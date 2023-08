Home » Recensione del prodotto 30 migliori Bicarbonato Di Potassio Per Agricoltura da acquistare secondo gli esperti Recensione del prodotto 30 migliori Bicarbonato Di Potassio Per Agricoltura da acquistare secondo gli esperti 0 Views Save Saved Removed 0

Bicarbonato di Potassio K-PLUS - 1kg - concime kplus piante alberi da frutto orto bolla del pesco - Fitokem € 19.32 in stock 2 new from €19.32

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features K-PLUS FITOKEM è un prodotto innovativo ad elevato contenuto di Potassio, è un nutrimento completo per le piante da orto, ornamentali, alberi da frutto, tappeti erbosi. Aiuta le piante nelle fasi difficili garantisce giusta nutrizione favorisce lo sviluppo delle piante contribuisce ad ottenere frutti grandi, saporiti e profumati Somministrato per via fogliare apporta notevoli benefici aiutando la pianta nelle fasi fenologiche difficili.

PER PIANTE PIU' FORTI E RESISTENTI: le piante garantendo una giusta e corretta nutrizione e rendendole più forti e resistenti. Inoltre, l'applicazione regolare favorisce uno sviluppo della pianta più vigoroso e un omogeneo ingrossamento dei frutti con colorazione più intensa esaltandone le caratteristiche organolettiche.

TRIPLO CONTRASTO ALLE PATOLOGIE FUNGINE 1.Essendo un sale, il bicarbonato di potassio tende ad aumentare il ph della superficie della foglia verso il basico, questo creerà una barriera naturale al manifestarsi delle patologie fungine 2.Aumenta la pressione osmotica. Il fungo sarà portato a cedere acqua al bicarbonato di potassio e così facendo morirà per disidratazione. 3.Queste due azioni hanno inoltre l'effetto di indebolire le difese del fungo aumentando l’efficacia di altri trattamenti.

✅ OTTIMO CONTRO: Pesco e piante da frutto: bolla del pesco, monilia, ticchiolatura Vite: botrite, peronospora, oidio Zucchine, cocomeri, meloni: oidio Meloni, melanzane: peronospora Fragole: botrite Questi sono solo alcuni esempi: K-Plus agisce su moltissimi altri tipi di malattie funginee

NUTRIMENTO COMPLETO PER LA PIANTA: FRUTTI PIÙ BELLI, CORPOSI E PIÙ DOLCI! K-Plus fornisce alla pianta una completa nutrizione che la aiuta nelle fasi fenologiche difficili e ne garantisce uno sviluppo omogeno. Le piante saranno più forti e resistenti; ma, oltre a questo, le caratteristiche del bicarbonato di potassio di qualità e ad elevata purezza contenuto in K-Plus hanno la capacità di esaltare i processi metaboliti, di fotosintesi e la concentrazione degli zuccheri.

Albagarden - Bicarbonato Di Potassio Bio Per Agricoltura Naturale E Piante - Disacidan Effetto Fungicida Contro Oidio Muffa Grigia Peronospora Monilia Ticchiolatura Bolla Del Pesco Marciume X 250 Gr € 16.90 in stock 2 new from €16.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【 E】 E’ un ottimo disacidificante ed è autorizzato come additivo alimentare. Il Bicarbonato di Potassio può essere utilizzato in vari ambiti tra cui quello agricolo in quanto è un efficace correttore di suoli acidi e, grazie alla dimensione delle particelle che si depositano sulle foglie, mostra un’azione meccanica di contenimento di numerosi patogeni fungini quali oidio, muffa grigia, monilia, ticchiolatura e peronospora.

【 ' 】 Sciogliere 5 gr di prodotto in 1 litro di acqua, agitare bene ed irrorare la pianta da una distanza di 20-30 cm. Effettuare un primo trattamento a fine inverno e successivamente nel periodo primaverile estivo al primo apparire delle infestazioni, ogni 5-10 giorni. É applicabile in frutticoltura, orticoltura, giardinaggio e può essere utilizzato in qualsiasi momento del ciclo produttivo di tutte le tue piante. Non lascia residui tossici.

