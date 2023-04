Home » Recensione del prodotto 30 migliori Massigen Pronto Recupero da acquistare secondo gli esperti Recensione del prodotto 30 migliori Massigen Pronto Recupero da acquistare secondo gli esperti 0 Views Save Saved Removed 0

Massigen Pronto Recupero, Zero Zuccheri - 14+4 Buste, Totale: 18 Buste

€ 12.50 € 7.98

Amazon.it Features 18 buste monodose da 6 g.

Senza glutine

Senza lattosio.

Integratore e tonico energetico utile in caso di convalescenza, debolezza, cambio di stagione.

Ideale per persone in dieta o attente al contenuto calorico. Indicato per chi deve prestare attenzione ai valori di glicemia.

Massigen Vvmi062 Pronto Recupero Energia Plus - Integratore con Sali Minerali, Vitamine, Carnitina, Arginina, Beta-Alanina - Polvere, 400 G

€ 14.90 € 13.30

Amazon.it Features Tonico energetico utile in caso di convalescenza, spossatezza, stanchezza da cambio stagione, sport

Beta-alanina, creatina, arginina possono aiutare a recuperare tono e energia muscolare

Potassio: aiuta la normale funzione muscolare

Vitamina c, magnesio, ferro, acido folico: contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento

Vitamina e: funzione antiossidante; vitamina b1: supporto al metabolismo energetico READ 30 migliori Porta Telefono Bici da acquistare secondo gli esperti

MASS PRONTO RECUPERO ENERGIA PLUS 24+2 BS

Amazon.it Features Part Number 943295131 Size 26 Unità (Confezione da 1)

MASS PRONTO RECUPERO 14 + 4 Bustine

Amazon.it Features Mix equilibrato di creatina, carnitina, arginina, glutatione, astaxantina, vitamine, magnesio.

ntegratore e tonico energetico utile in caso di convalescenza, spossatezza, cambi di stagione. Per gli anziani. Per chi pratica sport.

Senza glutine, senza lattosio.

18 buste monodose da 6 g.

6 MASSIGEN PRONTO RECUPERO SENZA ZUCCHERO 14 BST MAGNESIO E POTASSIO Integratore combatte l'affaticamento senza glutine, lattosio, coloranti

Amazon.it Features 6 CONFEZIONI DI MASSIGEN PRONTO RECUPERO SENZA ZUCCHERO 14 BST

Integratore alimentare: mix equilibrato di sali minerali, vitamine, costituenti proteici

MAGNESIO E POTASSIO

A basso contenuto calorico

6x14 buste da 6 grammi

3 MASSIGEN PRONTO RECUPERO 14 BST MAGNESIO E POTASSIO Integratore Alimentare combatte l'affaticamento senza glutine, lattosio, coloranti

Amazon.it Features 3 CONFEZIONI DI MASSIGEN PRONTO RECUPERO 14 BST

mix equilibrato di sali minerali, vitamine, costituenti proteici

MAGNESIO E POTASSIO

3x14 buste da 6 grammi

Massigen Pronto Recupero Zero Zuccheri Integratore Alimentare - Pacco da 14 x 6 g

€ 10.90 € 10.01

Amazon.it Features INFORMAZIONI NUTRIZIONALI analisi media per 100 g VALORE 220 kCal, ENERGETICO 920,5 kJ, CREATINA 25 g, ARGININA 8,3 g, MAGNESIO 1,0 g, CARNITINA 0,8 g, GLUTATIONE 42 mg, VITAMINA C 0,7 g, VITAMINA E 100 mg, FERRO 0,1 g, ASTAXANTINA 1,7 mg, VITAMINA B6 11,7 mg, VITAMINA B1 9,2 mg, VITAMINA B12 20,8 mcg, ACIDO FOLICO 1.7 mg

analisi media per 2 buste da 6g INFORMAZIONI NUTRIZIONALI analisi media per 100 g VALORE 26,4 kCal, ENERGETICO 110,5 kJ, CREATINA 3000 mg, ARGININA 1000 mg, MAGNESIO 120,6 mg, 32,20% VNR(2 buste), CARNITINA 100 mg, GLUTATIONE 5 mg, VITAMINA C 80 mg, 100% VRN, VITAMINA E 12 mg,100% VRN, FERRO 14mg, ASTAXANTINA 0,2 mg, VITAMINA B6 1,4 mg, ,100% VRN, VITAMINA B1 1,1 mg, ,100% VRN, VITAMINA B12 2,5 mcg, ,100% VRN ACIDO FOLICO 200 mg,100% VRN

Operatore del Settore Alimentare Marco Viti Farmaceutici S.p.A. Mozzate (CO), Italy

