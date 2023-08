Home » Recensione del prodotto 30 migliori Cassettiera Interna Armadio da acquistare secondo gli esperti Recensione del prodotto 30 migliori Cassettiera Interna Armadio da acquistare secondo gli esperti 0 Views Save Saved Removed 0

Quando esciamo per acquistare il nostro Cassettiera Interna Armadio preferito,ci confondiamo perché il mercato è inondato da opzioni enormi.

In quel momento, cerchiamo una consulenza esperta che possa aiutarci a ottenere l’ Cassettiera Interna Armadio perfetto. Se hai anche gli stessi problemi e non hai idea di come puoi ottenere quello perfetto facilmente, non preoccuparti affatto. Qui ti aiuteremo a ottenere la migliore opzione disponibile senza problemi.

Ma prima di andare avanti e discutere il prodotto in dettaglio, vorrei conoscere i tuoi prerequisiti. Secondo me, i prerequisiti principali per te includono l’accessibilità della qualità e tutte le funzionalità caricate. Ma in realtà, questi fattori non sono essenziali per ottenere quello perfetto. Pertanto, ogni volta che vai avanti per mettere i tuoi soldi, rischia di passare attraverso questa lettura fino all’ultimo in modo da poter avere un’assistenza perfetta e non ci sarà alcun fattore che possa essere perso dai tuoi occhi.

Il processo di acquisto può sembrare facile, ma non lo è, fidati di me! Al momento dell’acquisto, avrai molte domande relative a diversi prodotti che hai visto sul mercato o recensioni che hai letto da qualche parte sul portale. Quindi, è fondamentale per te essere sicuro di ogni aspetto per avere la migliore opzione disponibile.



Habitdesign Cassettiera a Tre cassetti in Bianco Opaco, Dimensioni: 60 cm (Larghezza) x 57 cm (Altezza) x 44 cm (profondità) € 69.99

€ 56.00 in stock 6 new from €56.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Dimensioni della cassettiera: 60 cm (larghezza) x 57 cm (altezza) x 44 cm (profondità). Dimensioni del cassetto: 56,5 cm (L) x 15,60 cm (A) x 34,9 cm (P).

La cassettiera Arc è ideale per qualsiasi tipo di camera da letto, soggiorno o sala d'attesa. Ha uno scomparto interno dove si può riporre tutto.

Realizzato in truciolato ad alta densità, melamina di alta qualità e durevole. I mobili sono certificati PEFC (Associazione spagnola per la certificazione forestale) e hanno una superficie bianca opaca.

Facile e veloce da pulire con un panno umido. Richiede il montaggio (istruzioni e hardware inclusi).

Cassettiera, credenza con 8 cassetti, Nero e Rovere Wotan, D: 120 x 101 x 39 cm, mobili soggiorno, cassettiera armadio interna, armadio camera da letto, como, settimino, mobile camera da letto € 247.99 in stock 1 new from €247.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ⚫️ Il comò da camera da adulto 8 è composto da 8 capienti cassetti in cui puoi riporre vestiti, documenti, elettrodomestici e altri oggetti. Ci sono altre cassettiere di questa serie. Le guide a rulli sono montate nell'armadio, grazie alle quali l'armadio si apre in modo silenzioso e piacevole.

⚫️ La cassettiera ufficio funzionerà in molte disposizioni, si adatterà sia agli spazi scandinavi che a quelli moderni. Grazie a questo pratico armadio, le tue cose saranno sempre in ordine e allo stesso tempo facili da estrarre e riporre se lo desideri.

⚫️ Questo mobile soggiorno in stile moderno soddisferà le aspettative di tutti coloro che apprezzano la semplicità e l'eleganza. L'elegante cassettiera per camerette per bambini starà benissimo in qualsiasi interno grazie alla sua struttura delicata e al suo aspetto classico. Si abbinerà perfettamente ai mobili esistenti, oppure darà un aspetto impeccabile all'ambiente.

⚫️ Il mobiletto camera da letto è destinato al montaggio da solo: viene consegnato all'indirizzo indicato dal cliente con istruzioni di montaggio chiare e leggibili, oltre a un set di accessori certificati necessari al montaggio. I mobili del soggiorno sono facili da montare, ma se hai bisogno di aiuto, il nostro team sta aspettando le tue domande.