【 】La formulazione granulare sciolta in acqua permette una distribuzione ottimale del prodotto. E' un sale dell'acido carbonico, chiamato anche carbonato monopotassico o idrogenocarbonato di potassio. È ottenuto dalla reazione chimica tra biossido di carbonio, acqua e carbonato di potassio, formula chimica KHCO3. Alta qualità, pH basico, non irrita la pelle o gli occhi, garantendo max sicurezza agricola e dell'utente.

【 , 】 Anche tu hai a cuore il pianeta e vuoi aiutarlo in modo naturale? Questo prodotto a base di bicarbonato di potassio è l'ideale per proteggere tutto ciò che ti circonda. Non essendo tossico per uomo e animali puoi applicarlo in sicurezza all’interno e all’esterno, in giardino, orto esterno, orto sul balcone, orto da terrazzo, orto in casa, orto urbano e prato senza nuocere alla salute di coloro che ami.

【 】 L'acquisto e l'utilizzo da parte del consumatore non è soggetto al possesso di licenza o patentino. Il prodotto ha una formulazione professionale che può essere utilizzata da qualsiasi utilizzatore hobbista. La qualità Italiana è garantita da tutti i processi di qualificazione dell'azienda produttrice. READ 30 migliori Fasce Capelli Donna da acquistare secondo gli esperti

Bicarbonato Di Potassio Per Agricoltura Naturale - Potassio ciotre Effetto Contro Oidio Muffa Grigia Peronospora Monilia Busta da 4 kg - anche per Bolla Del Pesco. € 39.90 in stock 1 new from €39.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【FORMULAZIONE IN CRISTALLI AD ELEVATA SOLUBILITA' E PUREZZA】La formulazione sciolta in acqua permette una distribuzione ottimale del prodotto. E' il sale dell'acido carbonico, chiamato anche carbonato monopotassico o idrogenocarbonato di potassio. È ottenuto dalla reazione chimica tra biossido di carbonio, acqua e carbonato di potassio, formula chimica KHCO3. Potasssio Ciotre.

【 ' 】5 gr di prodotto in 1 litro di acqua, oppure 500 grammi ogni 100 litri di acqua. Irrorare le piante con le normali attrezzature, non e' corrosivo e non intasa. Effettuare un primo trattamento a fine inverno e successivamente nel periodo primaverile-estivo ogni 8 giorni. É applicabile in frutticoltura, orticoltura, giardinaggio e può essere utilizzato in qualsiasi momento del ciclo produttivo. Non lascia residui tossici.

【 】 L'acquisto e l'utilizzo da parte del consumatore non è soggetto a patentino. Il prodotto ha una formulazione professionale di elevata qualita'. La qualità Italiana è garantita da tutti i processi di qualificazione dell'azienda.

✅ OTTIMO ANCHE SU: Pesco e piante da frutto: IN PRESENZA DELLA BOLLA DEL PESCO, MONILIA, TICCHIOLATURA; SU Vite: BOTRITE, PERONOSPORA; OIDIO SU: Zucchine, Cocomeri, Meloni, Melanzane, Fragole. MALATTIE FUNGINE DI PIANTE DA GIARDINO, ROSE, ORTENSIA, BEGONIE, IMPATIENS

【PER IL BENESSERE NATURALE DELLE PIANTE】 a base di potassico per frutti più belli e sani.

Potassio bicarbonato- offerta composta da N.2 confezioni da 500 g per un totale di 1 kg. Alta efficenza per tutte le piante da orto, frutteto e giardino € 18.90 in stock 1 new from €18.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【PER IL BENESSERE NATURALE DELLE PIANTE】 a base di potassico per frutti più belli e sani.

✅ 【Dose d'impiego】: 5 g ogni litro di acqua e ripetere ogni 5 giorni fino alla scomparsa dei sintomi.

【 】 con i parassiti vegetali.

【 CRISTALLINA 】100% solubile anche in acqua fredda.

