30 migliori Cucitrice Braccio Lungo da acquistare secondo gli esperti

Rapesco A590FBA3 Germ-Savvy Antibatterico, Marlin Spillatrice a Braccio Lungo, Nero € 15.59 in stock 9 new from €15.59

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Germ-Savvy Protezione antibatterica integrata

Spillatrice a strisce intera e carica dall’alto

Telaio in metallo, indicatore di ricarica e manico morbido al tatto per un maggiore comfort

Utilizza punti 26/6 mm e 24/6 mm ed è fornita con 105 punti da 105/6 mm per un uso immediato

Funzionalità di graffatura a punto aperto e chiuso con guida della carta regolabile (29-300 mm)

Rapesco 1481 ECO 790 Pinzatrice a Braccio Lungo per Alti Spessori con 2000 Punti, Capacità 50 Fogli, Bianco € 32.34

€ 26.39 in stock 4 new from €26.39

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features CUCITRICE A BRACCIO LUNGO - Versione ECO a braccio lungo della cucitrice Rapesco Spinna, in un'elegante finitura bianca che si adatta a qualsiasi scrivania, fornita con 1000 punti tipo 26/6 mm e 1000 punti 24/8 mm per un avvio immediato

MATERIALE ECO - Cucitrice in ABS realizzata con un’alta percentuale di materiale riciclato e con un robusto telaio interamente in metallo

PUNTI COMPATIBILI - Il sistema di caricamento frontale mediante pulsante accetta fino a una striscia intera di punti di tipo 26/6-8 mm e 24/6-8 mm; per ottenere risultati ottimali, si consiglia di utilizzare punti Rapesco

GRANDE CAPACITÀ - L'incudine rotante consente di pinzare o appuntare (pinzatura temporanea) fino a 50 fogli di carta da 80 g/m²; per ottenere risultati ottimali, utilizzare punti tipo 24/6 mm per un massimo di 20 fogli e punti tipo 24/8 mm per un massimo di 50 fogli

USO CONVENIENTE - Base antiscivolo, guida carta regolabile e braccio lungo con profondità della gola da 29 mm a 300 mm, utile per raggiungere il centro di fogli A3 per rilegare opuscoli, volantini, riviste, giornali, spartiti e molto altro ancora READ 30 migliori Divani Letto Matrimoniali da acquistare secondo gli esperti

RAYSON Cucitrice a Sella, 60 Fogli, Braccio Lungo, Utilizzare con i Punti Metallici 23-6 23-8 23-10, con 3000 Punti, SH-03 € 121.53 in stock 1 new from €121.53

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Pinzatura piatta e cucitura a sella 2 in 1, utilizzabile con punti metallici 23-6, 23-8, 23-10 o 24-6

Design portatile, commutazione rapida tra le modalità di pinzatura piatta e a sella, tipo di chiusura a farfalla, conveniente per il lavoro

Resistente agli inceppamenti, pinzatura piatta accurata, rilega fino a 60 fogli

La maniglia antiscivolo e la struttura meccanica anti sforzo, consentono di risparmiare fatica durante l'utilizzo

Include 3 confezioni di punti

D.RECT 0312 Cucitrice a braccio lungo | 50 fogli € 15.61 in stock 2 new from €15.61

2 used from €13.75

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Robusta cucitrice in metallo a braccio lungo con profondità di inserimento carta di 314 mm

Con due scale di lunghezza lungo la base: pollici e centimetri

Fornito di limitatore di profondità della cucitura

Numero massimo di fogli pinzabili: 50

Numero di punti metallici nel caricatore: 100

Cucitrice Braccio Lungo € 13.20 in stock 4 new from €13.20

1 used from €11.56

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Pinzatrice a braccio lungo da 30 cm

Cuce fino a 20 fogli

Monta punti 24/6 - 26/6

Cisolen Cucitrice a braccio lungo, capacità 25 fogli, strumento ideale per rilegare documenti € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Righello della scala: la scala sul fondo della cucitrice e il posizionamento del righello regolabile possono regolare con precisione la posizione del documento rilegato

Manico comodo: il manico della cucitrice è un manico in gomma, che può proteggere efficacemente la mano e rendere la pressatura più confortevole

Capacità: la dimensione della cucitrice è 390 * 36 mm e può rilegare fino a 25 fogli di carta A4 da 80 g, in grado di soddisfare la maggior parte delle esigenze

Punti metallici: viene fornita una scatola di punti e la cucitrice può utilizzare due dimensioni di punti: 24/6 e 26/6

Usi: utilizzato per rilegare quaderni, opuscoli, documenti, spartiti musicali, giornali, libri, riviste, ecc., Può essere utilizzato in uffici, scuole, copisterie, case, ecc.

