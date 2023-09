Home » Recensione del prodotto 30 migliori Mobili Da Giardino Offerte da acquistare secondo gli esperti Recensione del prodotto 30 migliori Mobili Da Giardino Offerte da acquistare secondo gli esperti 0 Views Save Saved Removed 0

Dmora Salotto da Esterno Ostuni, Set da Giardino con 2 poltrone, 1 Divano ed 1 tavolino, Salottino Effetto Rattan con Cuscini, 100% Made in Italy, Antracite € 164.99

€ 123.99 in stock 2 new from €123.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features SET SALOTTO DA ESTERNO OSTUNI, Set da giardino con 2 poltrone, 1 divano ed 1 tavolino, Salottino effetto rattan con cuscini, 100% Made in Italy, Antracite

STRUTTURA E UTILIZZO - Articolo formato da un elegante set da esterno per due persone, composto da due sedie con schienale e braccioli, un divano a due posti ed un tavolino, cuscini inclusi - Le sedute spaziose ed accoglienti garantiscono relax e comodità in casa propria - Salottino perfetto per arredare il proprio spazio outdoor o indoor, grazie alla composizione in plastica rinforzata con effetto rattan che ne accresce lo stile - Perfetto per brunch ed aperitivi in terrazzo, veranda, giardino o per rilassarsi a bordo piscina

100 % MADE IN ITALY - La produzione 100% italiana garantisce affidabilità, resistenza e durevolezza nel tempo - L'accortezza ai processi produttivi, la scelta di materie prime di qualità e la cura nei dettagli rendono questo prodotto di nobile fattura

CARATTERISTICHE TECNICHE - Interamente composto in resistente polipropilene, permette di essere posizionato all'aria aperta, resistendo ai raggi solari e alla pioggia, è impermeabile e idrorepellente - Lavabile, facile da pulire - Montaggio semplice e veloce - Ideale per ospitare due persone

DIMENSIONI PRODOTTO IN CM - Poltrona: 59x57h85, 5, divano: 113x57h85, 5, Tavolino: 59x46h40

Bica 9068.3 Set Nebraska Salottino Da Giardino Con Divano, Marrone, 338x155x79 cm € 334.90 in stock 3 new from €332.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Set di mobili da giardino per 5 persone in design in rattan marrone, divano, 2 poltrone, tavolo contenitore, cuscini inclusi

Realizzato in plastica impermeabile, facile da pulire

Set per uso esterno in giardino o in casa

Dimensioni: Poltrona 75 x 57.5 x 79 cm, Sofa 188 x 57.5 x 79 cm, Tavolino porta cuscini 64 x 64 x 40 cm

Facile da montare e non necessita di manutenzione

TecTake 800888 Set di Mobili, Arredamento da Giardino, Set da Salotto in Polyrattan, Poltrone + Poltrone Angolari + Tavolo con Ripiano, Adatto per Balcone Terrazza Salone (Naturale) € 499.99 in stock 1 new from €499.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PERFETTO PER TE: il set in rattan Paris di tectake combinabile in modo quasi illimitato è il jolly per la tua casa.

COMODITÀ DA SOGNO: sulle spesse imbottiture gli intenditori troveranno quello che cercano.

COMFORT MASSIMO: i cuscini supplementari e il solido tavolino con il piano in vetro forniranno momenti rilassati da salotto all’aria aperta.

MATERIALI DI GRANDE QUALITÀ: il bel tessuto in resistente polyrattan e la stabile sottostruttura in alluminio rendono questo set inossidabile un perfetto insieme da esterno.

DATI TECNICI: misure totali sgabello con imbottitura (largh. x prof. x alt.): circa 75 x 75 x 36,5 cm // misure totali poltrona (largh. x prof. x alt.): circa 64 x 75 x 60 cm // misure totali sedia ad angolo (largh. x prof. x alt.): circa 75 x 75 x 60 cm // capacità massima di carico per singola poltrona: 150 kg // misure totali tavolo (lungh. x largh. x alt.): circa 70 x 70 x 26 cm // capacità massima di carico tavolo: 75 kg.

KESSER® tenda da birra Set di mobili da giardino in 3 pezzi | Pieghevole 170 x 46 x 75cm | 2X panche 1x tavolo | tendone da bar sedie in legno € 149.80 in stock 1 new from €149.80 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features : set di 3 pezzi. Set in legno composto da un grande tavolo + due panche. Funzione pieghevole Il tavolo e le panche possono essere ripiegati, in modo da montarli rapidamente se necessario e poi conservati per risparmiare spazio.

