Confermato il lancio di OnePlus Ace 3V; Il telefono arriverà in tutto il mondo come modello Nord 5

l'anno scorso OnePlus Lancia tre smartphone di marcaspiritoso” in Cina. Quest'anno ha già visto il debutto del OnePlus Ace 3 con CPU Snapdragon 8 Gen 2, ma sembra che ci stiamo preparando a lanciare altri due modelli all'interno di questa lineup: Ace 3V e Ace 3 Pro. Ci sono state delle indiscrezioni sul web prima dell'Ace 3V, ma oggi abbiamo la conferma dal presidente dell'azienda Su Weibo, indicando che la prima apparizione avverrà presto. Di seguito abbiamo i dettagli.

Sarà uno smartphone di fascia media che verrà fornito con un processore Snapdragon 7+ Gen 3 (non ancora rilasciato). Questo chip avrà importanti capacità nel campo dell'intelligenza artificiale, motivo per cui il presidente sente il bisogno di fare un piccolo teaser sul nuovo telefono. L'Ace 3V arriverà prima in Cina, ma nei prossimi mesi potrebbe essere ribattezzato a livello globale come OnePlus Nord 5.

Sul web sono apparsi anche dettagli riguardanti le specifiche di questo terminale. Ace 3V/OnePlus Nord 5 avrà un display OLED da 6,7 ​​pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz e risoluzione di 1,5K. Ci sarà una fotocamera selfie da 16 megapixel nella parte anteriore e un sensore principale da 50 megapixel con OIS sul retro. Il telefono funzionerà con Android 14 e come dotazione avremo 16 GB di RAM, 512 GB o 1 TB di spazio di archiviazione nella configurazione superiore.

Il telefono verrà fornito anche con una batteria da 5500mAhe un veloce alimentatore per cavo da 100 W. Altre caratteristiche interessanti saranno: