Nella crisi MS Cloud, negli Stati Uniti compaiono “previsioni meteorologiche scritte a mano”.

Il 19 (ora locale) su una stazione radio americana è apparsa una previsione del tempo disegnata a mano a causa di una crisi informatica causata dal guasto del servizio cloud di Microsoft (MS).

Secondo la CNN, il 20 (ora locale), l’affiliata della CNN KRCR, con sede a Redding, in California, è stata colpita dalla crisi informatica globale, poiché quel giorno il software non funzionava correttamente.

Anche Preston Donyan, meteorologo del KRCR, che si è messo al lavoro per presentare le notizie meteorologiche la mattina del 19 (ora locale), ha dovuto trovare una soluzione.

Normalmente, quando si presentavano le notizie meteorologiche, la grafica del computer veniva utilizzata davanti a uno sfondo chromakey (schermo verde) per trasmettere il meteo regionale, ma a quel tempo non era disponibile la grafica.

Dopo aver provato diversi metodi, come aprire lo schermo dell’iPad o semplicemente leggere i numeri, Donion ha preso una penna e ha iniziato a disegnare una mappa della California.

Ha segnato il tempo in rosso su una mappa scritta con penna nera su carta bianca, ha posizionato questo foglio sullo schermo e si è messo davanti alla telecamera.

Donyan in seguito ha pubblicato un video in cui scriveva a mano il tempo sul suo account X (vecchio Twitter).

“Anche se la contea di Trinity era un po’ piccola e la contea di Modoc era quadrata, volevo trasmettere qualcosa visivamente”, ha detto. “Ho pensato che fosse il modo migliore per mostrarlo visivamente senza la tecnologia informatica, ed è stato divertente”, ha detto, aggiungendo di aver ricevuto molte lettere di ringraziamento dopo la trasmissione.

In effetti, gli spettatori e i netizen che hanno guardato la trasmissione video hanno mostrato reazioni positive, come “Mi sentivo come se fossi tornato negli anni ’70”, “Ho fatto del mio meglio date le circostanze” e “Penso di aver dipinto bene la situazione. ” “.

Secondo quanto riferito, il sistema KRCR della CNN funziona normalmente dalle 11 circa del 19 (ora locale).





Nel frattempo, questa crisi informatica globale si è verificata a causa di un conflitto con il sistema operativo Microsoft (MS) Windows (OS) durante un aggiornamento del software di sicurezza “Falcon Sensor” dell’azienda americana di sicurezza informatica CrowdStrike.

Secondo il British Financial Times e l’Associated Press, i sistemi informatici nei principali settori industriali, compresa l’aviazione, sono stati in gran parte ripristinati. Al 21, 6 imprese locali su 10 colpite da questo incidente si sono riprese. Tuttavia, data l’entità dei danni in tutto il mondo, si prevede che il recupero completo richiederà un periodo di tempo significativo.

“8,5 milioni di dispositivi Windows sono stati colpiti da un aggiornamento di sicurezza informatica difettoso che ha causato il caos in tutto il mondo il 19”, ha dichiarato David Weston, responsabile della sicurezza informatica di Microsoft, in un avviso sul sito Web dell’azienda.

“Ciò rappresenta meno dell’1% di tutti i computer Windows”, ha affermato. “Abbiamo pubblicato istruzioni per risolvere il problema nel nostro centro messaggi e abbiamo inviato centinaia di ingegneri ed esperti per collaborare con i clienti per ripristinare il servizio.”

