Trailer Akuma di Street Fighter 6, in uscita il 22 maggio

Con Akuma di Street Fighter 6 sul punto di arrivare, abbiamo finalmente ottenuto un trailer completo che mostra il personaggio preferito dai fan all'Evo Japan 2024.











Non solo abbiamo potuto vederlo in azione, ma abbiamo anche scoperto quando giocheremo nei panni di Akuma – e oggi è il 22 maggio.



















Il trailer mostra molte delle mosse classiche di Akuma insieme ad alcune nuove entusiasmanti aggiunte e, come ci si aspetterebbe da un personaggio del genere, il suo arsenale sembra pieno di gadget divertenti, con trucchi demoniaci, supereroi in volo e teletrasporti, tutti parte del suo repertorio.





Include anche un nuovissimo scenario chiamato Enma's Hollow, un luogo inquietante molto adatto al demone residente di Street Fighter, Satsui no Hado.





Sembra anche che Akuma sarà il primo personaggio del gioco ad avere più di 3 Super Arti a sua disposizione, poiché il classico Raging Demon viene mostrato alla fine del suo trailer separato dalle normali Super Arti di livello 1, 2 e 3. , Anche se. Non è chiaro se sia necessario soddisfare condizioni speciali per utilizzarlo. Sembra anche essere in grado di utilizzare il Super di livello 1, Messatsu Gohado a terra e in aria.





Anche se il nuovo aspetto di Akuma è certamente diabolico e maestoso, se preferisci il suo aspetto classico, non preoccuparti perché il trailer mostra anche che Akuma uscirà con un costume nostalgico disponibile che lo farà sembrare come se lo ricordassi dai titoli più vecchi.











L'aggiornamento del suo Tatsu di Street Fighter 5, in cui viaggia leggermente verso l'alto mentre esegue alcuni calci extra, ritorna insieme a una versione aggiornata del suo Goshoryuken che lo vede finire con un devastante colpo verso il basso per rimandare a terra il suo avversario.





Come quasi sempre accade con i personaggi che ritornano, Akuma ha uno o due nuovi stili. Nel trailer, lo vediamo usare il suo caratteristico teletrasporto (che non sembra viaggiare così lontano come in passato) per evitare uno dei pugni del drago di Ryu.





Dopo essere fuggito, Akuma carica in avanti con un'animazione simile, ma entra in quella che sembra una presa di comando. Sembra essere una sorta di versione d'azione speciale del famoso demone furioso (che appare alla fine, quindi non cliccare prima di vederlo) mentre avanza in un set cinematografico che termina con un improvviso teletrasporto in un rimbombo.





Puoi controllare il trailer completo di Akuma in Street Fighter 6 di seguito.