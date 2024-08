Un nuovo tipo di dinosauro carnivoro scoperto in Kirghizistan

È stato nominato un nuovo genere e specie di grande dinosauro teropode Lingua kirghisa È stato scoperto nella formazione Balabansai del Giurassico medio nella parte settentrionale della depressione di Fergana, in Kirghizistan.

Lingua kirghisa Vagava per il nostro pianeta durante il periodo calloviano del periodo giurassico tra 165 e 161 milioni di anni fa.

Questo antico predatore aveva una lunghezza del corpo compresa tra 7 e 8 metri (da 23 a 26 piedi) e aveva un “sopracciglio” molto prominente sul cosiddetto osso postorbitale, l’osso del cranio dietro l’apertura dell’occhio, suggerendo la presenza di un corno all’estremità. questa fase.

Lingua kirghisa appartiene a Mitriacantosaurideun gruppo di dinosauri teropodi di taglia medio-grande caratterizzati da crani fortemente arcuati, spine neurali rettangolari a forma di piastra e arti posteriori sottili.

“I dinosauri teropodi sono uno dei gruppi più importanti di grandi dinosauri, compresi noti predatori, come Tirannosauro E Allosauro“Così come gli uccelli moderni”, hanno detto il professor Oliver Rauhut della Collezione statale bavarese di paleontologia e geologia della SNSB e i suoi colleghi.

“Esistono una varietà di teropodi conosciuti dall’era mesozoica, l’era dei dinosauri.”

“Inoltre, i leoni oggi si trovano principalmente in Africa e le tigri solo in Asia”, AllosauroAd esempio, questo tipo di dinosauro era diffuso nel periodo Giurassico del Nord America e dell’Europa sudoccidentale, mentre dinosauri metreacantosauri di dimensioni simili vivevano in Cina.

“Tuttavia, la regione nel mezzo, tra l’Europa centrale e l’Asia orientale, fino ad allora era terra incognita: prima non si conosceva l’esistenza di grandi dinosauri predatori del periodo Giurassico in una regione così vasta”.

Due campioni di Lingua kirghisa È stato recuperato dalla sezione superiore di Formazione Palabansai Vicino alla città di Tashkumir, Jalal-Abad, Kirghizistan.

“L’esemplare tipico rappresenta un individuo immaturo, mentre l’esemplare più piccolo è un individuo giovane, il che potrebbe indicare un comportamento sociale”, hanno detto i paleontologi.

“Lingua kirghisa “È la prima specie di teropodi identificabile del periodo giurassico dell’Asia centrale, a ovest della Cina”.

Suggeriscono che i dinosauri metreacantosauri siano comparsi nel sud-est asiatico nel tardo Giurassico inferiore o inferiore e divennero rapidamente il gruppo dominante di predatori teropodi in molti degli ecosistemi del continente nel Giurassico.

“Nonostante l’affiliazione Lingua kirghisa Il professor Rauhut ha dichiarato: “La scoperta di dinosauri fossilizzati insieme ai metriacantosauridi non è necessariamente una sorpresa. Questa scoperta colma un’enorme lacuna nella nostra conoscenza dei teropodi giurassici”.

“Ciò porta a nuove importanti conoscenze sull’evoluzione e sulla biogeografia di questi animali.

La scoperta è stata data notizia carta Pubblicato questo mese in Giornale zoologico della Società Linnea.

_____

Oliver WM Rauhut et al. Un nuovo dinosauro teropode proveniente dalla formazione Calloviana Palabansae del Kirghizistan. Giornale zoologico della Società Linnea 201(4): zlae090; doi: 10.1093/zoolinnean/zlae090