Massigen Pronto Recupero Plus

Amazon.it Features recupero rapido dalla stanchezza

prodotto made in italy

26 bustine nella confezione

MASSIGEN Pronto Recupero Integratore Alimentare - creatina, carnitina, arginina

€ 11.50 € 8.79

Amazon.it Features Integratore alimentare che apporta una miscela selezionata di sostanze tra cui creatina, arginina e carnitina. La vitamina B6 supporta il metabolismo delle proteine e del glicogeno. La vitamina B1 contribuisce a supportare il metabolismo energetico, aiuta la regolare funzione psicologica e cardiaca. La vitamina C, il magnesio ed il ferro contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento, il potassio alla normale funzione muscolare. La vitamina E svolge una funzione antiossidante contribuendo a proteggere le cellule dai radicali liberi. Gusto arancia rossa.

Modalità d'uso: 1-2 buste al giorno dopo i pasti principali. Sciogliere il contenuto di 1 bustina in un bicchiere d’acqua (circa 150 ml), mescolare e bere subito.

Avvertenze: Non eccedere le dosi raccomandate per l'assunzione giornaliera. In caso di uso prolungato (oltre le 6-8 settimane) è necessario il parere del medico. Il prodotto è destinato ai soli adulti ed è controindicato in gravidanza e nei casi di patologia renale. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita. Il prodotto contiene una fonte di fenilalanina.

Formato: Confezione da 14 bustine.

3 MASSIGEN PRONTO RECUPERO ENERGIA E DIFESA 14 BUSTE DA 6G VITAMINE C + D + ZINCO PER IL SISTEMA IMMNUNITARIO GUSTO ARANCIA

Amazon.it Features Size 14 Unità (Confezione da 3)

6 MASSIGEN PRONTO RECUPERO ENERGIA E DIFESA 14 BUSTE DA 6G VITAMINE C + D + ZINCO PER IL SISTEMA IMMNUNITARIO GUSTO ARANCIA

Amazon.it Features Size 6 Unità (Confezione da 1)

6 MASSIGEN PRONTO RECUPERO 14 BST MAGNESIO E POTASSIO Integratore Alimentare combatte l'affaticamento senza glutine, lattosio, coloranti

Amazon.it Features 6 CONFEZIONI DI MASSIGEN PRONTO RECUPERO 14 BST

mix equilibrato di sali minerali, vitamine, costituenti proteici

MAGNESIO E POTASSIO

6x14 buste da 6 grammi

2 MASSIGEN PRONTO RECUPERO 14 BST MAGNESIO E POTASSIO Integratore Alimentare combatte l'affaticamento senza glutine, lattosio, coloranti

Amazon.it Features 2 CONFEZIONI DI MASSIGEN PRONTO RECUPERO 14 BST

mix equilibrato di sali minerali, vitamine, costituenti proteici

MAGNESIO E POTASSIO

14 buste da 6 grammi

Massigen Magnesio e Potassio 14 Bustine Integratore Alimentare Pronto Recupero

Amazon.it Features MODALITA' D'USO 1-2 buste al giorno. Sciogliere una bustina in un bicchiere d'acqua ed assuere dopo aver ben mescolato

Massigen Pronto recupero zero zuccheri 14 buste

Amazon.it Features Tonico energetico utile in caso di convalescenza, spossatezza, cambi di stagione.

Per gli anziani. Per chi pratica sport. Ideale per persone in dieta o attente al contenuto calorico.

Indicato per chi deve prestare attenzione ai valori di glicemia.

Mix equilibrato di sali minerali, vitamine, carnitina, creatina, arginina, costituenti proteici

Gusto arancia rossa

Farmacia Tolstoi_MASSIGEN PRONTO RECUPERO 14 BUSTINE 6 G

Amazon.it Features Size 6 g (Confezione da 14)

2 MASSIGEN PRONTO RECUPERO SENZA ZUCCHERO 14 BST MAGNESIO E POTASSIO Integratore combatte l'affaticamento senza glutine, lattosio, coloranti

Amazon.it Features 2 CONFEZIONI DI MASSIGEN PRONTO RECUPERO SENZA ZUCCHERO 14 BST

Integratore alimentare: mix equilibrato di sali minerali, vitamine, costituenti proteici

