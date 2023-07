Home » Recensione del prodotto 30 migliori Fondale Fotografico Carta da acquistare secondo gli esperti Recensione del prodotto 30 migliori Fondale Fotografico Carta da acquistare secondo gli esperti 0 Views Save Saved Removed 0

Quando esciamo per acquistare il nostro Fondale Fotografico Carta preferito,ci confondiamo perché il mercato è inondato da opzioni enormi.

In quel momento, cerchiamo una consulenza esperta che possa aiutarci a ottenere l’ Fondale Fotografico Carta perfetto. Se hai anche gli stessi problemi e non hai idea di come puoi ottenere quello perfetto facilmente, non preoccuparti affatto. Qui ti aiuteremo a ottenere la migliore opzione disponibile senza problemi.

Ma prima di andare avanti e discutere il prodotto in dettaglio, vorrei conoscere i tuoi prerequisiti. Secondo me, i prerequisiti principali per te includono l’accessibilità della qualità e tutte le funzionalità caricate. Ma in realtà, questi fattori non sono essenziali per ottenere quello perfetto. Pertanto, ogni volta che vai avanti per mettere i tuoi soldi, rischia di passare attraverso questa lettura fino all’ultimo in modo da poter avere un’assistenza perfetta e non ci sarà alcun fattore che possa essere perso dai tuoi occhi.

Il processo di acquisto può sembrare facile, ma non lo è, fidati di me! Al momento dell’acquisto, avrai molte domande relative a diversi prodotti che hai visto sul mercato o recensioni che hai letto da qualche parte sul portale. Quindi, è fondamentale per te essere sicuro di ogni aspetto per avere la migliore opzione disponibile.



Fondale fotografico in carta Bianco Artico 2.72mx11m per studio fotografico con anima di cartone Arctic White € 89.90 in stock 2 new from €89.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Fondale in carta colore Bianco Artico con anima di cartone, spessore 180g/mq, dimensione 2.72x11 metri

semplice da utilizzare, NESSUNA PIEGA rispetto ai fondali in tessuto

Compatibile con expan e roller di tutte le marche

JOBY Seamless Creator Sfondo Fotografico in Carta, Sfondo Fotografico per Video, Streaming, Interviste, Sfondo per Foto, Accessori per Fotografia, Dimensione 1.35x11 m, Bianco (Wake Me Up White) € 59.99 in stock 2 new from €59.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features SFONDO: ottimale per la creazione di sfondi lisci per video di YouTube, Instagram e TikTok; ottimale se siete creatori di contenuti, streamer, fotografi o truccatori

PROFESSIONALE: questo sfondo è spesso e realizzato con carta tinta non riflettente; scopri tutti i 10 colori disponibili di JOBY Paper Backdrops

DIMENSIONE OTTIMALE: può essere montato da solo in una piccola stanza; ottimo per contenuti verticali come foto di testa, ritratti a 3/4 del corpo e brevi video verticali come TikTok o Reel

UTILIZZA SOLO QUANTO NE SERVE: il rotolo è lungo 11 metri, quindi è sufficiente srotolare quello che serve; sì, è così facile

RICICLABILE: se la carta si sporca dopo l'uso, basta tagliarla e stenderne dell'altra la volta successiva; sfondo realizzato con il 75% di materiali riciclati

Kate 1.35x5m Bianco Fondale Carta Fondale in Carta Sfondo Bianco Fotografia Sfondi di Carta Ritratto Sfondi per Puntelli Fotografia Studio € 49.77 in stock 1 new from €49.77

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Dimensione: 1,35x5 m/1,59 kg; 1,35 x 10 m/2,58 kg, in grado di soddisfare le tue esigenze fotografiche quotidiane

Materiale: sfondo fotografico di carta. Leggero, in piccole dimensioni, arrotolato per riporlo, conveniente per riporlo e trasportarlo.

Caratteristiche: non-riflettente, fine e spessa, saturazione elevata del colore, adattamento a una varietà di esigenze di corrispondenza dei colori, adatto alle tue domande di fotografia professionale.

