[ميزة خاصة]Attenzione alle trappole di OneDrive! Effettua questa operazione se desideri forzare l’interruzione della sincronizzazione o gestire gli avvisi di capacità – PC Watch

Idealmente, dovresti affrontare il problema quando nessuno dei problemi viene visualizzato, ma, se possibile, ti consigliamo di scegliere il metodo più adatto a te tra i seguenti metodi e di agire quando il problema è in giallo.

È una storia diversa se non ti preoccupi dei costi e dello sforzo di configurare il tuo sistema di backup, ma in caso contrario è sicuramente più semplice lasciare tutto a OneDrive.

OneDrive è il modo più semplice per eseguire il backup dei dati su un computer Windows, le sue funzioni di cronologia e ripristino ti consentono di ripristinare i dati cancellati accidentalmente a uno stato precedente e puoi sincronizzare la maggior parte dei dati dal cloud quando sostituisci il computer .

Microsoft consiglia di sottoscrivere un piano a pagamento. Ad alcune persone potrebbe non piacere quando le cose vanno per il verso giusto, ma alla fine è una soluzione semplice e affidabile.

[الطريقة الأولى]Iscriviti per un piano a pagamento

[الإجراء 2]Continua a utilizzare OneDrive e disabilita solo i backup

Se vuoi continuare a utilizzare OneDrive con il piano gratuito, puoi disabilitare solo la funzionalità di backup.

In questo caso il backup non sarà più disponibile, ma salvando i file nella cartella OneDrive di Explorer, potrai eseguire manualmente il backup solo di file specifici o creare collegamenti per condividerli.

Fare clic sull’icona OneDrive nella barra delle attività[設定]apri il[同期とバックアップ]A[バックアップを管理]Quindi disattiva tutta la sincronizzazione.

Tuttavia, se hai già file sincronizzati con OneDrive, le cose diventano un po’ più complicate.

La disabilitazione dei backup causerà ciò[ドキュメント][ピクチャ][デスクトップ]I file utilizzati finora non ci sono più e vengono creati automaticamente in ogni cartella.[ドキュメントへのショートカット]È possibile accedere al file originale dall’icona.

La ragione di ciò è la seguente. Windows 11 ha[ドキュメント]Ci sono cartelle in due posizioni. Uno è “C:\Users\” dove l’SSD/HDD locale è la destinazione di archiviazione.[ユーザー]\Documenti” (quando il backup è disabilitato), l’altro è “C:\Users\” dove OneDrive sul cloud è la destinazione di archiviazione.[ユーザー]\OneDrive\Documents” (quando il backup è abilitato).

Quando il backup di OneDrive è abilitato,[ドキュメント]La destinazione di riferimento (destinazione del collegamento) sarà la prima, ma se la disattivi passerà all’ultima.

Puoi comunque utilizzare il tuo computer[ドキュメント]O[ピクチャ][デスクトップ]Non solo l’utilizzo di due posizioni diverse è fastidioso, ma alcune applicazioni potrebbero non essere in grado di tornare ai file salvati nella posizione precedente, generando un messaggio di errore (fare attenzione ai file di dati di Outlook, ecc.).

per questa ragione,[ドキュメントへのショートカット]Da “C:\Utenti\”[ユーザー]\OneDrive\Documents” e salvare i file OneDrive nel nuovo percorso di riferimento “C:\Users\[ユーザー]Sarebbe una buona idea spostarlo in \Documents. Si prega di fare attenzione a non commettere errori durante il funzionamento.

Tieni presente che questo processo eliminerà anche i file da OneDrive sul cloud. Ciò elimina anche la mancanza di funzionalità sul cloud. Tuttavia, tieni presente che se condividi un file con un collegamento, il collegamento non sarà più valido poiché il file verrà eliminato dal cloud.