【 OFFERTA RISERVATA 】Prezzo scontato per i clienti Amazon

Bicarbonato di Potassio 1 kg disacidificante per Vino € 5.60 in stock 1 new from €5.60 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it

BICARBONATO DI POTASSIO E501 (II) FU/BP/FCC - 1KG € 10.70

€ 8.80 in stock 1 new from €8.80 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Potassium Bicarbonato

Disacidificante

Antifungino

Integratore, OGM FREE, ALLERGEN FREE, GLUTEN FREE

Naturale 100%

Bicarbonato di potassio barattolo da 500 g ad elevata purezza. 100% solubile in acqua. € 14.90 in stock 2 new from €9.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ 【Bicarbonato di Potassio】ad elevata purezza 100% (E 501)

✅ 【Dose d'impiego】: 5 g ogni litro di acqua e ripetere ogni 5 giorni fino alla scomparsa dei sintomi.

【IMPIEGO】La soluzione con acqua e bicarbonato di potassio deve essere usata sempre nelle ore serali. Questo serve ad aumentare la persistenza del trattameto sulla vegetazione. Non effettuate mai il trattamento in pieno sole o con temperature superiori ai 35 °C.

【 Il bicarbonato di potassio】 è efficace nel prevenire le più comuni patologie fungine di ortaggi e alberi da frutto.

【PER IL BENESSERE NATURALE DELLE PIANTE】Indicato x peronospora della vite e del pomodoro; oidio nella vite e nelle Cucurbitacee (zucca, zucchina, cetriolo, ecc.); botrite o muffa grigia su vite e altre colture; ticchiolatura del nespolo e del melo; monilia o moniliosi delle drupacee (ciliegio, pesco, albicocco, susino, ecc.); speciale x bolla del pesco.

Antika Officina Botanika Bicarbonato di Potassio elevata purezza indicato per Orto - Frutteto - Giardino- barattolo da 500 grammi, multicolore € 14.90 in stock 1 new from €14.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ 【Bicarbonato di Potassio】ad elevata purezza 100% (E 501)- barattolo da 500 grammi con misurino graduato

✅ 【Dose d'impiego】: 5 g ogni litro di acqua e ripetere ogni 5 giorni fino alla scomparsa dei sintomi.

【IMPIEGO】La soluzione con acqua e bicarbonato di potassio deve essere usata sempre nelle ore serali. Questo serve ad aumentare la persistenza del trattameto sulla vegetazione. Non effettuate mai il trattamento in pieno sole o con temperature superiori ai 35 °C.

【 Il bicarbonato di potassio】 è efficace nel prevenire le più comuni patologie fungine di ortaggi e alberi da frutto.

【PER IL BENESSERE NATURALE DELLE PIANTE】Indicato x peronospora della vite e del pomodoro; oidio nella vite e nelle Cucurbitacee (zucca, zucchina, cetriolo, ecc.); botrite o muffa grigia su vite e altre colture; ticchiolatura del nespolo e del melo; monilia o moniliosi delle drupacee (ciliegio, pesco, albicocco, susino, ecc.); speciale x bolla del pesco.

NEW PHARM BICARBONATO di POTASSIO 1 kg per correggere Il Suolo del Terreno Acido € 18.90 in stock 5 new from €14.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it

Bioki Bicarbonato naturale per Agricoltura Bio, astuccio da 900 g € 14.90 in stock 2 new from €14.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Attivatore biologico del terreno

BICARBONATO DI POTASSIO in polvere KG.1 BI-POTAS CORROBORANTE PROTEGGE LE PIANTE DA ORGANISMI NOCIVI € 21.95 in stock 1 new from €21.95 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il bicarbonao di potassio E 501 è un prodotto con effetto corroborante, che aiuta la pianta a proteggersi dai danni causati da organismi nocivi o da situazioni ambientali anomale.

Fitokem Olio di Neem per Piante 1L + Sapone Molle di potassio corroborante 1L… € 33.50 in stock 2 new from €33.50

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PROTEGGI LE TUE PIANTE: IL MODO NATURALE PER TENERE LONTANO I PARASSITI

La miscela di olio di Neem e sapone di potassio crea maggiore effetto bagnante-adesivante , aiuta ad attaccare la miscela sulle foglie trattate

☀️ Applicabile in TUTTE LE STAGIONI

PROTEZIONE: Tutti i benefici dell'olio di neem, dei microelementi e delle sostanze organiche Protegge la piante rendendola inospitale per gli insetti dannosi grazie all'azione disabituante dell'olio di Neem

️ COME FUNZIONA? POTENZIATORE DELLE DIFESE DELLA PIANTA. Il sapone molle di potassio agisce sulla superficie fogliare creando un ambiente sfavorevole per gli insetti dannosi dal corpo morbido. Il sapone potassico attacca gli insetti che provocano la melata, come le cocciniglie e gli afidi, sciogliendone l'addome molle. Tuttavia non va a danneggiare gli insetti "buoni", gli importantissimi impollinatori, come le api e i bombi.