Rapesco R79026A3 Cucitrice a Braccio Lungo 790, Cuce fino a 50 Fogli, Grigio € 41.29 in stock 19 new from €37.22

2 used from €20.89 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Pinzatrice a braccio lungo e caricamento frontale, chassis interamente in metallo, capacita 50 fogli

Perfetta per la pinzatura a punto centrale anche dei più grandi opuscoli o opuscoli

Guida carta regolabile da 29-300 mm e magazzino a caricamento frontale

L'incudine rotante consente le impostazioni di pinzatura e spillatura

Utilizzare punti metallici da 24/6 e 26/6 mm per pinzare fino a 25 fogli, utilizzare punti metallici da 24/8 e 26/8 mm per pinzare fino a 50 fogli

CUCITRICE RILEGATRICE ALTI SPESSORI A3 240 FOGLI BRACCIO LUNGO DA TAVOLO € 110.99 in stock 2 new from €105.40 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Cucitrice per alti spessori con struttura in metallo e potente braccio di leva che rende facile la cucitura.

Base d appoggio in gomma per una maggiore stabilità.

Cuce al centro del foglio il formato A3 fino a 240 fogli

Tipo punto: 23/6, 23/8, 23/10, 23 , 23 23 , 23 , 23

Rapesco R79026NS Cucitrice a Braccio Lungo Manta Ray, Cuce fino a 20 Fogli, ​Nero € 19.58

€ 13.85 in stock 3 new from €13.85

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Pinzatrice a braccio lungo e caricamento frontale, chassis interamente in metallo, capacita 20 fogli

Perfetta per la pinzatura a punto centrale anche dei più grandi opuscoli o opuscoli

Guida carta regolabile da 29-300 mm e magazzino a caricamento frontale

L'incudine rotante consente le impostazioni di pinzatura e spillatura

Utilizza punti metallici da 24 / 6 e 26 / 6 mm per pinzare fino a 20 fogli

ZENITH 506 cucitrice da tavolo € 80.60

€ 73.98 in stock 24 new from €73.98 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Pratico cursore di riferimento scorrevole su riga millimetrata fissata sulla base della cucitrice.

Base e corpo in metallo con piedini antigraffio, cappuccio in ABS antiurto. La confezione include una scatola di punti ZENITH.

Cuce a punto chiuso fino a 20 fogli con i punti 24/6 e 26/6 e fino a 35 fogli con i punti 24/8 e 26/8. Possibilità inoltre di punto aperto e semiaperto, spostando la matrice.

Capacità di carica: 200 punti 24/6 o 24/8, 250 punti 26/6 o 26/8. Sistema di carica punti dall'alto, sollevando il cappuccio.

Profondità max di cucitura: 305 mm

OFFICER PRODUCTS 18063511-05 - Cucitrice a braccio lungo, fino a 50 fogli, colore: Nero/Metallo/Cucitrice a braccio lungo, ideale per brochure/cucitrice da ufficio / 5 anni € 13.73 in stock 2 new from €13.73

1 used from €12.91

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Office Products 18063511-05 - Cucitrice a maniche lunghe. Graffette fino a 50 fogli di alloggiamento e meccanismo in metallo. Ideale per l'ufficio.

Base protetta con una copertura per evitare graffi della superficie

Per punti n. 24/6, 24/8, 26/6, 26/8, 23/8

Magazine può contenere fino a 200 graffette

Profondità di inserimento lama regolabile fino a 310 mm.Libri: chiuso, aperto.Confezionato 1 pezzo in una scatola. fino a 5 anni. Colore: nero

Novus H102170 Cucitrice a Braccio Lungo € 45.29 in stock 12 new from €45.29

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Capacità 40 fogli

Punto 24/6 o 26/6

Profondità 300 mm

Hriymtd Cucitrice a braccio lungo cucitrice a lungo raggio pinzatrice molto resistente a lungo braccio pinzatrice in metallo, capacità di 25 fogli per casa ufficio opuscolo collegamento € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Impugnatura confortevole: l'impugnatura in gomma della nostra cucitrice a braccio lungo protegge efficacemente le mani e consente una pressione confortevole per un uso prolungato.

Capacità di 25 fogli: la nostra cucitrice misura 390 x 36 mm e può contenere 25 fogli di carta A4 da 80 g/m² per la maggior parte delle esigenze di pinzatura.