MAGNESIO E POTASSIO

A basso contenuto calorico

2x14 buste da 6 grammi

MASSIGEN PRONTO DIFESA 14FL X 10 ML

Amazon.it Features Marco Viti Farmaceutici S.p.A. Via Tarantelli, 13/15 - Mozzate (CO) - Italy Prodotto e confezionato nello stabilimento di Via Galvani, 10 - Sandrigo (VI)

contenuto per contenuto componente 100 ml di prodotto per 1 flaconcino % VNR ricostituito ricostituito VITAMINA C 0,8 g 80 mg 100% ZINCO 40 mg 4,0 mg 40% ECHINACEA ESTRATTO 150 mg 15 mg - SECCO 4% ECHINACOSIDE BETA GLUCANI 50 mg 5 mg - BIOFLAVONOIDI DI ARANCIO TITOLATI 100 mg 10 mg - IN ESPERIDINA PAPPA REALE 2g 200 mg - VITAMINA A 6,4 mg 640 mcg 80% VITAMINA B1 11 mg 1.1 mg 100% VITAMINA B2 14 mg 1,4 mg 100% VITAMINA B6 14 mg 1,4 mg 100% VITAMINA E 96 mg 9,6 mg 80% 150 mg - SAMBUCO SUCCO 1,5 g

Massigen Pronto Difesa Capsule

€ 12.90 € 5.49

Amazon.it Features Integratore alimentare a base di echinacea angustifolia, zinco e vitamine C e D.

20 capsule da 515 mg, peso netto totale 10,3 g.

Aiuta a mantenere il fisiologico funzionamento del sistema immunitario.

L’estratto di echinacea angustifolia, lo zinco e la vitamina C favoriscono il fisiologico funzionamento del sistema immunitario. La formulazione è arricchita dalla presenza dei Beta glucani.

Senza glutine, senza lattosio READ 30 migliori Termometro Da Frigo da acquistare secondo gli esperti

Bio Spirulina & Chlorella - 500 compresse - natural elements - 2400 mg di Bio Spirulina + 2400 mg di Bio Chlorella per dose giornaliera - Certificazione Bio, testato in laboratorio

Amazon.it Features PACCHETTO BENESSERE VERDE | Spirulina e chlorella offrono grandi benefici per il tuo benessere e la tua pelle. Le alghe sono ricchissime di clorofilla, un toccasana per te.

QUALITÀ BIO | 500 compresse con spirulina e chlorella biologiche provenienti da coltivazioni biologiche controllate. Tutta la forza della natura al servizio della tua bellezza e del tuo benessere!

ALTO DOSAGGIO ED ELEVATA BIODISPONIBILITÀ | La dose giornaliera raccomandata è di 2.400 mg di spirulina bio e 2.400 mg di chlorella bio. Le preziose sostanze vegetali contenute nelle alghe possono essere assorbite e utilizzate in modo ottimale dall’organismo.

DA UNA SEMPLICE IDEA | Solo quello che serve e niente altro: Il nostro prodotto vegano non contiene aromi o sostanze geneticamente modificate ed è privo di additivi inutili come riempitivi, antiagglomeranti, stabilizzanti o simili.

IL MOTTO DI NATURAL ELEMENTS | Le grandi promesse richiedono un grande impegno! Facciamo esaminare accuratamente OGNI singolo lotto di produzione da laboratori indipendenti tedeschi. Trovi il certificato di analisi alla voce “Guide e documenti del prodotto”.

Pronto Recupero Energia Plus

Amazon.it Features Integratore e tonico energetico. Mix selezionato con beta-alanina, creatina aumentata a 3 g. , arginina, creatina, magnesio, potassio, vitamine. Gusto arancia rossa.

24 buste monodose da 8 g. Peso totale 192 g.

Integratore e tonico energetico utile in caso di convalescenza, debolezza, cambio di stagione. Per chi pratica sport.

La vitamina B6 supporta il metabolismo delle proteine e del glicogeno. La vitamina B1 contribuisce a supportare il metabolismo energetico, aiuta la regolare funzione psicologica e cardiaca. La vitamina C, il magnesio, il ferro e l’acido folico contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento, lo zinco favorisce il normale metabolismo dei carboidrati. La vitamina E svolge una funzione antiossidante contribuendo a proteggere le cellule dai radicali liberi.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI ANALISI MEDIA Per 100g Per1 busta da 8g % VNR, CREATINA 37,5 g 3,0g, ARGININA 6,3g 500,0 mg , BETA ALANINA 6,3 500.0 mg , MAGNESIO 1,5g 120.0 mg 32%, ZINCO 125,0 mg 10,0 mg 100%, FERRO 175,0 mg 14,0 mg 100%, VITAMINA B1 13,8 mg 11 mg 100%, VITAMINA 86 17,5 mg 1.4 mg 100%, VITAMINA B12 31,3 mcg 2,5 mcg 100%, ACIDO FOLICO 25mg 200.0mcg 100%, VITAMINA E 150,0 mg 12.0 mg 100%, VITAMINA C 1.3 g 100.0 mg 125%.