Giemmegi Caolino corroborante potenziatore difese Naturali Mosca DELL'OLIVO 25 kg € 42.00 in stock 1 new from €42.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Model Caolino

FITOKEM Olio di Neem per Piante 1L + Sapone Molle di potassio corroborante 1L + OMAGGIO Kit+BST5 € 34.90 in stock 1 new from €34.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Permette a giardinieri ed agricoltori di avere un valido abbattente naturale con effetto insetticida sulle piante

Aiuta la dispersione dell'olio di Neem sulla vegetazione trattata

Crea maggiore effetto bagnante-adesivante , aiuta ad attaccare la miscela sulle foglie trattate

Aumenta l'efficace del trattamento contro afidi, acari, cocciniglia, psilla, mosca bianca e tanti altri insetti dal corpo morbido.

Il Paese Verde Sapone Molle 1l Protezione per Piante – Sapone Molle Potassico Per Piante - Consigliato per Piante Stressate dalla Presenza di Insetti - Prodotto Consentito in Agricoltura Biologica € 10.90 in stock 1 new from €10.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features DESCRIZIONE: il SAPONE POTASSICO MOLLE di Agribios è il prodotto perfetto per liberare le tue piante dalla presenza di insetti fastidiosi come afidi, acari, cocciniglie, aleurodidi, cicaline, farfallina del geranio e piralide del bosso.

PERIODO DI UTILIZZO: gli insetti solitamente infastidiscono le piante nel periodo che va da febbraio a ottobre, ovvero nei mesi più caldi. È possibile usare il prodotto su orticole, piante da frutto e ornamentali, in qualsiasi fase del ciclo della pianta.

DOSAGGIO: si consiglia di diluire circa 4 ml di prodotto per litro d'acqua e ripetere il trattamento con il sapone molle potassico dopo 7 - 10 giorni al fine di migliorarne l'intensità e l'efficacia.

MODI D'USO: agitare bene il prodotto prima dell'uso. Diluirlo poi in acqua e procedere a bagnare completamente la vegetazione. Per non danneggiare le piante, si consiglia di effettuare il trattamento nelle ore più fresche della giornata.

IL PAESE VERDE: Qualità, innovazione e sostenibilità al servizio di tutti gli appassionati di giardinaggio e orticoltura. Il nostro obiettivo è offrire le migliori soluzioni di domani a un consumatore consapevole e sensibile al rispetto dell’ambiente, grazie a un’offerta completa e costantemente arricchita di prodotti innovativi, efficaci e sostenibili.

Copyr | Fortyl Bicarbonato di Potassio - Fungicida - 500ml € 13.49 in stock 1 new from €13.49 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features É efficace contro lo iodio

Agisce in maniera preventiva sulle ticchiolature

Risulta più effocace in presenza di umidità READ 30 migliori Cerchi In Lega da acquistare secondo gli esperti

Potassio Bicarbonato 1000g € 18.90 in stock 2 new from €13.50

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Potassio Bicarbonato purissimo in polvere.

FRANKE Bicarbonato di Potassio 1 kg disacidificante per Vino € 5.90 in stock 2 new from €5.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number COMOYA

Hoppy Potassio Bicarbonato da 1 Kg Disacidificante per Vino tutti i Vini Enologico Alta Qualità Italiana € 13.50 in stock 2 new from €6.60 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number 105500024

BICARBONATO DI POTASSIO E501 PUREZZA 99,9% - BUSTA 1 KG € 17.90 in stock 1 new from €17.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features NO OGM

Disacidificante in enologia

Funghicida contro Oidio, muffa grigia, pernospora, monilia, ticchiolatura, bolla del pesco, marciume.