Applicazioni: il nostro sfondo di carta può essere applicata alla maggior parte delle scene che puoi immaginare, che è molto adatto per la fotografia di moda, ritratti, video, esposizione di prodotti, interviste, ecc.

Altro: forniamo carta di sfondo in molti colori e dimensioni, scegli uno sfondo di dimensioni adeguate.

Kate Astratto Sfondo Retro Solido Colore Giallo Fotografia Sfondo Foto per Studio Neonato Ripresa 5x7ft / 1.5x2.2m € 32.00 in stock 1 new from €32.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Dimensioni: 5 (W) * 7 (H) ft/1.5 m*2.2 m, gli articoli vengono inviati dalla, pieghevole e facile da trasportare.

Materiale: microfibra (pieghevole, rughe portatile, può essere lavato e stirato, può essere riutilizzato, non sbiadiscono, impugnatura morbida, recensioni).

Caratteristiche: Set di un intero panno, una tasca nella parte superiore del nostro prodotto per ben appendere.

Applicazione: Studio professionale, fotografia personale e fotografia decorazione festa a tema.

Servizio: su misura e immagini. Eventuali domande si prega di contattare me. READ 30 migliori Bilancia Per Cucina da acquistare secondo gli esperti

UTEBIT Sfondo Fotografico Bianco, 2x3m/6.6x9.8ft Telo Sfondi Bianco Pieghevole Foto su Tela Poliestere Studio Fotografico Sfondo Fotografici (Morsetti Non incluso) € 35.99

€ 32.99 in stock 1 new from €32.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Tessuto di Alta Qualità 】La tela fotografica è realizzata in tessuto di cotone e poliestere opaco ad alta densità, superficie non riflettente, buon drappeggio, meno rugosa di altre e più resistente nel tempo. (A causa del pacchetto piegato durante la spedizione, potrebbe risultare stropicciato al momento della ricezione. )

【Sfondo Fotografico Pro】 Lo sfondo ha una forte sensazione di drappeggio, non è facile da stropicciare, non sbiadisce, non si deforma e non si sporca facilmente, fornendo risultati di ripresa di alta qualità. Dimensioni: 2x3m/ 6,5x10 piedi, abbastanza grande per foto a corpo intero. Utilizzato per fotografia, video, live streaming, ecc.

【Stirabile e Lavabile in Lavatrice】Il nostro sfondo in tessuto fotografico può essere lavato in lavatrice, e i bordi sono ben cuciti per evitare strappi. Può essere stirato, anche se l'effetto è migliore se lo si stira con un ferro a vapore.

【Tasca per Bastone】 Il design del foro a barre incrociate è dotato di una tasca per bastone, che può essere appeso più saldamente al supporto. È adatto per le riprese all'aperto e al chiuso. (L'asta non è inclusa nella confezione).

【Molteplici Utilizzi】Questo telo per fondale è facile da riporre e da trasportare, adatto per riprese professionali in studio, ideale per dissolvenze cromatiche o per creare effetti di pareti bianche, ideale per ritratti, video didattici o spaziali, video di make-up, colloqui di lavoro, trasmissioni, registrazioni e altro ancora.

Colorama LL CO165 Fondale in Carta, 2,7 x 11 mt, Artic Bianco € 89.90 in stock 4 new from €65.70 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number CO165 Model CO165 Color Bianco Size 2.7 x 11 m

Sfondo Fotografico, 3 x 4,5M Telo Bianco per Video, 4 x Morsetti a Molla e 1 x Borsa di trasporto, Sfondo Pro Pieghevole di Materiale Cotone per fondale fotografico, Video e Televisione € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Sfondo per fotografia in studio: uso professionale per ritratti, servizi fotografici, produzione video, ideale per TV, produzione video e fotografia digitale.

Tessuto Premium: lo sfondo fotografico è realizzato in tessuto opaco di cotone e poliestere ad alta densità, superficie non riflettente, buon drappeggio, traspirante, lavabile, durevole, il tessuto è lavabile o lavabile in lavatrice e i bordi sono ben cuciti per evitare spaccature. (A causa della piegatura del pacco durante la spedizione, il pacco potrebbe essere stropicciato al momento della consegna. Si consiglia di stirarlo con un ferro a vapore per eliminare le pieghe).