⚫️ Caratteristiche tecniche: lunghezza: 120 cm, altezza: 102 cm, profondità: 39 cm, numero cassetti: 8 cassetti. Materiale: Corpo e frontali - truciolare nobilitato melaminico, spessore 16 mm. Bordi - rifiniti in plastica ABS. Inviamo al cliente il mobile contenitore della camera da letto in 3 pacchi.

AKORD Cassettiera K 160 cm | 10 Cassetti | Moderna Mobiletto per il soggiorno Camera da letto Armadio Soggiorno Bagno | Salvaspazio | 160 x 121 x 40 cm | Peso 80 kg Rovere artigianale € 359.00 in stock 1 new from €359.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PRATICI CASSETTI - La cassettiera Akord è dotata di 10 cassetti che consentono un facile accesso a oggetti nascosti, vestiti o tessuti per la casa.

PESANTE - Grazie ai suoi numerosi e spaziosi cassetti, la cassettiera Akord aiuta a nascondere gran parte degli articoli per la casa. Porterà ordine nella stanza.

DESIGN ELEGANTE - La cassettiera Akord si caratterizza per la sua forma minimalista. Di conseguenza, si adatta a qualsiasi interno, sia moderno che classico.

INTERNI DIVERSI - La cassettiera Akord può essere posizionata con sicurezza nel soggiorno o nel salone. È anche adatto per una camera da letto, una sala da pranzo o la camera di un adolescente.

FELVER CASA & CO SRL CASSETTIERA Interna 2 CASS per Camera New Ida 1BAN0010 OQ.21 € 119.00 in stock 1 new from €119.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number CAS29

WEBMARKETPOINT Cassettiera in legno per interno amadio colore Bianco cm H.50xL.86,5xP.45 € 139.21 in stock 1 new from €139.21

1 used from €86.73 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number A10012 Color Bianco Size 86.5 P. 45 H. 49.5

Composad | Cassettiera Interna per Armadi, Struttura cassetti per interno Armadi, Dimensioni (LxAxP) 96,4x66,8x48,9 cm, Colore Grigio, Made in Italy € 149.90 in stock 1 new from €149.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Made in ITALY. Questo mobile è stato progettato e prodotto in Italia.

Mobile realizzato in PANNELLO ECOLOGICO e certificato FSC 100% legno riciclato. É il pannello con la minore emissione di Co2 al mondo. Le sue straordinarie qualità lo rendono pratico e resistente, adatto dunque ad essere il componente base dei mobili Composad.

Questa cassettiera presenta dimensioni di 96.40 cm di larghezza, 66,80 cm di altezza e 48.90 cm di profondità,è la soluzione ideale per organizzare al meglio lo spazio all'interno dei propri armadi.

AKORD Cassettiera K 160 cm | 8 Cassetti | Moderna Mobiletto per il soggiorno Camera da letto Armadio Soggiorno Bagno | Salvaspazio | 160 x 99 x 40 cm | Rovere artigianale € 313.00 in stock 1 new from €313.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PRATICI CASSETTI - La cassettiera Akord è dotata di 8 cassetti che consentono un facile accesso a oggetti nascosti, vestiti o tessuti per la casa.

PESANTE - Grazie ai suoi numerosi e spaziosi cassetti, la cassettiera Akord aiuta a nascondere gran parte degli articoli per la casa. Porterà ordine nella stanza.

DESIGN ELEGANTE - La cassettiera Akord si caratterizza per la sua forma minimalista. Di conseguenza, si adatta a qualsiasi interno, sia moderno che classico.

INTERNI DIVERSI - La cassettiera Akord può essere posizionata con sicurezza nel soggiorno o nel salone. È anche adatto per una camera da letto, una sala da pranzo o la camera di un adolescente.

DESIGN RIGOROSO - Il pannello laminato di alta qualità con cui è realizzata la cassettiera Akord è resistente all'abrasione. I bordi in ABS aumentano ulteriormente la durata dei mobili.

3E 3xE living.com Cassettiera, credenza con 4 cassetti, ANTRACITE, D: 70 x 100 x 39 cm, mobili soggiorno, cassettiera armadio interna, armadio camera da letto, como, settimino, mobile camera da letto € 147.99 in stock 1 new from €147.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features La cassettiera per adulti 4 è composta da 4 capienti cassetti in cui è possibile riporre vestiti, documenti, elettrodomestici e altri oggetti. Altre cassettiere di questa serie sono presenti in altre aste. Il mobile è dotato di guide a rulli, grazie alle quali si apre in modo silenzioso e piacevole.