: il gruppo di posti a sedere è composto da un grande tavolo + 2 panche. Al centro del tavolo da birra c’è un incavo chiudibile (Ø 6cm), nel quale si può mettere un ombrellone.

: compleanni, feste, eventi o serate barbecue per tutte le stagioni al coperto e all’aperto: questo robusto set di tende da birra di KESSER invita a sedersi tutti insieme comodamente.

: realizzato in legno robusto con telaio in acciaio verniciato, il set offre un'eccellente stabilità. Le parti superiori del legno sono state previamente ricoperte con vernice trasparente per proteggere dalla penetrazione dell'umidità.

: dimensioni del tavolo: 170 x 46 x 75cm (LxPxA) / Dimensioni della panca: 170 x 23 x 46cm (LxPxA) / Materiale: Pino / Abete rosso, il set del tendone è composto da un tavolo lungo 170 cm e largo 46 cm e due panche lunghe 170 cm con supporto per ombrellone (chiudibile ermeticamente) fino a un massimo di 6 cm READ 30 migliori Cerchietti Per Capelli da acquistare secondo gli esperti

Outsunny Dondolo 3 Posti da Giardino Convertibile in Lettino con Gazebo, con Zanzariera e Cuscini, 257x175x240cm Cachi € 398.95 in stock 1 new from €398.95 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features DESIGN 3 IN 1: Non solo un dondolo da giardino ma anche un lettino e un gazebo. Questo dondolo 3 posti con copertura permette di rilassarsi e rimanere protetti dal sole. Ideale per ogni spazio esterno, dal giardino alla terrazza, dal bordo piscina al cortile.

TETTUCCIO A 2 LIVELLI: Il gazebo è dotato di un tetto a 2 livelli, che assicura una migliore resistenza al vento e una ventilazione ottimale per ridurre il calore.

CONFORTEVOLE: Il dondolo da giardino è dotato di cuscino per seduta e schienale spesso 8cm, morbidi cuscini quadrati e cilindrici. Le tende zanzariera tengono alla larga gli insetti fastidiosi.

STRUTTURA STABILE: La struttura del piccolo gazebo da giardino con dondolo è realizzata in robusto metallo, per una maggiore stabilità. Il dondolo da esterno può sopportare un peso di 320kg e con la sua ampia seduta può ospitare 3 persone. Dotato di sistema di blocco per fissare il dondolo quando serve.

DIMENSIONI: Dimensioni generali: 257L x 175P x 240Acm. Capacità di peso: 320kg. NOTA: Questo articolo è spedito in confezioni separate, quindi i tempi di consegna di ogni confezione possono variare. Numero di confezioni: 2

Tidyard 6/7/8 pz Set Divani Modulari Angolari da Giardino per Esterno in bambù con Tavolino e Cuscini,Salotto da Giardino in bambù,Salotto da Esterno in bambù,Divano Angolare Modulare da Giardino € 708.99 in stock 2 new from €708.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Questo salotto da giardino è realizzato in bambù, ed è robusto e facile da pulire.

I cuscini con imbottitura spessa aggiungono ulteriore comfort al vostro tempo libero.

I rivestimenti dei cuscini con cerniere sono sfoderabili e lavabili. Con una costruzione leggera, questo set di divani per esterni è facile da spostare.

Assemblaggio richiesto. Imballaggio in 3 pz per Set da 6,4 pz per set da 7 e 5 pz per set da 8 pz.

Spedizione: Generalmente ricevilo entro 7-14 giorni lavorativi.

KOMFOTTEU Set di 2 Sedie in Rattan, con Braccioli in Legno e Cuscino Rimovibile, Mobili da Giardino, Portati fino a 180 kg, Sedie Sala da Pranzo per Balcone, Terrazza, Giardino, Marrone € 149.99 in stock 1 new from €149.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Design Comodo: I morbidi braccioli in legno di acacia, uno schienale ampio e la giusta altezza della seduta offrono molto spazio per rilassarsi. I piedini nella parte inferiore delle gambe garantiscono la stabilità della sedia da balcone.

Cuscino Morbido: Ogni sedia in rattan viene fornita con un morbido cuscino in spugne. Il cuscino è dotato di una cerniera in modo che possa essere facilmente rimosso per la pulizia.

Rattan Traspirante: Questo set di sedie da terrazza con 2 sedie è realizzato in rattan. Poiché le sedie sono resistenti agli agenti atmosferici, non dovrai preoccuparti che sbiadiscano anche se lasciate all'aperto.

Struttura Robusta: Il telaio in metallo della sedia da giardino è abbastanza forte e antiruggine. La sedia da balcone può sopportare un peso di 180 kg e ha una buona resistenza alla deformazione.

Pratico Mobile: La poltrona da balcone ha un elegante look in rattan ed è dotata di un elegante design a X sul lato. Puoi decorare il tuo spazio con questa sedia da terrazza e questo set di mobili da esterno è facile da pulire.

Outsunny Set di Mobili da Giardino in Rattan Tenda Parasole 1 Lettino 1 Poggiapiedi 3 Cuscini Quadrati e 4 Cuscini Poliestere-180g/m² Crema, Nero Max:180Kg 171x180x78cm € 417.95 in stock 1 new from €417.95 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Set di mobili composto da due parti, un lettino semicircolare e un poggiapiedi semicircolare

Il telaio è realizzato in tubi di ferro così da consentire una robusta e forte costruzione

Intrecciato con PE Rattan, resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici

Inclusi 3 cuscini quadrati e 4 cuscini per seduta, realizzati con una stoffa resistente e con un’imbottitura di cotone

Colore: Crema, nero - Materiale: PE rattan, ferro, poliestere - Dimensione totale: 171 x 180 x 78cm - Dimenisone con tendone parasole: 171 x 180 x 155cm NOTA: Questo articolo è spedito in confezioni separate, quindi i tempi di consegna di ogni confezione possono variare. Numero di confezioni: 3

Outsunny Set Mobili da Balcone in PE Rattan, Tavolo da Giardino con Poltroncine e Cuscini, Marrone € 271.95 in stock 1 new from €271.95 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features SET 3 PEZZI: Questo set balcone comprende 2 poltrone singole e un tavolino, perfette per decorare il giardino, il balcone, o la veranda.

COSTRUZIONE DI QUALITÀ: Costruzione stabile e robusta del tavolino da balcone con sedie realizzata in rattan sintetico, un materiale in grado di resistere agli agenti atmosferici e che richiede pochissima manutenzione.

MASSIMO COMFORT: Tutti i cuscini delle poltroncine da esterno sono realizzati in tessuto di poliestere impermeabile. Puoi sfoderarli usando le apposite zip e lavarli comodamente.

VERSATILE: Il tavolino e sedie da balcone sono leggeri e facili da pulire, ideale per ogni ambiente. Inoltre, la superficie del tavolino da giardino piccolo è in vetro temperato, un materiale elegante e resistente.

DIMENSIONI: Poltrona: 75 x 75 x 65cm; Seduta: 58x 68cm; tavolino: 50 x 50 x 32cm; Carico massimo della poltrona: 180Kg; Carico Massimo del tavolino: 50Kg.

BICA 9067.4 Set Nebraska 2 Salottini, Antracite, 281 X 155 X 79 Cm € 249.00

€ 208.99 in stock 14 new from €208.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Salottino lounge da giardino realizzato in polipropilene

Dimensioni dell'imballaggio: 119 x 74 x 57 cm

Il set è composto da due poltrone con schienale alto ed ergonomico, un divano a due posti, quattro cuscini e un tavolino

Set di qualità ottimale

Il tavolo base è pensato per l'uso esterno, dove può essere utilizzato anche per stare comodamente all'aperto - Il piano del tavolo può essere rimosso, trasformandolo in un elegante contenitore

Outsunny Set Mobili da Giardino 8 Pezzi, Tavolo da Giardino con Sedie, Ombrellone con Inclinazione Regolabile, in Alluminio, Bianco Crema € 325.95 in stock 1 new from €325.95 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 8 PEZZI: Il set da giardino viene fornito con un tavolo rettangolare, un ombrellone e sei sedie a rete abbinate per rilassarsi all'aperto.

OMBRELLONE REGOLABILE: Regola l'inclinazione del tettuccio dell'ombrellone con la manovella posizionata sull'asta in alluminio. Il foro da 51mm al centro del tavolo mantiene saldamente in posizione l'ombrellone.

MATERIALE DI QUALITÀ: La struttura in metallo verniciato a polvere garantisce resistenza e durata superiori alle sedie da giardino. La seduta e lo schienale in rete traspirante offrono una sensazione di seduta fresca.