Alto grado di purezza

Sicuro per famiglia, bambini e animali, non è tossico e non lascia residui dannosi su piante e terreno.

Sapone Molle di Potassio per orto e Frutta corroborante da 1 kg € 11.00 in stock 2 new from €11.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 100% naturale, a base di oli vegetali naturali. Consentito in agricoltura biologica. Residuo zero e vegano. Ideale contro insetti e parassiti in orto e giardino.

100% naturale, a base di oli vegetali naturali. Consentito in agricoltura biologica. Residuo zero e vegano. Ideale contro insetti e parassiti in orto e giardino.

Protezione naturale, orto e frutta. Il sapone molle di potassio Argan Italia è miscibile con Olio di Neem. ed altri

Albagarden - Fungicida Piante Naturale x 1 Kg - Bicarbonato Di Sodio Biologico, Contro Le Malattie Da Funghi Come Oidio, Muffa, Verderame, Peronospora - Alternativa Alla Poltiglia Bordolese, Zolfo € 16.90 in stock 1 new from €16.90

2 used from €15.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features . Sodio idrogenocarbonato di Albagarden è una sostanza di base naturale biologica ad azione fungicida per tutte le piante. Applicando questa soluzione, si crea un ambiente basico rendendo impossibile la proliferazione del fungo sulle piante. La vera alternativa biologica ai normali fungicidi, idoneo per tutti gli ortaggi, piante da frutto e piante ornamentali. Efficace a scopo preventivo e curativo contro le malattie fungine. Per giardinaggio.

'. Fungicida universale efficace nel contrasto di tutte le malattie da fungo come le muffe, oidio, ticchiolatura, peronospora, ecc. Può essere usato in alternativa alla poltiglia bordolese, allo zolfo, alla lecitina e a tutti i prodotti ad azione fungicida naturale. Indispensabile per ambienti umidi dove il rischio della propagazione dei funghi diventa alto e per tutti i tipi di ambienti come orto, giardino, piante in vaso in casa e piante ornamentali.

. Certificato per agricoltura biologica, questo antifungo può essere usato ovunque senza avere effetti dannosi, non è un veleno o un antiparassitario. Utile nella difesa di tutti gli agrumi come limoni e mandarino, su tutti gli alberi da frutto come il melo ed olivo. In orto svolge un azione repellente a difesa degli ortaggi come pomodoro, peperone, fagiolo, fagiolino, cipolla, cetriolo, fragola, melone, anguria, fino ad arrivare alla vite.

'. Antimuffa e antifungino selettivo, si presenta in polvere idrosolubile e non presenta controindicazioni di miscibilità con altri prodotti agricoli. Questa protezione è perfetta per tutte le stagioni, per uso hobbistico e professionale. Alternativa valida al solfato di rame, olio di neem, bicarbonato di potassio, sapone molle, zeolite, propoli, piretro. Cura le malattie funghi pianta in modo rispettoso nei confronti dell'uomo, bambini ed animali.

Prodotto italiano di libera vendita - GARANZIA DEL CLIENTE. L'acquisto e l'utilizzo da parte del consumatore non è soggetto al possesso di licenza. La nostra azienda si adopera per fornire ai clienti prodotti testati e di alta qualità, la soddisfazione del cliente è per noi al primo posto. Contattateci in caso di ogni necessità su tutti i canali ufficiali. Il prodotto ha una validità di 24 mesi dal primo giorno di apertura della scatola e può essere utilizzato per più applicazioni.

Bioki 74-16 Bicarbonato Naturale per Agricoltura Bio, 8 kg € 21.00 in stock 1 new from €21.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Utilizzabile in agricoltura biologica

Non contiene residui di lavorazioni zootecniche e derivati di compostaggio

Purezza minima 99,5%

Fitokem - Sapone Molle di potassio Biologico per orto e Frutta corroborante - 1 Litro - Previene le infestazioni dei parassiti € 14.90 in stock 3 new from €14.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features UN AIUTO BIOLOGICO IN AGRICOLTURA, IN GIARDINO E NELL’ ORTO. Il sapone molle potassico per piante: un prodotto ecologico efficace nella lotta contro gli insetti dannosi per la pianta come afidi, tripidi, cocciniglia, pidocchi delle piante, acari, farfallina del geranio, piralide del bosso, aleuroidi, sciaridi e altri parassiti. Perfetto per liberarsi di insetti come cimici, formiche, moscerini e come repellente per zanzare.