La cassettiera si adatta bene a molti ambienti, inserendosi sia nelle stanze scandinave che in quelle moderne. Con questo pratico mobile, i vostri effetti personali saranno sempre organizzati e facili da estrarre e riporre ogni volta che lo desiderate. Questo mobile in stile moderno soddisferà le aspettative di chi apprezza la semplicità e l'eleganza.

L'armadio è realizzato con pannelli laminati, che gli conferiscono un aspetto elegante. L'armadio della camera da letto è progettato per essere montato autonomamente: viene consegnato all'indirizzo indicato dal cliente, insieme a istruzioni di montaggio chiare e di facile lettura e a un set di accessori approvati necessari per il montaggio.

I mobili da soggiorno sono facili da montare, ma se avete bisogno di aiuto, il nostro team è disponibile a rispondere alle vostre domande. Materiale: Corpo e frontali - truciolato di 18 mm di spessore. Bordi - in plastica ABS (caratterizzata da un'elevata resistenza meccanica e chimica). Inviamo al cliente la cassettiera per camera da letto in 2 pacchetti.

Dimensioni: Larghezza: 70 cm, Profondità: 39 cm, Altezza: 102 cm

RMAN Organizer armadio set di 4 cassetto organizer scatole pieghevoli per guardaroba cassettiere per armadio interno in plastica per vestiti coperte armadio della camera da letto (43 x 33 x 72cm) € 46.90 in stock 1 new from €46.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【MATERIALE E DIMENSIONI】: Set di quattro pezzi, 33,5 x 43 x 18,5 cm. Realizzato in plastica ecologica PP, resistente e durevole. Impilabile liberamente, risparmia il 70% di spazio. Organizza gli spazi abitativi e massimizza lo spazio verticale.

【DESIGN DELLE GUIDE DI SCORRIMENTO】: Le guide sul fondo sono molto facili da far scorrere e tirare come un cassetto. Anche dopo l'impilamento, si può facilmente rimuovere la scatola di stoccaggio e ritrovare i vostri oggetti.

【FACILE DA MONTARE E PULIRE】: Struttura semplice, può essere montata e smontata in meno di un minuto. Impermeabile, a prova di umidità, a prova di muffa e inodore, la manutenzione quotidiana è solo una questione di pulire con un panno umido.

【FORTE E STABILE】: Design del pulsante del pannello rinforzato e angoli arrotondati per un'alta capacità portante, più stabilità e meno deformazione, griglia di ventilazione. Ti garantiamo che questo prodotto durerà per molti anni!

【AMPIA APPLICAZIONE】: Ideale per uso domestico, come armadio, bagno, cucina, collezione di scaffali e altro, può essere utilizzato per riporre vestiti, snack, giocattoli, frutta e verdura, mantiene tutto organizzato.

COMPOSAD | Cassettiera Interna per Armadi, Struttura cassetti per interno Armadi della Linea SYSTEMA AR8996/AR8998/AR9006, Cassettiera, Dimensioni (LxAxP) 99x69,3x50,9cm, Colore Tessuto, Made in Italy € 197.00 in stock 1 new from €197.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Made in ITALY. Questo mobile è stato progettato e prodotto in Italia.

Mobile realizzato in PANNELLO ECOLOGICO e certificato FSC 100% legno riciclato. É il pannello con la minore emissione di Co2 al mondo. Le sue straordinarie qualità lo rendono pratico e resistente, adatto dunque ad essere il componente base dei mobili Composad.

Dimensioni: Larghezza 99,00 cm, Altezza 69,30 cm, Profondità 50,90 cm.

Compatibilità con armadi Systema AR8996/AR8998/AR9006

Portata massima: Top: 15 kg, Cassetti 8 kg

Zucca Mobili Armadio H.211/245 cm - Accessori Interni (Cassettiera Interna modulo 2/A L.78,9 P.47 H.56,6, Grigio Tessuto) € 130.00 in stock 1 new from €130.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Color Gray Size Cassettiera interna modulo 2/A L.78,9 P.47 H.56,6

AKORD Cassettiera K 140 cm 10 Cassetti | Moderna Mobiletto per Soggiorno Sala da Pranzo Camera da Letto | Armadio Cameretta | 138 x 121 x 40 cm | Peso 75kg | Bianco/Rovere Sonoma € 293.00 in stock 1 new from €293.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Grande cassettiera con 10 cassetti: La grande cassettiera con 10 cassetti offre uno spazio di archiviazione per fiori, quadri o decorazioni per la casa. Grazie al suo aspetto universale, è ideale per arredare soggiorni, camere da letto o camere di adolescenti.