4 clip a molla resistenti: 4 clip ad alta resistenza con un'apertura massima di 6 cm. Fornisce una presa istantanea e comoda per attaccare il telo del fondale al supporto, queste clip sono robuste e durevoli.Design con fori per traverse: ha fori per traverse da appendere o da sospendere alla traversa per una facile sospensione.

Ampie applicazioni: il telo per fondali è adatto per riprese professionali in studio, ideale per il chroma keying o per la creazione di effetti di schermo bianco, ideale per ritratti, video didattici o spaziali, video di make-up, colloqui di lavoro, trasmissioni, registrazioni e molto altro ancora.

Il set comprende: 3 x 4,5m sfondo (bianchi) + 4 clip per lo sfondo + 1 borsa per facilitare l'uso e il trasporto (Nota bene: questa confezione non include il supporto per lo sfondo).

Fondart - Fondale per Fotografia e Video, Sfondo Fotografico Professionale Reversibile, Grigio - Bianco, 210 x 405 cm € 119.00 in stock 1 new from €119.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features IMPIEGO: Rotolo di vinile da utilizzare come sfondo per la produzione di fotografie o video

LIVELLO PROFESSIONALE: Scelta preferita tra i professionisti, perfetto per studio fotografico, video e televisione

MATERIALI: vinile non riflettente con finitura opaca, permette di aggiungere luci forti e di fare fotografie a basso profilo

CARATTERISTICHE: Teli resistenti e durevoli, contiene un tubo di alluminio per arrotolarle e mantenere l'integrità del materiale

QUALITÀ: vinile di alta qualità e senza rughe per immagini eccellenti, anche facile da pulire

BD fondale fotografico in carta per sfondo STUDIO 2.72x11 mt RGB 255-255-255 € 79.90 in stock 1 new from €79.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Carta di sfondo di alta qualità di BD.

Distribuzione omogenea del colore, resistente alla luce e resa cromatica precisa.

Non riflettente, non lascia passare la luce.

Dimensioni: 2,72 x 11 m, diametro Nucleo del rotolo: 5,4 cm.

Materiale robusto e resistente, spessore della carta: 200 g/mq.

Colorama Carta di sfondo 2,72 x 11 m – Super White € 69.91 in stock 1 new from €69.91 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Fondale per uso professionale in studio fotografico. Carta di alta qualità con colori anilina colorati.

Neewer 10x12piedi/3x3.6m Studio Fotografico Professionale Premium Poliestere Pieghevole Fondale Sfondo Pieghevole per Fotografia, Video e Televisione (SOLO sfondo) - Bianco € 53.49 in stock 2 new from €53.49

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 10x12piedi/3x3.6m fondale, perfetto per televisione, riproduzione di video e fotografia digitale

Lo spazio predisposto permette di appendere il fondale tramite un’asta e lo stand.

I bordi sono stati lavorati per evitare rotture.

Realizzato in mussola 100% pura, è molto liscio in senso verticale e durevole.

Quando necessario, stirare la parte posteriore a vapore ma NON a secco. Il supporto NON è incluso!

FONDALE IN VINILE REVERSIBILE DOPPIO LATO BIANCO E NERO 200CMX400CM € 112.00 in stock 2 new from €112.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Pre-trattato con ritardante di fiamma Rivestimento resistente, facile da pulire, superficie

Impregnati realizzato con colori, in materiale resistente

600 grammi per metro quadrato peso, anima in alluminio

Ideale per home studio, forniti in una scatola di cartone per proteggere il medicinale al transito.

Fondale fotografico in carta 2,18 x 11 metri Bianco Artico car size anche per figure intere in ambienti stretti e facilita trasporto in auto € 76.90 in stock 1 new from €76.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number MMBD-129 Color Bianco

DynaSun W602 Fondale Background Professionale, Ideale per Studio Fotografico, Scenografie, Location, Foto e Video, Nero € 53.91 in stock 1 new from €53.91 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Telo professionale

In cotone

Dimensione: 3 x 6 m

Neewer 2,6m*3m Supporto per Fondale & 1,8m*2,8m Sfondo (Bianco, Nero, Verde) per Ritratti, Fotografia di Prodotti e Ripresa Video € 93.99 in stock 1 new from €93.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il kit include: (1) supporto per fondale da 6 x 3 m + (3) 1,8 x 2, 8 m sfondo (bianco, nero, verde) + (3) clip per sfondo + (1) borsa per il trasporto.