️ COME FUNZIONA? POTENZIATORE DELLE DIFESE DELLA PIANTA. Il sapone molle di potassio agisce sulla superficie fogliare creando un ambiente sfavorevole per gli insetti dannosi dal corpo morbido. Il sapone potassico attacca gli insetti che provocano la melata, come le cocciniglie e gli afidi, sciogliendone l'addome molle. Tuttavia non va a danneggiare gli insetti "buoni", gli importantissimi impollinatori, come le api e i bombi.

SCIOGLIE LA MELATA ED ELIMINA LA FUMAGGINE. Grazie alle sue proprietà, il sapone molle di potassio è in grado di sciogliere e lavare la melata, eliminando la base su cui proliferano i funghi della fumaggine. La stessa azione di scioglimento, il sapone molle di potassio, la svolge sulla fumaggine stessa, se già presente, eliminando i funghi di cui è costituita

✅ CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA E A RESIDUO ZERO. Il sapone molle di potassio è una alternativa completamente naturale a prodotti chimici e dannosi dai molteplici vantaggi. Un prodotto per la difesa contro fitofagi sicuro per gli operatori e per i consumatori finali dei prodotti dell’agricoltura. Il tuo alleato nella LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA.

❤️ SICURO. È un prodotto naturale e non-tossico che aiuta l’ambiente. Può essere applicato in tutta sicurezza sia all’esterno che all’interno di casa anche in presenza di bambini e animali domestici.

CAMA-L 1 KG - concime orto contro marciume apicale del pomodoro - 1 CHILO - 800ml per piante - Fitokem Cama l € 18.45 in stock 2 new from €18.45

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Basta al marciume di pomodori, zucchine e melanzane!

⚔ Cama-L riduce drasticamente il problema del MARCIUME APICALE nell'orto

E' un concime liquido formulato per potenziare la pianta e la sua PRODUZIONE

Oltre a contrastare il marciume apicale porta altri importanti BENEFICI alle piantine

✅ NUTRE la coltura in modo completo con azoto, magnesio e calcio

Albagarden - Zeolite Chabasite In Polvere Di Roccia X 1 Kg - Corroborante Agricolo, Insetticida Fungicida Acaricida, Effetto Caolino Per Uso Orto Giardino Piante - Agricoltura Biologica € 14.90 in stock 1 new from €14.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ️ Barriera protettiva contro insetti fitofagi ed attacchi fungini. Gli insetti, in particolare DORIFORA, NOTTUE, AFIDI, COCCINIGLIE, TIGNOLETTE e TRIPIDI vengono respinti o comunque contenuti nelle piante trattate, non riconoscendo più il vegetale come ospite.

☀️ Protegge tutte le colture dall’azione ustionante del sole. Prodotto naturale rinfrescante e antitraspirante che protegge le piante dallo stress da calore e dalle bruciature causate dal sole.

In zootecnica la zeolite si da come integratore alimentare in percentuale ai pasti di ogni specie animale. Test in allevamenti intensivi hanno dimostrato il tasso zero di mortalità, aumento della struttura ossea, aumento in carne dell’animale, zero afte intestinali e zero cattivi odori nelle feci poichè, catturando nitriti, in sostanza cattura le ammoniache prodotte dalle feci.

Non inquina, non ha tempi di carenza e non e’ un prodotto fitotossico. La zeolite è un elemento BIO che si trova in natura e quindi non inquina. Corroborante e potenziatore dell difese delle piante, è una sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante agli stress biotici e abiotici.

Impedisce ristagni idrici e marciumi - trattiene a lungo i fertilizzanti. La zeolite ZEOUS presenta elevata capacità di scambio cationico e selettiva nei confronti dell’azoto-amoniacale, del potassio e/o dei fertilizzanti di sintesi, che vengono successivamente rilasciate lentamente a seconda delle necessità fenologiche delle colture. Se aggiunta a un terreno argilloso la zeolite ne migliora la permeabilità, evitando ristagni idrici e favorendo una maggiore areazione del suolo.