Zentiva Pronto Recupero Ricarica Ricostituente 14 Bustine

Amazon.it Features Size 14 Unità (Confezione da 1)

Massigen Magnesio e Potassio Forte Zero Zuccheri 24+6 Bustine Omaggio

Amazon.it Features Integratore alimentare con 5 sali di magnesio, 3 sali di potassio

Ideale per chi consuma tante buste di salini, per chi vuole un prodotto forte e concentrato con un elevato rapporto prezzo/quantità.

30 buste monodose da 8 g. Peso netto 240 g.

Senza glutine, aspartame e lattosio.

Il magnesio può contribuire alla normale funzione muscolare e alla riduzione di stanchezza e affaticamento. Il potassio può aiutare a regolare il normale funzionamento del sistema nervoso e a evitare sbalzi di pressione del sangue.

MASSIGEN Multicolore, Mente, Liquido, 290 G

Amazon.it Features Per favorire la normale funzione psicologica e del sistema nervoso

10 flaconcini da 25 ml

Senza glutine, senza lattosio

4 x Massigen Magnesio Potassio Zero Zuccheri 30 Buste con Vitamine Stanchezza e Affaticamento

Il magnesio può contribuire alla normale funzione muscolare e alla riduzione di stanchezza e affaticamento.

Il potassio può aiutare a regolare il normale funzionamento del sistema nervoso e a evitare sbalzi di pressione del sangue.

MASSIGEN Energia Multicolore, Liquido, 250 ml

Amazon.it Features Per favorire il normale fabbisogno energetico

10 flaconcini da 25 ml

Senza glutine, senza lattosio

Integratore tonico energetico

Con vitamine, guaranà, arginina, caffeina, L-Carnitina

Vitality Astenase, Integratore Alimentare Completo a base di Creatina, Arginina, Glutammina, Sali minerali e Vitamine. Più carica, energia e vitalità. 02145, Confezione 14 bustine

Amazon.it Features Vitality Astenase è un integratore start-up utile per la stanchezza fisica e mentale a base di Creatina, Arginina, Glutammina, Sali Minerali e Vitamine.

Vitality Astenase è il tuo alleato durante i cambi di stagioni, i periodi stressanti, le giornate intense per fare il pieno di energia.

Vitality Astenase è amico del tuo benessere!

CREATINA: Ricarica le scorte energetiche dell’organismo. Migliora la forza e la resistenza. Tonifica il muscolo e favorisce il recupero post allenamento.

POTASSIO E MAGNESIO: Indispensabili per produrre energia. Utili per favorire il benessere dei muscoli e delle ossa. Importanti per il corretto funzionamento del sistema nervoso.

Sustenium Plus - lntegratore energizzante a base di uno specifico complesso di aminoacidi, vitamine e minerali. Per la tua energia fisica e mentale. Confezione da 22 bustine

Amazon.it Features Sustenium Plus è l’integratore energizzante a base di uno specifico complesso di aminoacidi, vitamine, minerali. Vivi al meglio le sfide di ogni giorno con Sustenium Plus!

Una bustina al giorno da sciogliere in un bicchiere d’acqua (200 ml). Al gusto arancia.

Per l'esigenza quotidiana di energia fisica e mentale, ma anche per la stanchezza da cambio di stagione, stress psicofisico e recupero post influenzale.

Complesso di aminoacidi: Arginina, aminoacido essenziale che può portare alla produzione di ossido nitrico nell’organismo, e Beta Alanina, precursore della Carnosina. Con aggiunta di Creatina.

Vitamine: la vitamina C per la riduzione di stanchezza e affaticamento e la vitamina B1 per il normale metabolismo energetico e la normale funzione psicologica.

MASSIGEN Over 60-410 g

Amazon.it Features Per favorire una migliore attività fisica e/o mentale

10 flaconcini da 25 ml

Senza glutine, senza lattosio

Prodotto utile

Massigen Gonfiore

€ 9.54 € 5.84

Amazon.it Features Integratore alimentare con formulazione specifica a base di enzimi, fermenti lattici tindalizzati, carciofo, finocchio.

Gli enzimi digestivi sono molecole proteiche presenti in tutti gli organismi viventi, compreso l'organismo umano. Svolgono un ruolo fondamentale nella digestione degli alimenti, perché accelerano e catalizzano le reazioni chimiche.

L’estratto di carciofo favorisce la digestione, mentre l’estratto di finocchio favorisce l’eliminazione dei gas intestinali.

20 capsule da 523 mg. Contenuto netto totale 10,5 g.

Senza glutine, senza lattosio