Custodia per punti metallici inclusa: la nostra cucitrice a braccio lungo viene fornita con una custodia per punti metallici che consente di utilizzare due formati di punti metallici, 24/6 e 26/6, per un uso immediato.

Versatile: la nostra cucitrice manuale è ideale per rilegare quaderni, opuscoli, documenti, spartiti, giornali, libri, riviste e altro ancora per uffici, scuole, copisterie e altre attività commerciali. È adatta per uffici, scuole, copisterie, case e altro ancora.

Colori casuali: Si prega di notare che il colore delle nostre cucitrici a braccio lungo sarà spedito in modo casuale dal magazzino (nero o argento), ma questo non influisce sulle loro prestazioni.

Lebez Cucitrice Braccio Lungo € 14.62

€ 13.03 in stock 39 new from €12.33 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features adatti per cucire nel centro cataloghi e riviste

Disegno contemporaneo e funzionale

Struttura in metallo, a punto aperto e chiuso

Con guida per regolare la profondità di cucitura su riga millimetrata fino a 30,5cm

Usa punti 24/6 o 26/6

RAPID HD12 CLASSIC - Cucitrice a braccio lungo prof. 300 mm - 40 fg - Nero - 10290517 € 69.55 in stock 4 new from €69.55

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Cuce fino a 40 fogli di carta (80 gr/mq)

Cucitrice full strip per grande profondità di cucitura

Struttura in acciaio

Battuta della carta regolabile

Cucitrice da utilizzare con i punti Rapid Super Strong 24/8+

Molho Leone - 76130 Cucitrice per alti spessori, Capacità 100 punti, Punto 23/8-23/24, Cucitura chiusa/aperta, struttura in acciaio, profondita di cucitura fino a 255 mm € 74.99 in stock 24 new from €74.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Cucitrice professionale con doppia funzione: alti spessori e braccio lungo, struttura in acciaio con comoda impugnatura ergonomica

Capienza punti: 100, Adatta per punti serie 23, Spessori da 8 a 24mm

Regolatore profondità di cucitura fino a 22.5 cm, Cuce con punto chiuso e aperto

Office Depot - Cucitrice metallica a braccio lungo per graffette 24-26/6. € 10.09 in stock 2 new from €10.09

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Agrafeuse en métal, à bras long, de marque Office Depot, pour agrafes 24 – 26/6.

Bras en aluminum.

Base antidérapante.

La profondeur d'entrée du papier de 300 mm permet Même d'insins érer du papier au formato A2.

Agrafage ouvert ou fermé. READ 30 migliori 24 Ore Donna da acquistare secondo gli esperti

Leitz Cucitrice da ufficio con braccio lungo, Capacità 40 fogli, Nero, Design ergonomico in metallo, Gamma NeXXt, Include punti, 55600095 € 67.51

€ 65.56 in stock 8 new from €62.58

1 used from €45.23

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Robusta cucitrice in metallo con braccio lungo con capacità fino a 40 fogli (80 gr/mq) per l'uso quotidiano in ufficio, a scuola e a casa, Nessun inceppamento, Cucitura perfetta grazie alla tecnologia brevettata Direct Impact Technology

Per l'uso con punti Leitz Power Performance, sempre appuntiti: P4 (24/8 o 26/8) (lunghezza gamba 8mm) per cucire da 10 a 40 fogli da 80gr/mq, P3 (24/6 o 26/6) (lunghezza gamba 6mm) per cucire da 2 a 30 fogli da 80gr/mq

Profondità di cucitura regolabile fino a 300 mm, Guida di arresto regolabile con selezione del formato A6-A2, US e folio, Indicatore di ricarica, Apertura superiore per una ricarica semplice, Incudine rotante per cucitura a punto aperto e chiuso

Abbinabile ai prodotti di cancelleria Leitz e ad altri prodotti della gamma Leitz NeXXt, 10 anni di garanzia se utilizzata con punti Leitz, Progettata in Germania, Sicurezza testata GS

Contenuto: 1x Leitz Cucitrice con braccio lungo, Gamma NeXXt, Nero, Confezione in cartone, 55600095, Dimensioni (LxAxP): 52 x 74 x 419 mm, Peso: 681 g, Incl. 200 punti Leitz P4 (24/8)

RAPID ECONOMY E15 - cucitrice a braccio lungo - 20 fg - Nero - 20598000 € 25.96

€ 16.71 in stock 8 new from €16.71 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Cuce fino a 20 fogli di carta (80 gr/mq)

