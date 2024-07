Vodafone ha avvertito tutti gli abbonati cosa fare • cxid.info

Il numero sarà bloccato per due anni: Vodafone avvisa tutti gli abbonati cosa fare • cxid.info

09 luglio 2024 / Notizie ucraine

Gli operatori di telefonia mobile attirano attivamente gli abbonati e offrono loro prezzi, promozioni e condizioni vantaggiose. Avvisano inoltre di eventuali modifiche o aumenti dei piani tariffari.

Vodafone ha fatto un annuncio importante per i suoi clienti

Giralo menzionato Nella pagina aziendale.

“Sosteniamo l’iniziativa del Ministero della Trasformazione Digitale dell’Ucraina di riservare i numeri di cellulare dei difensori dell’Ucraina deceduti o scomparsi. Pertanto i numeri di cellulare non verranno messi in vendita per due anni dalla data di disattivazione, ed è possibile ripristinarli seguendo le istruzioni riportate di seguito. Per ripristinare i numeri trasferiti sulla rete Vodafone tramite il servizio MNP è necessario contattare l’operatore da cui è stato effettuato il trasferimento del numero.Il messaggio dice.

È importante sapere: Vodafone offre ai clienti di non pensare a ricaricare il proprio account mobile ogni mese e di pagare immediatamente la tariffa con un anno di anticipo. Grazie a questo servizio, gli abbonati non si troveranno nella situazione in cui i loro soldi finiscono improvvisamente. Il servizio della Società può essere utilizzato sia dagli abbonati che dai sottoscrittori del contratto.

Per attivare il servizio è necessario utilizzare My Vodafone e percorrere la serie di applicazioni “Menu – Accesso rapido – Servizi disponibili – Chiamate per un anno – Un anno senza canone mensile”.