PIANO IN VETRO TEMPERATO: Il piano d'appoggio del tavolo da giardino è progettato con un vetro temperato per una facile pulizia e una resistenza superiore. Puoi metterci bevande e pasti quando ti trovi all'esterno.

DIMENSIONI: Dimensioni tavolo: 150L x 90P x 71Acm. Dimensioni sedia: 54L x 71P x 93Acm. Dimensioni ombrellone: Φ270 x 238Acm. Capacità di peso: 120kg (sedia), 50kg (tavolo). Assemblaggio richiesto. NOTA: Questo articolo è spedito in confezioni separate, quindi i tempi di consegna di ogni confezione possono variare. Numero di confezioni: 3

My garden Salottino Jask, Ferro, Antracite, Medium € 199.90

€ 171.00 in stock 6 new from €158.85 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Salottino Lounge 4 posti antracite

Set sofa composto da Divanetto 2 posti, 2 poltrone e tavolino da caffè

Struttura in tubolare di ferro, sezione ovale, verniciato a polvere epossidica di colore antracite, piano del tavolino in vetro temperato decorato di colore antracite

Rivestimento seduta e schienale in textilene di colore grigio

Dim.: divanetto 113x80x77 cm; poltrona 61x80x77 cm; tavolino 85x50x39 cm

Festnight Set Mobili da Giardino 4 pz, Set Da Giardino, Set Giardino Esterno, Set Salotto Da Esterno, Divanetto Da Esterno, con Cuscini in Polyrattan Marrone € 292.99 in stock 4 new from €292.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Set Da Giardino】Il nostro set di divani da giardino realizzato è la scelta ideale per rilassarsi e godersi l'aria aperta, fare un pisolino o chiacchierare con la famiglia e gli amici.

【Set Salotto Da Esterno】Caratterizzato da un design senza tempo, il set da salotto aggiungerà un tocco di fascino rustico al vostro patio, al giardino o al soggiorno.

【Set Giardino Esterno】Il set di divani da esterno è durevole, resistente alle intemperie e rispettoso dell'ambiente.

【Divanetto Da Esterno】Questo set di divani per esterni ha una costruzione solida e richiede poca manutenzione.

【Salottino Da Giardino Esterno】Il nostro set da giardino offrirà il massimo comfort.

vidaXL Set Divani da Giardino 4 pz in Legno Massello di Acacia € 367.93 in stock 19 new from €342.24 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Materiale: Legno massello di acacia con finitura a olio; Dimensioni tavolo: 102 x 50 x 43 cm (L x P x A); Dimensioni panca: 119 x 67 x 83 cm (L x P x A)

Questo set da giardino in legno è la scelta perfetta per il vostro giardino, patio o altro spazio esterno!

Grazie al solido ripiano del tavolo in legno con un design a stecche, il tavolino vi offre lo spazio per mettere i vostri spuntini, cesti di frutta, oggetti decorativi, così come altre cose essenziali

Lo schienale leggermente curvo e i braccioli aggiungono il comfort di seduta della sedia.Nota importante: I colori variano da pezzo a pezzo, rendendo ogni pezzo unico

Anche la consegna è casuale.

Dmora Set Salotto da Esterno Eris, Set da Giardino con Cuscini, Salottino Indoor e Outdoor Effetto Rattan, 100% Made in Italy, Bianco € 395.99

€ 326.99 in stock 1 new from €326.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features SET SALOTTO DA ESTERNO ERIS - Set da giardino con cuscini, Salottino indoor effetto rattan, 100% Made in Italy, Bianco

STRUTTURA E UTILIZZO - Articolo formato composto da 1 sofà angolare 5 posti, 5 cuscini, 1 tavolino - Perfetto per arredare il proprio spazio outdoor con un unico acquisto, grazie alla composizione in plastica rinforzata con effetto rattan - Le poltrone sono spaziose ed accoglienti - I cuscini sono già inclusi nel set - Il piano del tavolo può essere rimosso, trasformandolo in un intelligente contenitore -L'articolo viene fornito smontato con allegato libretto di istruzioni di montaggio di facile interpretazione