(3) 1,8 x 2 cm sfondo (bianco, nero, verde): realizzato in 100% puro cotone, con buona senso verticale e resistenza. Già su tutti i bordi per evitare crepe. È perfetto per la televisione, la produzione di video e la fotografia digitale.

(1) Supporto per fondale da 6 x 3 m. Sistema di supporto: il supporto per sfondo è regolabile fino a 8 m di altezza. Realizzato in lega di alluminio con finitura nera professionale.

(1) Borsa per il trasporto: con borsa per il trasporto, su misura per lo sfondo e accessori fotografici.

(3) Clip per fondale: la clip ha una presa stabile con rivestimenti orientabili che si adattano alla superficie dell'impugnatura. I piccoli denti sul diametro interno mantengono il panno di mussola o il panno di carta in ufficio.

Fondale fotografico in carta Nero 2,18 x 11 metri, dimensione sfondo ideale per il trasporto in auto fotografia in spazi ridotti figura intera e altro. € 76.90 in stock 1 new from €76.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Fondale in carta Nero jet black lungo 11 metri

larghezza 2,18 metri

sono disponibili anche altri COLORI da 2,18x11 metri

Neewer 3x6m Studio Fotografico Professionale 100% Mussolina Pura Fondale Sfondo Pieghevole per Fotografia, Video e Televisione (SOLO sfondo) - Bianco € 86.99 in stock 1 new from €86.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 3 x 6 m di fondo, perfetto per televisione, produzione video e fotografia digitale.

Tasca per asta su SOLO Un bordo permette di essere drappeggiato o appeso.

Rifinito lungo tutti i bordi per evitare strappi.

Realizzato in 100% puro cotone, buon senso verticale e durevole.

Se necessario, stirare la superficie posteriore con ferro a vapore ma non stirare a secco.

NEEWER Supporto per Fondale 10ft x 7ft per Studio Fotografico per Matrimoni Fotografia di Sfondo Ritratti con 4 Barre Trasversali, 6 Morsetti, 2 Sacchi di Sabbia Neri e Borsa per il Trasporto € 63.99

€ 58.99 in stock 2 new from €58.99

11 used from €52.21

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features IL KIT INCLUDE: (2) Supporto di Sfondo per Treppiede con manopola di regolazione rotante, (4) Barra trasversale, (1) borsa per il trasporto, (3) Morsetto di presa sullo sfondo ;(2) Sandbags; Può contenere in modo robusto la mussola, la tela, la carta di fondo nelle riprese di video fotografici ed essere adatto per l'utilizzo a casa o in qualsiasi studio professionale; N.B: fondale NON incluso; Sandbag è vuoto

Altezza e larghezza regolabili: con altezza regolabile (27,56"–7'/70 cm–2,1 m) e larghezza (5'–10'/1,5-3 m), il sistema di supporto dello sfondo mantiene lo sfondo in posizione e ti aiuta a creare sfondi diversi per lavoro fotografico

ROBUSTO E DUREVOLE: Apertura robusta della mascella da 1,4 pollici per adattarsi alla maggior parte dei supporti di dimensioni standard; Con la costruzione in lega di alluminio per una lunga durata, consente un uso prolungato; Il cavalletto è progettato con Flip Lock per una facile regolazione e bloccaggio

SACCHETTO DI SABBIA: I due sacchi di sabbia con qualità premium consentono di controllare facilmente il contrappeso e stabilizzare al meglio la configurazione della luce. L'equilibrio del peso dipende da te, perché puoi modificare il peso del sacchetto di sabbia per creare angoli della tua fotografia

Contenuto della confezione: supporto per fondale Neewer confezione da 2, quattro barre trasversali, sei morsetti a molla per fondali, due sacchi di sabbia, borsa per il trasporto, manuale utente READ 30 migliori Supporto Per Amaca da acquistare secondo gli esperti

Kate Fondali Fotografia per Fotografi 1.5x2.2m Ciano Microfibra Fondali Senza Pieghe per Studio Fotografico di Ritratto Professionale € 36.00 in stock 1 new from €36.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Dimensioni】 5(W)*7 (H) ft/1.5m*2.2m, misura media, adatta per la fotografia di famiglia. (Dimensioni e immagini personalizzate)

【Materiale】 Morbida microfibra, senza rughe, ad alta risoluzione, colori vibranti e non riflettente.

