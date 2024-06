L’Italia si qualifica a Euro 2024 dopo il gol nel recupero di Zaccagni contro la Croazia | WGN Radio 720

LIPSIA, Germania (AP) – Il sostituto italiano Mattia Zaccagni ha segnato un gol nell’ultimo minuto di recupero mentre l’Italia avanzava alla fase a eliminazione diretta del Campionato Europeo dopo aver pareggiato 1-1 contro la Croazia lunedì.

Il gol di Luka Modric nel secondo tempo sembrava mandare la Croazia al secondo posto nel Gruppo B, ma Zaccagni ha sparato un meraviglioso tiro sul secondo palo all’ottavo minuto di recupero per concludere una conclusione furiosa del campione in carica.

L’allenatore della Croazia Zlatko Dalic non è contento di aver perso così tanto tempo dopo l’ottima prestazione della sua squadra.

“Non si possono avere otto minuti di tempo supplementare dopo quella partita, è una sciocchezza”, ha detto Dalic. “Non ci sono state troppe pause di gioco, né troppi falli per giustificarlo. Non voglio fare storie, ma penso che la Croazia abbia bisogno di riconoscimento e rispetto. Abbiamo giocato quasi tre ore”.

L’Italia aveva bisogno di un punto per qualificarsi, mentre la Croazia aveva realisticamente bisogno di una vittoria per restare nel torneo. I croati hanno ottenuto due punti in tre partite ed erano in balia di altri risultati per vedere se bastasse per qualificarsi come una delle migliori terze classificate.

Dalic non fece menzione dell’attesa. Pensa già che la sua squadra sia fuori.

Sabato prossimo l’Italia incontrerà la Svizzera agli ottavi di finale allo Stadio Olimpico di Berlino, dove il 14 luglio si disputerà la finale.

Il Ct dell’Italia Luciano Spalletti ha dichiarato: “Siamo stati un po’ deboli in alcuni momenti della partita e non abbiamo giocato il nostro miglior calcio”. “Quando sai disegnare, va così, sai che basta un pareggio e sei un po’ più timido.”

Ma Spalletti è rimasto infastidito da una domanda che gli chiedeva se fosse preoccupato per il ritardo della sua squadra nel recupero.

“Ansia e paure sono parte integrante di questo lavoro”, ha detto il tecnico dell’Italia. “Abbiamo fatto quello che dovevamo fare.”

Modric ha segnato 33 secondi dopo un calcio di rigore parato dal portiere italiano Gianluigi Donnarumma, diventando il capocannoniere di sempre del torneo.

Modric, 38 anni e 289 giorni, lunedì ha battuto il record stabilito da Ivica Vastic, 38 anni e 257 giorni, quando segnò un gol per l’Austria contro la Polonia agli Europei del 2008.

Dopo che Modric ha sbagliato il calcio di rigore, la Croazia ha subito ripreso l’attacco e Donnarumma ha dovuto respingere il tiro di Ante Budimir. Modric ha preso il rimbalzo al 55° minuto.

Il gol ha fatto volare piogge di birra verso il cielo mentre i tifosi croati esultanti abbandonavano le coppe che avevano portato in segno di festa.

Alessandro Bastoni ha risposto di testa sopra la traversa quando gli italiani si sono trovati improvvisamente nel bisogno di un gol. La sconfitta avrebbe potuto vedere i campioni in carica eliminati a seconda dei risultati in altre partite.

Modric ha rivolto le sue abilità alla difesa fino a quando non è uscito con una standing ovation all’80° minuto.

“Non era stanco”, ha detto Dalic, aggiungendo che voleva far riposare la sua stella.

Ma l’Italia continua a premere e alla fine riesce all’ultimo momento con un tiro ad effetto di Zaccagni.

___

Euro 2024: https://apnews.com/hub/euro-2024