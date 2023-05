Home » Recensione del prodotto 30 migliori Profumi Per La Casa da acquistare secondo gli esperti Recensione del prodotto 30 migliori Profumi Per La Casa da acquistare secondo gli esperti 0 Views Save Saved Removed 0

Tesori d'Oriente Hammam Diffusore Aromatico con bastoncini, 200 ml € 11.29 in stock 9 new from €7.65 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Progettato con un design raffinato, arreda con eleganza qualsiasi ambiente della casa

Durata della profumazione: più di 8 settimane

Bastoncini in rattan naturale, poroso e leggero, per migliori performance in termini di assorbenza e volatilità

Fragranza fiorita dagli echi orientali impreziosita dalle note calde dell'Olio di Argan

Dona una piacevole atmosfera di relax e benessere in tutti gli spazi della casa

Ambi Pur Profumatore per Ambienti, 1 Diffusore Elettrico Ambiente e 1 Ricarica, Fragranza Fresca Brezza di Capri, Teconologia Elimina Odori, Fino a 90 Giorni di Profumo per Ricarica € 7.99

€ 6.88 in stock 9 new from €6.88

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features TECNOLOGIA INTELLIGENTE: con l'esclusiva tecnologia Odour ClearTM, il profumatore per ambienti Ambi Pur 3Volution cattura gli odori sgradevoli e lascia una fragranza fresca e leggera in tutti gli ambienti alternando 3 fragranze per una freschezza notevole

AZIONE ANTI-ODORE: Il profumatore per ambienti Ambi Pur 3Volution impedisce agli odori di persistere prevenendone l'assorbimento

PROFUMATORE PER AMBIENTI: Il profumatore per ambienti Ambi Pur 3Volution, disponibile anche in diverse fragranze, lascia una fragranza fresca e leggera lasciando la stanza profumata e rinfrescata

DURATA: Il profumatore per ambienti Ambi Pur 3Volution dura fino a 90 giorni (se utilizzato 12 ore al giorno a basso livello). 3Volution alterna le fragranze complementari ogni 45 minuti, per poter continuare a notare la freschezza

PROFUMO E CONFEZIONE: la confezione di questo profumatore per ambiente Ambi Pur contiene 1 diffusore e 1 ricarica al profumo di Lenor Brezza di Capri

YANKEE CANDLE Fragrant Reeds, Lavanda al Limone, 120 ml, 120 unità € 24.90 in stock 9 new from €17.92

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features YANKEE CANDLE Fragrant Reeds, Lavanda al Limone, 120 ml, 120 unità

Estratti Equivalenti Profumatore D'ambiente Vigna Rossa, Melograno da 500 ml Profumo per casa By Luxurya (Melograno) € 24.90 in stock 1 new from €24.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features FrangioLibri presenta la linea dei Profumatori d'ambiente by Luxurya

Disponibile in 2 diverse fragranze.

La bottiglietta è da 500ml in vetro.

Da utilizzare con i midollini in dotazione, per una eccellente diffusione .compresi nel prodotto.

Nel primo utilizzo è necessario lasciar impregnare i midollini almeno per un’ora e poi rigirarli. Per avere un ottima diffusione . READ 30 migliori Artificiali Pesca Spinning da acquistare secondo gli esperti

COCCOLATEVI Profumatore Bucato Lavatrice Glicine del Giappone 300 ml, Essenza Bucato Lavatrice e Asciugatrice, Profumatore Casa o Detergente Pavimento € 6.49

€ 3.99 in stock 2 new from €3.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features DETERGENTE UNIVERSALE - L'essenza concentrata al glicine è un eccezionale profumo per bucato, per la casa e per tutte le superfici.

ESSENZA PER BUCATO - Da utilizzare in lavatrice o con lavaggio a mano, il profumatore bucato sostituirà l'ammorbidente, donando ai capi un inteso profumo. Basterà aggiungere nell'apposita vaschetta 2 tappi di prodotto per una fragranza soft oppure 3 tappi per un profumo extra.

DETERGENTE CASA - Il prodotto pulirà e profumerà a fondo tutta la casa. Basterà diluirlo in 5 lt d’acqua: si consiglia l'utilizzo di 2 tappi, per un profumo soft, oppure 3 tappi per un profumo extra.