【Caratteristiche】Un intero panno per mantenere l'integrità del motivo, un set di tasche nella parte superiore del nostro prodotto per appenderlo bene.

【Applicazione】 Festa di compleanno, matrimonio, neonato, ritratto artistico, fotografo professionista, festival, decorazione ecc

【Nota】 Fondali fotografici inviati piegati. Qualsiasi piega sopra, stira la superficie posteriore con ferro a vapore ma non con ferro asciutto.

Neewer 2,8x4m Fondale Sfondo Fotografico in Poliestere per Fotografia Registrazioni Video (Bianco)(Supporto per fondale non incluso) € 51.84

€ 49.25 in stock 3 new from €49.25

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features SONO INCLUSI NEL KIT: (1) 2,8x4m Fondale Fotografico (Bianco). ATTENZIONE: è incluso SOLAMENTE un fondale!

CONVENIENZA: Il fondale è progettato con il miglior bilanciamento possibile del peso per la gestione più comoda. È facile da appendere o piegare per la conservazione.

APPLICAZIONE AMPIA: Questo fondale è abbastanza largo per scattare i ritratti di figura intera. È ideale da usare in ritratti, video spaziali o video educativi, tutorial di bellezza, impostazione di interviste, trasmissioni e produzioni di film ecc..

DUREVOLEZZA: Il fondale è realizzato in tessuto in un unico pezzo senza cuciture in colore uniforme. È spesso ma non trasparente. È sufficiente spolverare la superficie per l’utilizzo successivo.

CAPACITÀ ANTI-GRINZE: La superficie del fondale è riflettente ma non luccicante. È ideale da usare insieme ad un sistema di supporto al chiuso per foto di prodotti, ritratti e registrazioni video.

Kackool Fondale in Carta Fotografia Beige 1.35x5m Marrone Chiaro Sfondo per Studio Professionale Crema Dessert Fotografia Sfondo Compleanno per Bambini Ripresa Moda Vlog Decorazione Video € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ❥Introduzione: 1,35x5m/1,8 kg. Contiene solo uno sfondo di scorrimento di carta. Lo sfondo di carta è spesso e senza cuciture e arrotolato su un tubo di cartone cavo.

❥Materiale: cartone spesso, non impermeabile, la superficie dello sfondo è liscia e ha una leggera consistenza opaca e lo sfondo delicato può essere utilizzato per le riprese macro.

❥Caratteristiche: lo sfondo è appeso alla traversa del supporto dello sfondo, può essere abbassato ad un'altezza adeguata in base alle esigenze di utilizzo, lunghezza totale di utilizzo di 5 m. Può essere tagliato in base al danno di fondo o alle esigenze di utilizzo.

❥Applicazione: i nostri sfondi possono soddisfare le tue varie esigenze di fotografia professionale, come la fotografia di bambini, ritratti artistici, riprese video, fotografia di riviste, fotografia di matrimonio e tutti i tipi di fotografia pubblicitaria di merchandising.

❥Nota: a causa del trasporto a lunga distanza, potrebbe essere piegato o leggermente piegato quando smontato per l'uso. Puoi appendere lo sfondo per renderlo piatto per la sua stessa gravità. Qualsiasi domanda non esitate a contattarci ~

Kate Fondali 1,5x2,2m Acqua Blu Texture Fotografia Sfondo Blu Foto Sfondo Puntelli Astratti Microfibra Ritratto Fondali per riprese reali € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Design dei dettagli: un intero panno per mantenere l'integrità dell'immagine di sfondo, un set di tasche nella parte superiore del nostro prodotto per appenderlo bene.