Profondità di inserimento 12"/300 mm

L'incudine flessibile consente la spillatura

Comodo meccanismo di caricamento superiore

Cucitrice da utilizzare con i punti Rapid Standard 24/6 e 26/6

Cucitrice A Braccio Lungo Cuce Fino A 25 Fogli Utilizzare Graffette Da 24 / 6mm E 26 / 6mm Argento € 25.00 in stock 1 new from €25.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Rilegatura super lunga:La profondità di rilegatura è di 300 mm, La cucitrice a braccio lungo può contenere fino a 25 fogli di carta

Righello mobile:Con un righello in basso, la posizione di rilegatura può essere regolata in qualsiasi momento, A prima vista

Alta qualità: aspetto classico, Realizzato in metallo di alta qualità, impugnatura in gomma,Presa comoda, base antiscivolo, facile da premere, comoda e resistente

Scanalatura perno reversibile: Facile da risolvere problemi di rilegatura sbagliati, Design umanizzato, corpo snello, offrono un ufficio efficiente

Multifunzionale: Questa cucitrice è adatta per impiegati, studenti, insegnanti e casalinghe. Non solo puoi rilegare opuscoli, Puoi anche rilegare documenti di grandi progetti, libri, Guida della carta regolabile calibrata, Fissa sul tuo banco da lavoro, stabile e resistente

Cucitrice a maniche lunghe in metallo, design ergonomico, per opuscoli o rilegatura, utilizzabile in scuole e uffici, profondità di inserimento fino a 30 cm (Invio casuale d'argento e nero) € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il timbro in metallo solido ha un lungo braccio a leva con una grande profondità di inserimento (30 cm), comodo, pulito e simili. Ideale per carta di grandi dimensioni

Tutti gli accessori in metallo sono rivestiti in plastica molto robusti, il che è sgradevole sulla scrivania. I piedini neri antiscivolo garantiscono anche un sostegno saldo e un effetto di legatura pulito

Raccoglitore in metallo ad alte prestazioni, blocco regolabile del cartone, pratico e salvaspazio. Le guide regolabili sono molto utili, legano i backlets. La cucitrice porta ordine per confusione dei documenti

Il caricatore per pane a molla riempie la clip in modo semplice e semplice. Compatibile con chiodi 24/6 e 26/6. Abbiamo 1000 chiodi da libro 26/6

La pinzatrice è adatta per l'ufficio, la scuola, la biblioteca o la produzione familiare, i volantini, i progetti scolastici, ecc. Elegante cartellina lunga professionale è un compagno fedele nel vostro ufficio

Cucitrice Cucitrice Grande Cucitrice A Braccio Lungo Carta A3 Cucitura Centrale Cucitrice Spessa Tipo Lungo Cucitrice Pesante (Colore : Blu, Dimensione : SC-101) € 259.99 in stock 1 new from €259.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Quando le graffette nella cucitrice vengono utilizzate fino agli ultimi spilli, potrebbero esserci degli spilli bloccati. Questo è un fenomeno normale. Si prega di ricaricare la cucitrice.

Adattarsi al tipo di ago: 23/10, 23/13, 23/8, 24/6.

Base in gomma, resistente, antiscivolo, cuscinetto resistente, desktop senza usura, angoli intimi, adatto per graffette e carta.

Tappo di carta piccolo e flessibile, ordina un piccolo aiutante di carta, comodo e pratico.

Maniglia, design a risparmio di manodopera, radiante morbido, sensazione di mano confortevole, pulsante pop-up per la strada del chiodo, angolo ragionevole, facile da usare.

Eagle Pinzatrice girevole a braccio oscillante, capacità 12 fogli, specializzata per pinzatura a libretto, nero € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Cucitrice da tavolo

Multi-angolo, rotazione di 360 gradi

Ideale per pinzare opuscoli e opuscoli dal lato

Utilizzato con graffette standard da 1/4 di pollice

TMY Cucitrice da Tavolo Cucitrice a Braccio Lungo 25 Fogli capacità 300 mm profondità della Gola Corpo ergonomico in Metallo Robusto e affidabile Cucitrice a Sforzo Ridotto per impieghi gravosi € 29.52 in stock 1 new from €29.52 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features La cucitrice di alta qualità richiede meno forza per funzionare, consentendo di pinzare più carta più facilmente ed è molto adatta per l'uso su una scrivania o su qualsiasi superficie piana.

Cucitrice robusta, costruzione interamente in metallo, guida interna speciale e resistente per un inceppamento, rilegatura precisa, adatta per le cuciture centrali.

Realizzato in acciaio di alta qualità, la forma è semplice, la base antiscivolo, la linea generale è liscia e bella.