INNOVAZIONE E CERTIFICAZIONI - Prodotto ecosostenibileinteramente costruito in plastica rinforzata 100% riciclabile - Il polipropilene di cui è composto è un materiale antiurto, resistente al freddo e ai raggi UV, alle intemperie, agli oli e ai solventi, non assorbe gli odori e non trattiene l'umidità - L'azienda presta la massima attenzione ai processi produttivi, seguendo il Miglioramento del Sistema Qualità Aziendale in conformità alla Norma ISO 9001

100 % MADE IN ITALY - La produzione 100% italiana garantisce affidabilità, resistenza e durevolezza nel tempo - L'accortezza ai processi produttivi, la scelta di materie prime di qualità e la cura nei dettagli rendono questo prodotto di nobile fattura

CARATTERISTICHE TECNICHE - Interamente composto in resistente polipropilene, permette di essere posizionato all'aria aperta, resistendo ai raggi solari e alla pioggia, è impermeabile e idrorepellente - Lavabile, facile da pulire - Montaggio semplice e veloce - Ideale per ospitare 5 personeDIMENSIONI PRODOTTO IN CM - Sofà: 188-180x57h79, Tavolino: 70x48h37 READ 30 migliori Tavoli Consolle Allungabili da acquistare secondo gli esperti

Outsunny Salotto da Esterno in Rattan PE da 8 Pezzi, Set Mobile da Giardino Salvaspazio con Poltrone, Tavolini e Sgabelli, Beige € 596.95 in stock 1 new from €596.95 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features SET DA 8 PEZZI: Questo salottino è perfetto per portare un po' di freschezza nel tuo giardino! Versatile e funzionale, è composto da 2 poltrone ad angolo, 2 poltrone singole, 2 pouf e 2 tavolini.

DESIGN SALVASPAZIO: Divertiti a riorganizzare il tuo salottino da esterni! Puoi provare differenti combinazioni e, se hai bisogno di più spazio, ti basterà inserire le poltroncine singole sotto quelle ad angolo, e riporre i pouf sotto il tavolino.

MATERIALI DI QUALITÀ: Il salottino è realizzato con rattan PE in eleganti tonalità di grigio, perfetto per portare un tocco di stile nel tuo terrazzo. Inoltre, il telaio in metallo inossidabile e la struttura in rattan PE ti garantiscono un prodotto robusto e duraturo.

PER RILASSARSI ALL'ARIA APERTA: Siediti e rilassati sui morbidi cuscini con imbottitura di 8 cm, rivestiti con tessuto impermeabile.

DIMENSIONI: Il tuo salotto da giardino con dimensioni: Poltrona ad angolo: 75L x 75P x 71Acm. Dimensioni poltrona singola: 71L x 68P x 67Acm. Dimensioni tavolino: 55L x 55P x36Acm. Dimensioni pouf: 52L x 48P x 30Acm. NOTA: Questo articolo è spedito in confezioni separate, quindi i tempi di consegna di ogni confezione possono variare. Numero di confezioni: 3

Outsunny Casetta da Giardino in Legno di Abete, Capanno Attrezzi con Tetto in Bitume Impermeabile, 87x46.5x96.5cm € 154.95

€ 131.70 in stock 1 new from €131.70 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features LEGNO DI ABETE: La struttura di questa casetta da giardino è costruita interamente in legno di abete, un materiale robusto e resistente.

FINITURA IMPERMEABILE: Il tetto di questa casetta da giardino è inclinato e rivestito in bitume impermeabile, così da impedire all'acqua piovana di filtrare all'interno.

2 SCOMPARTI: All'interno di questo capanno di giardino hai a disposizione 2 scomparti in cui organizzare tutti i tuoi accessori in modo pratico, e averli sempre a portata di mano.

RICIRCOLO DELL'ARIA: Le ante di questo armadietto sono costruite con un telaio a listoni, così da favorire il ricircolo dell'aria e mantenere asciutto lo spazio interno.

DIMENSIONI: Dimensioni complessive: 87L x 46.5P x 96.5Acm. Dimensioni del ripiano: 75.9L x 36P x 1Acm. Altezza dello scomparto: 32.5cm, 44cm. Carico massimo di ogni ripiano: 30kg. Facile da assemblare.