Costruzione solida: la cassettiera alta 121 cm e larga 138 cm con 10 (2 x 5) cassetti senza maniglia è resistente all'abrasione e resistente ai danni meccanici. È facile da mantenere e aiuta a mantenere una stanza in perfetto ordine.

Spaziosa: la cassettiera è un mobile universale e moderno che si fonde armoniosamente con l'arredamento della stanza esistente. I 10 ampi cassetti offrono ampio spazio di archiviazione.

Realizzato con robusti pannelli per mobili: la cassettiera è realizzata con pannelli di mobili laminati di 16 mm di spessore. I pratici cassetti con guide in metallo sono molto lisci. I bordi sono rivestiti in plastica ABS resistente all'abrasione.

Note: La cassettiera viene consegnata smontata e deve essere montata indipendentemente. Gli accessori e le istruzioni di montaggio sono inclusi. La cassettiera può essere pulita con un panno asciutto o bagnato.

Cassettiera, credenza con 4 cassetti, NERO/QUERCIA WOTAN, D: 70 x 100 x 39 cm, mobili soggiorno, cassettiera armadio interna, armadio camera da letto, como, settimino, mobile camera da letto € 121.99 in stock 1 new from €121.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features La cassettiera per adulti 4 è composta da 4 capienti cassetti in cui è possibile riporre vestiti, documenti, elettrodomestici e altri oggetti. Altre cassettiere di questa serie sono presenti in altre aste. Il mobile è dotato di guide a rulli, grazie alle quali si apre in modo silenzioso e piacevole.

La cassettiera si adatta bene a molti ambienti, inserendosi sia nelle stanze scandinave che in quelle moderne. Con questo pratico mobile, i vostri effetti personali saranno sempre organizzati e facili da estrarre e riporre ogni volta che lo desiderate. Questo mobile in stile moderno soddisferà le aspettative di chi apprezza la semplicità e l'eleganza.

L'armadio è realizzato con pannelli laminati, che gli conferiscono un aspetto elegante. L'armadio della camera da letto è progettato per essere montato autonomamente: viene consegnato all'indirizzo indicato dal cliente, insieme a istruzioni di montaggio chiare e di facile lettura e a un set di accessori approvati necessari per il montaggio.

I mobili da soggiorno sono facili da montare, ma se avete bisogno di aiuto, il nostro team è disponibile a rispondere alle vostre domande. Materiale: Corpo e frontali - truciolato di 18 mm di spessore. Bordi - in plastica ABS (caratterizzata da un'elevata resistenza meccanica e chimica). Inviamo al cliente la cassettiera per camera da letto in 2 pacchetti.

Dimensioni: Larghezza: 70 cm, Profondità: 39 cm, Altezza: 101 cm

Iconico Home MIK Traditional, Cassettiera 3 cassetti, Camera da letto, Cameretta ragazzi, Studio, Hobby, 80x44,5xh87 cm, Rovere € 142.99 in stock READ 30 migliori Copriletto Estivo Matrimoniale da acquistare secondo gli esperti 1 new from €142.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features DESCRIZIONE: cassettiera dal design classico e funzionale, dotata di 3 cassetti su guide a ruota; provvista di dispositivo di fissaggio a parete anti-ribaltamento; perfetta per la camera da letto, cameretta ragazzi, studio, stanza hobby, ecc; Made in Italy, ideata e realizzata in Italia; design italiano

MATERIALI e FINITURE: mobile realizzato in truciolare rivestito proveniente da foreste gestite responsabilmente; disponibile nelle finiture Bianco opaco e Rovere naturale

INSTALLAZIONE e USO: facile e veloce da assemblare, foglio istruzioni incluso; semplice da pulire

ABBINABILE a tutti i mobili della serie mik: armadio a 2 ante, comodino, cassettiera 3 cassetti, cassettiera 4 cassetti, mobile basso 2 ante, base TV con cassetti, scrivania, mensola, libreria 3 ripiani, libreria 5 ripiani, scarpiera

Conforme alle normative europee di sicurezza per mobili a uso domestico

Composad | Cassettiera Armadio Interna, Cassettiera Bianca con 3 Cassetti, Salvaspazio, Dimensioni 122,8x69,3x50,9 cm, Colore Tessuto, Made in Italy € 197.00 in stock 1 new from €197.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Made in ITALY. Questo mobile è stato progettato e prodotto in Italia.

