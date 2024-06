Mostra il lato oscuro di Sam Altman

Invia l’articolo

Diamo una seconda occhiata a cosa sta succedendo, e cosa è successo, alla guida di OpenAI. Anche se si svolge lontano da casa, e anche se sembra una guerra tra capi ed ego, le scosse che scuotono l’editor di ChatGPT hanno un impatto diretto sui servizi che utilizziamo ogni giorno. Pertanto, le ultime notizie da San Francisco non sono molto buone.

Sospettavamo, dopo lo shock e la fugace cacciata dalla testa di OpenAI alla fine del 2023, che Sam Altman non fosse stato molto trasparente riguardo ai suoi progetti. Negli ultimi giorni sono emersi nuovi elementi di condanna del direttore della società. Siamo debitori in particolare a Helen Toner, ex membro del consiglio di amministrazione dell’azienda, che è intervenuta in un podcast. Secondo lei, Sam Altman ha ripetutamente fornito informazioni inesatte su alcune operazioni di sicurezza dell’azienda.