Dmora Set da Giardino con Cuscini, 2 poltrone e 1 tavolino Contenitore da Esterno, Made in Italy, Color Antracite € 93.99

€ 90.90 in stock 2 new from €90.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Elegante set da esterno Made In Italy, formato da due poltrone con cuscini e un tavolino quadrato contenitore - Perfetto per arredare il proprio spazio outdoor con un unico acquisto, grazie alla composizione intrecciata con effetto Rattan che ne accresce la modernità e lo stile

Le poltrone sono spaziose ed accoglienti, garantendo un sicuro relax all'esterno - I cuscini color panna sono già inclusi nel set - Il tavolino è pensato per l'outdoor, dove può essere utilizzato anche per un comodo pasto all'aria aperta - Il piano del tavolo può essere rimosso, trasformandolo in un intelligente contenitore

Il colore antracite (grigio scuro) e l'effetto intrecciato creano uno stile particolare ed elegante allo stesso tempo, garantendo una bella figura in qualsiasi tipo di ambiente esterno, senza sfigurare se utilizzato per l'interno della propria abitazione

Interamente composto in resistente polipropilene, permette di essere posizionato all'aria aperta, resistendo facilmente ai raggi solari e alla pioggia, dimostrando la qualità della produzione interamente italiana

Dimensioni poltrona singola: 60 x 58 x h89 cm - Dimensione Tavolo contenitore: 53 x 53 x h40 cm

Ipae Set arredo Giardino Rattan, Antracite, 4 Pezzi € 179.49 in stock 3 new from €179.49 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Effetto rattan

In polipropilene antracite

Con 4 cuscini antracite

1 divanetto 121x58x74h

2 poltrone 60x58x86h cm

BAKAJI Set Mobili da Giardino 2 Poltrone e 1 Tavolino in Rattan PE Impermeabile per Esterno con Cuscini Beige, Arredo Terrazzo, Giardino, Esterni, Salotto Resistente alle Intemperie (Grigio) € 139.90

€ 129.90 in stock 2 new from €129.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Decora i tuoi esterni con questo bellissimo set in rattan che ti permetterà di rilassarti in giardino, veranda, balcone ed ovunque tu voglia rilassarti!

Goditi il sole estivo sulla pelle in maniera comoda, prepara aperitivi, leggi un libro o semplicemente siediti in pieno relax dopo una giornata di lavoro e godi di tutti i comfort della quale questo set dispone.

Un tavolino con gambe rinforzate garantisce a tutti di trovare un posto per sè stessi, inoltre, grazie alla sua versatilità è l'ideale per feste, sorseggiare un caffè o semplicemente sedersi e godere della giornata.

Questo meraviglioso set è composto da due bellissime poltroncine ed un particolare tavolino con superficie in vetro temperato, ogni elemento inoltre è dotato di una solidissima e stabile struttura.

Questo set è ideato per ambienti esterni come terrazzi e giardini ed ha un'eccellente resistenza alle intemperie garantendo una durata a lungo termine senza alcun tipo di problema.

Toomax Set da Giardino in Polipropilene (Leda Set, 4 posti) € 198.80 in stock 3 new from €198.80 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number Art. 578 Color Nero Size 4 posti

Outsunny Set Mobili Rattan da Esterno 6pz con Cuscini Giardino Nero € 589.95 in stock 1 new from €589.95 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Set mobili elegante composto da 3 panche a 2 posti, 2 poggiapiedi e un tavolo rettangolare

Adatto per giardino, balcone, terrazzo o veranda

Realizzato in rattan sintetico, un materiale resistente, durevole e impermeabile

Struttura in tubi metallici verniciati a polvere antiruggine - Il piano del tavolo è rivestito con vetro solido e facile da pulire - Con morbidi cuscini staccabili per un alto comfort di seduta – I cuscini per seduta sono sfoderabili e lavabili con cerniera a lampo

Colore: Nero, crema - Materiali: Tubi di ferro, tessuto di poliestere, PE rattan - Panche a 2 posti: 110.5 × 62 × 82cm / 118 × 62 × 82cm - Tavolo: 120.5 × 70.5 × 65cm - Poggiapiedi: 40 × 40 × 35cm - Altezza seduta: 34.5cm - Carico massimo panche: 110kg - Carico massimo tavolo: 50kg - Carico massimo poggiapiedi: 100Kg NOTA: Questo articolo è spedito in confezioni separate, quindi i tempi di consegna di ogni confezione possono variare. Numero di confezioni: 3

Kartell Componibili Contenitore 2 Elementi, Base Tonda, ABS, Bianco, 32 x 32 x 40 cm € 103.99 in stock 3 new from €103.99

7 used from €92.82

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Design: Anna Castelli Ferrieri, 1969