Mobile realizzato in PANNELLO ECOLOGICO e certificato FSC 100% legno riciclato. É il pannello con la minore emissione di Co2 al mondo. Le sue straordinarie qualità lo rendono pratico e resistente, adatto dunque ad essere il componente base dei mobili Composad.

Dimensioni: larghezza 122,80 cm, altezza: 69,30 cm, profondità: 50,90 cm

Compatibilità con Armadi Systema Composad: AR8997 - AR9004 - AR9007

Portata massima: Top: 25 kg, Cassetti 18 kg

AKORD | Cassettiera a 6 Cassetti | Credenza Alta | Moderna Mobiletto per Soggiorno Sala da Pranzo Camera da Letto Corridoio Bagno | Armadio Cameretta | 35x40x109 cm | Quercia artigianale € 109.00 in stock 1 new from €109.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ELEGANTE - La cassettiera Akord colpisce per la sua forma semplice e il suo bel colore. Questo la rende adatta a qualsiasi ambiente.

MULTIFUNZIONALE - La cassettiera Akord può essere abbinata ad altri mobili - armadi, vetrine o cassettiere. È ideale anche come comodino in camera da letto.

FLESSIBILE - La cassettiera Akord è dotata di guide a rullo. Così è possibile nascondervi vestiti o oggetti per la casa.

ALTA QUALITÀ - La cassettiera di Akord è realizzata in materiale di alta qualità, laminato e resistente all'abrasione. È dotata di bordi in ABS per aumentare la resistenza ai danni.

FACILE MONTAGGIO - La cassettiera Akord è facile da montare. Insieme al mobile, riceverete istruzioni chiare che vi permetteranno di assemblare i singoli componenti in modo semplice e veloce.

MeMi Me305BIA Cassettiera, Legno, Bianco, 38x60x105 cm € 136.80 in stock 2 new from €136.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Design elegante e moderno

Cinque cassetti

Da avvitare solo maniglie e piedini

Adatto a tutti gli ambienti della casa ; Multiuso ;porta oggetti ; organizzatore ; cassettiera; cassetti; portaoggetti

Prodotto di alta qualità

Milani Home s.r.l.s. cassettiera 5 cassetti per Soggiorno Cucina Bagno Fatto in Italia cm 27x38x103 h € 129.00 in stock 1 new from €129.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅Dimensioni: cm 27 x 38 x 103 h

✅Prodotto spedito assemblato.

✅Ottima qualità dei materiali

✅Prodotto in Italia

✅Duraturo nel tempo

Esidra Cassettiera comò 3 cassetti, Legno Bianco, 60 x 57 x 44 cm € 88.99 in stock 2 new from €88.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Comò dal design contemporaneo è un valido supporto in camera da letto, bagno o cabina armadio per creare uno spazio extra grazie ai capienti cassetti; lo stile minimal permette di collocarlo anche in altre zone della casa

Cassettiera comò con 3 cassetti senza maniglie con apertura a filo

Misure in cm.: Larghezza 60 - Altezza 57 - Profondità 44

Realizzato in legno bianco con finitura opaca

leomark cassettiera in legno 60 x 42 x 78 cm, comò con cassetti Roma, armadietto per camera da letto casa, scuola materna, asilo nido, stile scandinavo, colore Bianco € 94.99 in stock 1 new from €94.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features [SOLIDO E DUREVOLE] Cassettiera a tre cassetti per riporre vestiti, giocattoli o altri piccoli oggetti.

Capiente, funzionale, pratica. Decorerà qualsiasi interno: una camera da letto, una sala, una stanza per bambini.

Altre varianti di mobili sono disponibili nella collezione Roma: un armadio bianco a due ante ed una scrivania bianca.

[DIMENSIONE] Larghezza: 60 cm. Profondità: 42 cm. Altezza: 78 cm. Peso: 31 kg

[INFORMAZIONE] Prodotto consegnato smontato, bisogno di montaggio. Istruzioni per l'installazione incluse.