Ottimo per la Protezione di Orto e Giardino, Confezione Gran Risparmio, zeolite e sapone. Offerta Luce in Natura. € 62.00 in stock 1 new from €62.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Kit Albera' Luce in Natura con 2 buste di clinoptilolite a scaglie, 1 busta di clinoptilolite polvere piu' sapone molle in omaggio

Migliora la disponibilita' nutrizionale

Zeolite e sapone per prevenire e migliorare la risposta ad attacchi parassitari

☀️ Protegge da colpi di calore e dall'azione ustionante del sole su piante da orto (pomodoro, melanzane, zucchine, peperoni, peperoncino, ecc.)

Ideale per orticoltura, giardinaggio e vivaismo ✅ Offerta Gran Risparmio ✅ Consegna gratuita

Cifo Potassio integratore per piante, 250 ml € 10.40 in stock 13 new from €7.45 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Previene e cura le carenze di Potassio

Contro crescita stentate e ingiallimenti fogliari da carenza di potassio

Quantita: 250 ml

Con le somministrazioni di POTASSIO si avrà la formazione di numerosi fiori persistenti, brillanti e profumati e un aumento delle caratteristiche qualitative, cioè colore e sapore, di frutta e ortaggi

Cifo Potassio

BICARBONATO DI POTASSIO E501 (II) FU/BP/FCC - 2KG € 115.00 in stock 1 new from €115.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 100% Potassium Bicarbonato

Rame10% Zolfo 20% + Magnesio 0,2% 1kg + Sapone Molle di Potassio 1Kg + Olio di neem solubile 1Lt + Propoli 1Kg € 52.00 in stock 1 new from €52.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il sapone Potassico aiuta la dispersione dell'olio di Neem sulla vegetazione trattata e lo stesso ha un effetto insetticida per il trattamento delle piante contro afidi, acari, cocciniglia, psilla, cimice, minatori fogliari, mosca bianca e tanti altri insetti fogliari e radicali. dosaggi: 5-10 ml litro d'acqua corrispondenti a mezzo tappo 5ml o tappo intero 10 ml. trattare sempre la sera ogni 4-10 giorni.

RAME 10% E ZOLFO 20%, magnesio 0.2% sono elementi essenziali per la vita di tutte le piante e sono frequentemente carenti nei terreni italiani. Il rame ha funzioni prevalentemente catalitiche e prende parte attiva ai fenomeni di ossidoriduzione ed è anche un costituente di importanti enzimi. Il suo ruolo nel metabolismo vegetale è spesso complementare a quello del ferro.

Data l’importanza dell’elemento nella clorofilla, la sua carenza si manifesta in maniera molto appariscente, con formazione di aree dorosate, soprattutto nelle foglie più vecchie. Le piante carenti di rame e/o magnesio sono più sensibili agli attacchi parassitari.

Concimazione fogliare: frutteto: 300 - 600 gr ad ettolitro di acqua; - Vite: 400 - 800 gr ad ettolitro di acqua; - Olivo: 400 – 600 gr ad ettolitro di acqua. Fragola e colture ortive: 400 – 700 gr ad ettolitro di acqua. Colture di pieno campo (barbabietola, cereali, riso, tabacco floricoltura): 400 – 700 gr ad ettolitro di acqua. Avvertenze: Non miscelare con prodotti organici e in particolare con idrolizzati proteici. NON TRATTARE DURANTE LA FIORITURA .

PROPOLI svolge una spiccata azione protettiva nei confronti delle piante verso attacchi fungini e batterici; viene efficacemente utilizzato anche in miscela con Zolfi, sali di Rame e fungicidi endoterapici. Agevola una rapida cicatrizzazione delle ferite dovute a traumi o a potature, proteggendo nel contempo la pianta dalla penetrazione di patogeni; favorisce l’impollinazione, avendo un’efficace azione attrattiva nei confronti delle api, migliora la conservazione in postraccolta della frutta READ 30 migliori Scatola Da Cucito da acquistare secondo gli esperti