Materiale: microfibra morbida, senza rughe, alta risoluzione, colori vivaci e non riflettente.

Dimensioni: 5(W)x7(H)ft/1.5x2.2m, dimensioni ridotte, più adatto per la fotografia di singoli/bambini. (benvenuto su dimensioni e immagini personalizzate)

Introduzione: design delicato per la pelle, adatto a tutti i tipi di ritratti, sfondo fotografico commemorativo per la crescita dei neonati.

Servizio di assistenza attento: il mio scopo è offrirti una piacevole esperienza di acquisto. Sentiti libero di contattarci.

COLORAMA Fondale in Carta 1.35 x 11m Cappuccino € 55.90 in stock 1 new from €55.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Da oltre 50 anni sono Colorama sfondi e luce scavino per fotografi e foto Studios particolarmente amata. Colorama sfondi utilizzano la maggior parte dei fotografi professionisti nel mondo. Sfondo Colorama principale sono noti per la loro especial

COLORAMA 2.72 X 11m Black € 91.00 in stock 4 new from €66.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Colorama Cartone per sfondo 2,72 x 11 m, colore: nero

BDDFOTO 2x3 m Supporti per Sfondi, Professional Supporto di Fondale Fotografico, Forte e Portatile, con Borsa per il Trasporto, Adatto per Studio Fotografico, Live Streaming, Matrimoni ecc. € 40.99 in stock 1 new from €40.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features DESIGN: il design a triangolo migliorato rende più stabile il supporto per il sfondo fotografico. La flangia attentamente considerata rende l'operazione più agevole

MATERIALE: l'uso di una nuova lega di alta qualità rende il supporto forte e leggera, La staffa pesa 2,4 kg e può sopportare un carico massimo di 6 kg

DIMENSIONE: La lunghezza e la larghezza della il supporto possono essere regolate in base alle esigenze e alle dimensioni del fondale fotografico, fino a 2 metri di altezza e 3 metri di larghezza

APPLICABILITÀ: il supporto per fotografia professionale può essere utilizzato per studi fotografici, case e all'aperto. Adatto a fotografi professionisti, appassionati di fotografia e principianti

INSTALLAZIONE: Il tubo di acciaio è forato con un foro rotondo ben progettato e una fibbia, che può essere installata rapidamente con un dado corrispondente. È inclusa anche una borsa per il trasporto portatile

Relota Supporto per Sfondo Fotografico Regolabile a Forma T 150cm x 200cm, Professional Sistema di Fondale con 6 Morsetti a Molla per Studio Fotografico, Live Streaming, Registrazione Video, Ritratti € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Alta qualità】 Il supporto per fondale è realizzato in lega di alluminio di alta qualità, resistente alla ruggine e alla corrosione, ha una maggiore resistenza, non si deforma facilmente e ha una buona stabilità e durata.

【Struttura stabile】 La struttura del supporto per sfondo fotografico si basa su tre gambe, che aumentano la stabilità del supporto e non è facile cadere, e il pesante panno per sfondo può essere facilmente supportato.

【Design retrattile】 Il treppiede retrattile può essere lungo fino a 2 m e corto 0,7 m, è possibile regolare l'altezza del supporto per sfondo fotografico in base alle proprie esigenze. Il design retrattile lo rende facile da riporre nella custodia per un facile trasporto.

【Forte clip a molla】 Il supporto per fondale fotografico è dotato di 6 robuste clip a molla, che forniscono un supporto sufficiente per fissare mussola, tela, foto e altri fondali, impedendo efficacemente la caduta dello sfondo.

【Ampia applicazione】 Il supporto per fondale può appendere una varietà di fondali, tela, mussola, carta e fondali in PVC. Perfetto per principianti e professionisti per ritratti, servizi fotografici, produzione video, riprese di prodotti, live streaming e altro ancora.

Selens Sfondo in PVC, 70 x 150 cm, 5 pezzi, bianco, blu, rosa, giallo, verde, impermeabile, per fotografia, cibo cosmetico, prodotto studio, video backdrop € 84.33

€ 66.94 in stock 1 new from €66.94

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Sfondo in PVC: la texture opaca della carta di sfondo può essere antiriflesso, creando un effetto immediato di studio fotografico e mantenendo la bellezza originale. Perfetto per alimenti, gioielli, prodotti, video o altre fotografie.

