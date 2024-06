Un lavoratore ospite indiano muore dissanguato in Italia, dove è stato abbandonato davanti al suo appartamento con il braccio mozzato dopo un incidente

È morto Il bracciante agricolo indiano che lavora in Italia da diversi anni, lunedì non è stato portato in ospedale dai suoi superiori dopo l’incidente sul lavoro, ma è stato invece portato nel suo appartamento, dove lo hanno semplicemente gettato a terra e hanno lasciato la sua casa. . Il suo braccio mozzato è accanto a lui

Essendo un uomo di colore, Satnam Singh lavorava con sua moglie in una fattoria di angurie e zucchine vicino all’insediamento di Latina, sotto Roma. È qui che lunedì pomeriggio gli è stato tagliato il braccio da una plastificatrice. Dopo l’incidente per l’uomo non è stata chiamata l’ambulanza, ma l’uomo è stato caricato su un minivan, ma neanche lui è andato all’ospedale, ma è stato portato a casa, ed è stato gettato privo di sensi con il braccio sull’asfalto davanti alla lui. Il suo appartamento, poi se n’è andato.

Foto: Riccardo Fabi/Noor Foto via AFP





Uno dei testimoni dell’incidente, un suo collega, ha chiamato un’ambulanza per la vittima. Un’ambulanza in elicottero lo ha portato in un ospedale di Roma, dove martedì sono stati eseguiti diversi interventi chirurgici, ma la sua vita non è stata salvata: l’uomo, che i suoi amici chiamavano Na’vi, è morto mercoledì per ferite ed emorragia. I datori di lavoro sono indagati con l’accusa di omessa assistenza e omicidio colposo.