Dimensioni: 40 x 32 x 32 cm

Materiale: ABS colorato in massa o verniciato

Indoor / Outdoor

2 elementi

DX DA XIN Giochi di Tiro al Bersaglio per Bambini Include 2 Pistole Giocattolo 18 Proiettili di Schiuma per Ragazzi Compleanno Regalo di Natale Giocattoli per Bambini 4 5 6 7 8 9 Anni € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features [Set di tiro al bersaglio mobile]Il giocattolo di tiro al bersaglio mobile per bambini contiene 1 bersaglio di tiro mobile, 2 pistole giocattolo, 18 proiettili di schiuma, 1 cavo di ricarica usb. Facile da montare e permette ai bambini di migliorare la loro coordinazione occhio-mano con il divertimento dei giochi di tiro.I bersagli mobili sono compatibili con vari proiettili di gomma morbida di altre marche.

[funzione 3 in 1]Bersaglio di tiro mobile ha tre modalità. 1. Modalità statica (difficoltà facile): bersaglio di tiro diventa un bersaglio fisso, adatto per i bambini principianti a praticare. 2. Modalità a bassa velocità (difficoltà media): gli obiettivi di tiro si muovono a sinistra e a destra a bassa velocità per rendere il gioco più interessante. 3. Modalità ad alta velocità (difficoltà difficile): bersaglio di tiro si muove velocemente a sinistra ea destra, più impegnativo.

[Facile e divertente da montare] I fucili vanno ad aria compressa, la base è facile da montare e se caricata tramite cavo ha l'opzione movimento per rendere un po' più vivace il gioco.

[Il materiale è ecologico e sicuro]Il materiale utilizzato per il giocattolo di tiro al bersaglio mobile è plastica di alta qualità, soddisfacendo i requisiti di protezione ambientale e di sicurezza, non tossico e durevole, i proiettili di schiuma non causeranno danni ai bambini anche se sono molto vicini.

[regalo ideale per un bambino]Il bersaglio mobile tiro pistola giocattolo è adatto anche per giochi di sparring indoor e outdoor, notte fortezza, giochi di combattimento pistola, giochi di giardino. Regalo perfetto per ragazzi e ragazze, regalo di Natale, regalo di compleanno.

Furinno Tioman Fioriera, in Legno, 44.96 x 39.12 x 39.12 cm, Naturale € 58.53

€ 54.99 in stock 2 new from €54.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Legno Meranti Rosso Scuro trattato con olio di teak più durevole e resistente all'acqua

Ideale per l'uso in giardino o patio, il colore naturale si fonde facilmente con i mobili e le decorazioni da esterno

Si adatta al vostro spazio, si adatta al vostro budget, facile da montare con istruzioni di produzione

Dimensioni del prodotto: 38 cm (larghezza) x 43 cm (altezza) x 38 cm (profondità)

Susany Set Divani da Giardino 4/5/6/7/9/11/13 pz con Cuscini Legno Massello di Pino,Salotto da Giardino in Legno,Divano Modulare da Giardino per Esterno € 1,080.98 in stock 2 new from €1,080.98 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Questo salotto da giardino è la scelta ideale per rilassarsi e godersi il bel tempo. fare un pisolino o chiacchierare con la famiglia e gli amici.

Il set da giardino è realizzato in legno massello di pino. il che lo rende robusto e stabile. I cuscini aggiungono comfort in più.

Potete combinarlo con altri segmenti modulari per personalizzare la configurazione del vostro salottino da giardino!

Materiale: Legno massello di pino. tessuto (100% poliestere)

Assemblaggio richiesto: Sì

ARO Set di mobili da giardino (4 pezzi) con divano, acciaio/rattan, con tavolino, resistente alle intemperie, nero € 191.64 in stock 1 new from €191.64 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Il set lounge è composto da 4 pezzi (3 con cuscino): 2 poltrone con poggiabraccia che misurano 63 x 70 x 81,5 cm (La x Pr x Al), 1 divano a 2 posti con poggiabraccia con dimensioni di 118 x 70 x 81,5 cm (La x Pr x Al) e 1 tavolo con piano in vetro temperato di 90 x 50 x 35 cm (La x Pr x Al)

JINPALAY Set Salottino da Giardino Esterno Arredo Rattan Tavolo da Giardino con Sedie,Mobili da Giardino Completo di Divano 2 Poltrone e Tavolino con Cuscini Marrone (4 Pezzi) € 199.00

€ 194.00 in stock 1 new from €194.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Set giardino esterno è resistente alle intemperie e il materiale resistente allo strappo tiene pioggia, temperature elevate e intense radiazioni solari senza sforzo. Inoltre, la sporcizia non può penetrare nelle fibre e quindi si siede solo superficiale. Quindi, è molto facile da pulire. Questo può essere tenuto comodamente pulito con un panno umido e un detergente delicato.