Muebles Pitarch Torino Cassettiera Turín, 61 x 46 x 45 cm (Altezza x Larghezza x profondità), Colore Bianco Lucido, melamina, Regular € 77.82 in stock 2 new from €68.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Progettato per ire il massimo utilizzo dello spazio e una struttura di stoccaggio ottimale

Realizzato in truciolare e materiale melaminico ad alta densità

Ideale per metterlo in camera da letto, sala da pranzo, corridoio e altro ancora

Lunga durata e facile da pulire

MeMi Me614BIA Cassettiera Gia' Montata, Legno, Bianco, 38x75x85 cm € 144.00 in stock 1 new from €144.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Gia' Montato

Quattro cassetti

Da avvitare solo maniglie e piedini

Adatto a tutti gli ambienti della casa ; Multiuso ;porta oggetti ; organizzatore ; armadio; cassetti; portaoggetti

Cassettiera

Iconico Home MIK Modern - Cassettiera 4 cassetti su guide a ruota, Con maniglia integrata, Bianco, 80 x 44.5 x 113 cm € 179.99 in stock 1 new from €179.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features DESCRIZIONE: cassettiera dal design moderno e funzionale, dotata di 4 cassetti su guide a ruota; provvista di dispositivo di fissaggio a parete anti-ribaltamento; perfetta per la camera da letto, cameretta ragazzi, studio, stanza hobby, ecc; Made in Italy, ideata e realizzata in Italia; design italiano

MATERIALI e FINITURE: mobile realizzato in truciolare/mdf rivestito proveniente da foreste gestite responsabilmente; disponibile nelle finiture Bianco opaco e Rovere naturale

INSTALLAZIONE e USO: facile e veloce da assemblare, foglio istruzioni incluso; semplice da pulire

ABBINABILE a tutti i mobili della serie mik: armadio a 2 ante, comodino, cassettiera 3 cassetti, cassettiera 4 cassetti, mobile basso 2 ante, base TV con cassetti, scrivania, mensola, libreria 3 ripiani, libreria 5 ripiani, scarpiera

Conforme alle normative europee di sicurezza per mobili a uso domestico. L'articolo viene spedito in 2 confezioni

Composad Cassettiera interna armadio 3 cassetti accessorio legno grigio CT9301 L58h59p51 € 99.00 in stock 2 new from €99.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Made in ITALY. Questo mobile è stato progettato e prodotto in Italia.

Mobile realizzato in PANNELLO ECOLOGICO e certificato FSC 100% legno riciclato. É il pannello con la minore emissione di Co2 al mondo. Le sue straordinarie qualità lo rendono pratico e resistente, adatto dunque ad essere il componente base dei mobili Composad.

Dimensioni: larghezza 58 cm, altezza 59 cm, profondità 51 cm

Guide in metallo a sfere sigillate

Colore grigio

UEV Cassettiera a 4 cassetti, mobile contenitore in legno, stile semplice ed elegante, maniglia e gambe color oro, 60 x 34 x 91 cm, credenza per camera da letto, soggiorno, studio, bianco € 151.99 in stock 1 new from €151.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Spazio di archiviazione a 4 cassetti】La nostra cassettiera è dotata di 4 ampi cassetti di 52,5 x 28,5 x 10 cm, che consentono di organizzare in modo corretto e regolare gli oggetti di uso quotidiano come vestiti, documenti, elettrodomestici, ecc. Porta la buona pulizia in casa.

【Stile scandinavo semplice ed elegante 】Grazie all'eccellente design del nostro team di professionisti, la nostra cassettiera a righe ha uno stile scandinavo semplice ed elegante. Questo lo rende un complemento ideale per il soggiorno, la camera da letto o l'ufficio.

【Materiali di alta qualità e finiture ben realizzate】 Tutti i nostri mobili contenitori sono realizzati con materiali di alta qualità. E tutte le operazioni di produzione sono finite sotto stretto controllo. Per consentire agli utenti di acquistare con piacere, con la certezza del riposo.

【Specifiche tecniche】 Lunghezza: 60 cm, Altezza: 91 cm, Profondità: 34 cm. Numero di cassetti: 4, Materiali: Legno, Colore: Blu / Bianco / Nero, con maniglie e gambe color oro Capacità di peso: 10 kg per ogni cassetto e 40 kg per tutti.

