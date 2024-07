Recensione | Italia-Croazia 1-1 Euro 2024

L’Italia resta viva a Euro 2024 con un drammatico pareggio in extremis contro la Croazia e finisce seconda nel Gruppo B.

Il primo periodo della partita non è stato per niente esaltante. Considerando che all’Italia bastava un solo punto per assicurarsi la qualificazione al turno successivo, ciò non dovrebbe sorprendere.

Luciano Spalletti ha apportato modifiche a modulo e giocatori. Nonostante abbia giocato con una coppia offensiva, l’approccio dell’Italia è stato più conservatore, cercando di prendersi cura di quello che potrebbe essere un punto vitale. In attacco gli Azzurri hanno offerto poco, ma non era questo il piano di gioco.

Anche la squadra croata non ha offerto molto, ma un primo tempo cauto e senza gol ha fatto bene ad entrambe le squadre, con l’Italia che voleva conservare il punto mentre la Croazia aspettava il momento giusto. La squadra balcanica era felice di arrivare alla fase finale della partita con la possibilità di strappare una vittoria storica.

La Croazia passa in vantaggio con il gol di Luka Modric al 53′ dopo aver sbagliato un calcio di rigore pochi istanti prima. Gianluigi Donnarumma, brillante per l’Italia, ha parato il calcio di rigore e un’altra occasione d’oro ma non è riuscito a impedire il rimbalzo della palla di Modric.

Le cose cominciarono a cambiare e la squadra croata prese il controllo della partita. L’Italia ha fatto entrare immediatamente Federico Chiesa e ora spettava a loro segnare il prossimo gol in questa partita. L’esterno ha avuto un impatto immediato e all’improvviso la squadra italiana che ha deciso di attaccare sembrava molto capace di segnare gol.

La partita si è riaperta solo a cinque o dieci minuti dalla fine, il che ha significato per la Croazia un po’ di divertimento offensivo anche in contropiede. L’attaccante italiano Gianluca Scamaca è entrato come sostituto e ha quasi centrato un cross nel finale di Chiesa, ma ciò non è avvenuto.

Otto minuti di recupero hanno dato all’Italia il tempo sufficiente per lanciare i suoi potenti attacchi contro la porta della Croazia, mentre l’Italia si ritirava sapendo che la porta dell’Italia avrebbe posto fine alla sua campagna a Euro 2024. C’era un’altra grande opportunità in attesa per l’Italia?

Ma quello che è successo è stato sorprendente. A circa venti secondi dalla fine del recupero, Mattia Zaccagni tira una palla meravigliosa che fa tremare la rete dell’Italia e getta la Croazia nella disperazione. Calafiore riesce poi a penetrare la difesa croata con un tiro magistrale di Zaccagni. Poi iniziarono le scene di giubilo italiano. La campagna per la difesa del titolo è continuata.

Joseph O’Sullivan | GIFN