Tavolo da giardino con sedie Sia il divanetto che le due poltroncine vengono fornite di un cuscino spesso e morbido con fodera sfoderabile che ne facilita il lavaggio.set di sedili di 5 cm che ti consentono di sedersi con morbidi per ore. Il cuscino è rimovibile e la federa è lavabile.Elegante banda laterale assicura che il cuscino mantenga la sua forma.Le semplici federe possono essere rimosse senza difficoltà grazie alle cerniere nascoste e pulire a 30 gradi.

Mobili da giardino Per 4 persone: il piano del tavolo è in vetro di sicurezza iniziale. Molto stabile e facile da strofinare. Sul tavolo da 69 x 40 cm può fresco bevande e snack negozio Quindi questo set è l'attrezzatura da giardino perfetta per giardino, terrazza o balcone, cortile, piscina. Per 4 persone godono dei weekend socievoli e delle serate rilassate nel giardino.

Salottino da giardino esterno Struttura in acciaio stabile: una base rigida in acciaio verniciato a polvere serve come quadro per la bellissima treccia Polyrattan. La robusta cornice in acciaio conferisce a sedere un supporto sicuro. A causa del rivestimento a polvere completa, il telaio è ben protetto dalla corrosione.

Set da giardino Scopo della consegna Contiene: 1x tavolo con lastra di vetro: ca. 69 x 40 x 39 cm (LXBXH), 2x Single Chair incl. Cuscino: ca. 56 x 55 x 81 cm (LXWXH), 1x Divano doppio incl. Cuscino: ca. 101 x 55 x 81 cm (LXWXH). Costruzione facile. READ 30 migliori Pan Di Stelle Crema da acquistare secondo gli esperti

Casaria Tavolo e sedie da Giardino Sydney Comfort 4+1 in Legno Tavolo Pieghevole Certificato FSC® Outdoor € 229.95

€ 199.95 in stock 1 new from €199.95 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ARREDO DA GIARDINO: il set di sedute da 5 pezzi di Casaria è realizzato in legno di acacia certificato FSC resistente agli agenti atmosferici, ideale per il giardino, la terrazza o il balcone.

FUNZIONE PRATICA PIEGHEVOLE: il salottino in legno è composto da quattro sedie da giardino pieghevoli e da un grande tavolo da giardino. Grazie alla funzione pieghevole dei mobili da esterni, possono essere ripiegati e riposti in un attimo per risparmiare spazio. Perfetto per il balcone o la terrazza.

MATERIALE NATURALE: i set di sedute in legno massiccio di acacia si distingue per la sua durevolezza ed è anche resistente agli agenti atmosferici. Grazie a queste proprietà, il set da pranzo è ideale per un uso prolungato all'aperto. Il set colpisce per le sue venature uniche.

MANUTENZIONE: l'acacia è un materiale naturale ed è quindi soggetta ai tipici cambiamenti causati dagli agenti esterni. Per ripristinare il colore originale, si consiglia di trattare il legno con un po' di olio detergente e un panno morbido a intervalli regolari.

DETTAGLI DEL PRODOTTO - Dimensioni tavolo: LxPxA 120 x 70 x 75 cm // Dimensioni sedie: LxPxA 51x59x92 // Dimensioni seduta: LxP 42 x 38 cm // Altezza seduta: 45 cm // Altezza braccioli: 62 cm // Materiale: legno di acacia proveniente da gestione forestale sostenibile certificata FSC.

Ipae-Progarden Set Tree Antracite C/Cuscini € 108.99

€ 88.49 in stock 23 new from €88.49

4 used from €67.88 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Set Tree 3 pezzi Antracite con cuscini. Salottino per interno ed esterno composto da: 2 poltrone ad un posto, 1 tavolino

Codice Prodotto: B2_0654848

Set tree 3 pezzi antracite con cuscini

Codice prodotto: b2_0654848

Salottino per interno ed esterno composto da: 2 poltrone ad un posto, 1 tavolino