Cucitrice a braccio lungo, capacità di 25 pagine, profondità di rilegatura di 300 mm.

Bilance precise e guide carta bloccabili regolabili assicurano un allineamento e una coerenza precisi.

LCLLXB Cucitrice ad Alte Prestazioni Cucitrice a Braccio Lungo Sparapunti Spillatrice Professionale Struttura Ergonomica in Metallo Cuce Fino a 120 Fogli (80gsm) € 32.99 in stock 1 new from €32.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ANTISCIVOLO: la base in gomma piena mantiene la cucitrice saldamente in posizione durante l'uso

CUCITRICE IN METALLO DUREVOLE: robusta cucitrice con struttura interamente in metallo progettata per durare nel tempo, una guida interna appositamente realizzata offre una pinzatura precisa e resistente agli inceppamenti su cui puoi contare

FISSA 100 FOGLI: questa pinzatrice ad alte prestazioni fissa saldamente fino a 100 fogli di carta

CUCITRICE PREMIUM - L'alloggiamento in plastica resistente di questa cucitrice protegge il meccanismo di cucitura interno in metallo per una cucitura affidabile e duratura su cui puoi contare

SERVIZIO POST-VENDITA: in caso di problemi o insoddisfazione con i nostri prodotti, non esitate a contattarci, il nostro team di assistenza clienti professionale sarà sinceramente servizio

TITANIUM 78349 Cucitrice Braccio Lungo € 19.94 in stock 9 new from €13.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Tipo del prodotto: cucitrice braccio lungo

Marchio del prodotto: Titanium

Numero del prodotto: 78349

Scopri la nostra gamma completa di prodotti

Plus 295-Pinzatrice da ufficio con braccio lungo € 26.89 in stock 1 new from €26.89

1 used from €20.75

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Per documenti di grandi dimensioni

Cucitrice per realizzare piccole rilegature con graffettatura al centro

Punzonatura fino a 25 fogli

INHEMI Cucitrice a Braccio Lungo con Profondità di Cucitura 300mm,Cuce Fino a 20 Fogli,Usa Punti 24/6 e 26 / 6mm € 23.99 in stock 2 new from €23.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Marca: Inhem

Cucitrice A Braccio Lungo Con Profondità Di Cucitura 300MmCuce Fino A 20 FogliUsa Punti 24/6 E 26 / 6Mm

Tipo di prodotto: cucitrice

Leitz Petrus 296838 - Spillatrice braccio lungo, 40 fogli, nero € 67.50

€ 63.54 in stock 3 new from €63.54

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Ref - 296838

Marca - Petrus

Categoria - Cartoleria

Scopri la nostra gamma completa di prodotti.

N / E Cucitrice Automatica con Pinzatura a Sella, Rilegatrice per Libri E Piatti per Impieghi Gravosi, Pinzatrice per Risparmiare Manodopera da Tavolo, per Cucitura A3 € 99.99 in stock 1 new from €99.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【LEGA PER IMPIEGHI GRAVOSI】: Il rilegatrice dorsi metallici è realizzato in lega pressofusa, robusta e infrangibile, precisa nelle dimensioni e più duratura di altri spillatrice professionale ordinari.

【PIANA E a PUNTO METALLICO (PUNTO CENTRALE) 2 in 1】: La legatrice manuale può passare rapidamente dalla modalità di rilegatura piana a quella a punto metallico, riducendo le probabilità di inceppamento e facendovi risparmiare tempo grazie alla possibilità di soddisfare sempre le vostre esigenze.

【DESIGN PORTATILE】: Il punching machine è da tavolo e facile da usare, in modo da poter cambiare facilmente posizione. L'alloggiamento dei punti a pressione è facile da usare. L'impugnatura antiscivolo e senza sforzo consente di risparmiare lo sforzo meccanico e di posizionare i punti metallici in modo rapido e preciso.

【APPLICAZIONE】: L'ampia barra di posizionamento con righello inciso e il tavolo più largo consentono una pinzatura fissa regolabile, consigliata per i punti 23/6, 23/8, 23/10 o 24/6. Sono incluse 3 confezioni di punti 23/6, progettati per le cancelleria per ufficio per impieghi gravosi, spessore massimo di rilegatura: 0,25" / 6,5 mm.

【AMPIA GAMMA DI SCENARI D'USO】: La macchinetta per buchi può essere utilizzata a casa, in ufficio, a scuola, in biblioteca, ecc. Per pinzare carta di formato A3 e inferiore, rilegare documenti, manuali, test, borse, ecc. READ 30 migliori Sensori Di Movimento Per Luci da acquistare secondo gli esperti