【Team professionale di assistenza post-vendita 】Abbiamo un team professionale di post-vendita, se avete domande o avete riscontrato problemi con i nostri prodotti, non esitate a contattarci. Vi risponderemo il più presto possibile entro le 24 ore (esclusi i giorni festivi).

3xEliving elegante e spaziosa cassettiera Demii 3 cassetti 70cm, colore bianco, perfetta per il soggiorno, l'ufficio, la camera da letto, dimensioni 70 x 39 x 79cm € 104.99 in stock 1 new from €104.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Le guide a rulli sono montate nell'armadio, grazie al quale i mobili si aprono in modo silenzioso e piacevole.

La cassettiera Demii 3 è composta da 3 ampi cassetti in cui puoi nascondere vestiti, documenti, utensili domestici e altri oggetti. In altre aste ci sono altre cassettiere di questa serie.

La cassettiera Demii è realizzata in pannello laminato nel colore bianco artico, che gli conferisce un aspetto elegante.

L'elegante cassettiera Demii starà benissimo in ogni interno grazie alla sua struttura delicata e al suo aspetto classico. Si abbinerà perfettamente ai mobili esistenti o fornirà un aspetto impeccabile dell'ambiente circostante.

Caratteristiche tecniche: lunghezza: 70 cm, altezza: 79cm, profondità: 39 cm, numero cassetti: 3 cassetti, spessore piano: 18 mm, materiale: pannello in laminato.

Homekit - Cassettiera per interni, 60 x 60 x 45 cm, colore: bianco € 136.69

€ 129.55 in stock 1 new from €129.55

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Cassettiera da interno con armadio aperto composta da 3 cassetti.

Guide metalliche.

s. Ideale per completare gli interni degli armadi in modo funzionale e sfruttare al massimo gli spazi.

Piano in melammina di 16 mm di spessore, finitura bianca.

Questo mobile viene fornito smontato con le istruzioni e gli accessori necessari per il montaggio. READ 30 migliori Selenia Wr 5W30 da acquistare secondo gli esperti

FELVER CASA & CO SRL CASSETTIERA Interna 2 CASSETTI € 120.00 in stock 1 new from €120.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number CAS81 Color Bianco

NOXEN Cassettiera M5 70 Bianco, Mobili camera da letto, Armadietto, Cinque cassetti, Comodino Armadio per la Casa Soggiorno Corridoio € 145.95 in stock 1 new from €145.95 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features SERIE MODERNA CASSETTO: MALWA MODELLO: M5 COLORE: BIANCO Design minimalista I frontali dei cassetti senza maniglia garantiscono un uso confortevole e sottolineano il carattere modernista degli interni. Lavorazione molto buona Nuovo tipo di raccordi, lati lisci senza tappi

Produttore Poliash Istruzioni per l'installazione nella confezione. La moderna cassettiera della collezione MALWA è un mobile funzionale e spazioso che decorerà l'interno della tua camera da letto, soggiorno o cameretta dei bambini. Il look universale soddisferà le aspettative di tutti coloro che apprezzano una combinazione di semplicità ed eleganza.

MATERIALE: corpo del mobile: truciolato laminato da 16 mm. Bordi - rifiniti con PVC (caratterizzati da elevata resistenza meccanica e chimica)

Cassetti: sulle guide a rulli, è una garanzia di uso confortevole e, soprattutto, sicuro. DIMENSIONI: Profondità: 40 cm Larghezza: 70 cm Altezza: 112 cm

Uso: Pulire la superficie del mobile con un panno morbido. Evitare l'uso di sostanze chimiche aggressive. Nella confezione: istruzioni di montaggio con tutti gli accessori necessari per il montaggio. I mobili sono preconfezionati per l'auto-assemblaggio.

Kartell Componibili Contenitore 3 Elementi, ABS, Base Tonda, Bianco, 32 x 32 x 58.5 cm € 147.00

€ 126.61 in stock 5 new from €126.61

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Design: Anna Castelli Ferrieri, 1969

Dimensioni: 58.5 x 32 x 32 cm

Materiale: ABS colorato in massa o verniciato

Indoor / Outdoor. 3 elementi.

Nota! Provare ad aprire e chiudere energicamente la porta per rimuovere ogni residuo di materiale.