Antiriflesso: il bianco è un design speciale, un lato è opaco, PVC opaco in vinile antiriflesso, produce un effetto di studio fotografico istantaneo per la fotografia o il video. E un altro lato è liscio. Sul lato liscio si trova uno scudo protettivo per sfondo bianco, si prega di strapparlo prima di utilizzarlo per ottenere un effetto migliore.

Dimensioni: 70 x 150 cm, perfetto per alimenti, costumi, gioielli, video e fotografia televisiva. bianco, blu, rosa, giallo, verde, cinque colori possono essere selezionati per soddisfare diverse esigenze.

Impermeabile e antipolvere: se si versa accidentalmente acqua sullo sfondo, asciugare con un asciugamano. Basta pulire la macchia con un panno umido.

Facile da riporre: il materiale in PVC, il peso leggero e facile da piegare. È comodo da trasportare e riporre senza occupare spazio. La confezione arrotolata può prevenire danni durante il trasporto.

Bresser F001813 Br-5118 Fondale In Tessuto Light Grey Classic, 3 x 6 m € 77.00 in stock 2 new from €77.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Fondale in tessuto / 100% cotone

Pitturato a mano / Disegno e coloritura individuale (puಠdifferire dall'immagine)

Passante per la barra di un porta fondali

Resistente, non riflettente

Dimensioni: 3 x 6 m

Sfondo Fotografico Bianco, Sfondo per Studio Fotografico 2X3M Fondale per Schermo Bianco per Fotografia Bianca Lavabile e Pieghevole in Mussola 100% con 4 Morsetti per Riprese video € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Ogni pacchetto di sfondo include】1 * 1.8*2.8M /5.9ft*9.18ft sfondo fotografico bianco, 4 * clip di sfondo, 1 * sacchetto di imballaggio professionale. Nota: lo stander di sfondo non è incluso.

【Funziona perfettamente con il supporto dello sfondo】Lo sfondo fotografico funziona con l'illuminazione professionale e il supporto per lo sfondo fotografico, perfetto per lo sfondo della parete di riprese video, lo sfondo di foto di compleanno o festival, televisione o fotografia digitale.

【Riutilizzabile e lavabile】White screen studio fotografico telo può essere lavabile e stirabile, il che è più durevole ed economico dello sfondo di carta. Puoi stirare il fondale dopo un lungo periodo di piegatura in caso di eventuali pieghe, si suggerisce che un ferro da stiro a vapore sia meglio di quelli asciutti.

【Sfondo fotografico mussola pura al 100%】Gli sfondi di foto bianco utilizzano materiali di cotone pieghevoli, con un tocco morbido, non inquinano l'ambiente e risparmiano spazio allo stesso tempo.

【Design del palo leggero e tascabile】Con un design leggero, lo sfondo può essere facilmente trasportato e riposto, può essere drappeggiato o appeso alla traversa, sospensione del supporto. READ 30 migliori Sdoppiatore Usb 3.0 da acquistare secondo gli esperti

YongFoto 3x2m Vinile Sfondo Fotografico atio Fiori di carta Fioritura rosa floreale Fondale Foto Festa Bambini Boby Nozze Adulto Partito Studio Fotografico Puntelli € 34.99 in stock 2 new from €34.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Dimensioni: 10 x 6,5 ft (3 x 2 m).

Materiale: vinile, alta risoluzione e qualità e non facile dissolvenza.

Produzione: utilizzare l'immagine ad alta risoluzione e le apparecchiature di produzione digitale ad alta tecnologia con attenzione per la stampa a getto d'inchiostro.

Trasporto: L'oggetto verrà spedito piegato, se sopra c'è qualche piega, stirare la superficie posteriore con ferro a vapore ma non con ferro asciutto.

Uso: Bambini, Compleanno, Festa, Festival, Servizio fotografico, Video Youtube, Fotografia di casa, e qualsiasi evento importante o decorazione ecc.

