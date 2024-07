100 punti all’esame di immatricolazione dopo la seconda media: quanto lavoro serve per avere successo?

Quanto lavoro c’è dietro un’eccellente prestazione GCSE dopo l’anno 7? Due ragazze che hanno ottenuto 100 punti all’esame di lingua, letteratura e matematica bulgara condividono la loro ricetta per il successo.

L’esame di maturità in lingua e letteratura bulgara è stato facile, dice Karolina Teneva, una studentessa di seconda media della scuola Chernorezets Hrabar, che è stata l’unica nella regione ad ottenere il punteggio massimo di 100 punti.

“Ero fuori e ho iniziato a saltare e urlare per le strade e la gente mi guardava in modo molto strano”, dice Carolina.

Carolina si è diplomata in seconda media con il massimo dei voti. Oltre alle lezioni di bulgaro, frequenta anche il balletto moderno.

“Non è questione di studio, ma di voglia e di non deludere i tuoi parenti che pensano che otterrai un buon risultato”, dice il commiato. “Ho studiato poco”.

Nicole Nikolova del Liceo di Matematica ha ottenuto 100 punti nell’esame di ammissione in matematica e 99 in lingua e letteratura bulgara. Questo la rende la studentessa di seconda media con i migliori risultati nel distretto.

“Risolvo problemi fin dall’asilo e andavo alle gare, quindi per me questo era un test che speravo di ottenere e che mi aspettavo di ottenere il massimo dei voti”, ha detto.

Nicole risolve compiti per divertimento per tre o quattro ore al giorno. Ha più di 100 medaglie di campionato. La sua maratona estiva per gli esami si è conclusa a Nessebar, dove ha vinto la medaglia d’oro nel concorso internazionale “Matematica senza frontiere”.

“Gran parte della soddisfazione di un lavoro mi ha insegnato che quando vuoi ottenere qualcosa, devi avere abbastanza voglia, coraggio e lavoro per realizzarlo”, afferma Nicole.

Carolina vuole continuare al liceo linguistico e Nicole resta al liceo di matematica.