PROFUMO PER CASA - Non solo un profumo bucato, ma anche un perfetto deodorante per ambiente, che donerà ai vostri ambienti una delicata fragranza. Basterà aggiungere 3 tappi del profumo ambiente a dell'acqua.

VERSATILE - La speciale formula consentirà di utilizzare il prodotto in diversi modi, profumando ambienti, capi d'abbigliamento e pavimenti.

LADY VENEZIA - CUBO 100 - Diffusore di fragranza - Lavanda di Provenza 100 ml, Made in Italy € 10.99

€ 10.00 in stock 7 new from €10.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Fragranza al profumo di Lavanda Di Provenza

Flacone cubico trasperente in vetro con Bastoncini Neri

Profumatore adatto ad ogni tipo di ambiente

Fragranze durature

MADE in ITALY

PROFUMO CONCENTRATO PER IL BUCATO"VELVET" 400ML. MADE IN ITALY NEW FRAGRANCE € 23.90 in stock 5 new from €23.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Color Nero Size 400 ml (Confezione da 1)

Glade Sense & Spray Profumatore per Ambienti con Olii Essenziali e Sensore di Movimento, Fragranza Relaxing Zen, Confezione da 1 Diffusore e 3 Ricariche € 13.50

€ 10.49 in stock 1 new from €10.49

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Glade Sense&Spray, Profumatori per Ambienti, Fragranza Relaxing Zen, 1 Erogatore e 3 Ricariche

Il profumo di mela verde, gelsomino, ananas, frutti di bosco e una fresca miscela di spezie incanta l'aria che ti circonda con una delicata fragranza

Design accattivante con sensore di movimento che permettono al dispositivo di rilasciare la fragranza al tuo passaggio; dotato anche di pulsante che consente di rilasciare in qualsiasi momento un getto supplementare di fragranza

Il sistema Glade Sense&Spray grazie ad un sensore rileva la tua presenza e rilascia all'istante un soffio di fragranza, dopo l'erogazione il sensore si spegne e non rilascia fragranza per 20 minuti

Scegli tra un'ampia varietà di fragranze per creare l'atmosfera ottimale nella tua casa

Citrosil Home Protection - Sgrassatore Bagno Disinfettante con Vere Essenze di Agrumi, 650 ml x 3 Confezioni € 9.59

€ 7.89 in stock 2 new from €7.89

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Prodotto: Citrosil Home Protection Bagno Disinfettante è presidio medico chirurgico, elimina fino al 99,9% di germi batteri; rimuove calcare e sporco ostinato

Fragranza: arricchito con vere essenze di agrumi di origine vegetale, lascia un fresco e piacevole profumo

Azione: il prodotto elimina fino al 99,9% di germi e batteri e agisce rimuovendo il calcare e sporco ostinato da tutte le superfici del bagno lasciandole pulite e brillanti

Come usarlo: per un’azione disinfettante spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie o su una spugna o panno e passare sulla zona da disinfettare, lasciare agire 15 minuti e rimuovere con un panno umido sciacquando giocattoli e superfici destinate al contatto con alimenti; non usare il prodotto insieme ad altri detersivi

Dove Usarlo: il prodotto è indicato per una pulizia profonda con azione disinfettante del bagno (come sanitari, doccia e piastrelle)

Le Nuvole di ESSENTIA, Profumo Igienizzante Spray per Ambienti, Tessuti e Superfici con Essenze Naturali e Sali Quaternari di Ammonio (Fior di Cotone, 250 ml (Confezione da 1)) € 12.90 in stock 2 new from €9.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features PROFUMO SPRAY PER AMBIENTI, TESSUTI E SUPERFICI, realizzato con una formulazione esclusiva Essentia

ESSENZE NATURALI DI ALTA QUALITA' prive di sostanze tossiche e cancerogene

10 FRAGRANZE UNICHE: puoi scegliere quella più adatta alle tue esigenze

AZIONE IGIENIZZANTE grazie alla presenza dei sali quaternari di ammonio

MADE IN ITALY: prodotto interamente formulato e realizzato in Italia con i più alti standard di qualità del settore

Tesori d'Oriente Ayurveda Diffusore Aromatico con bastoncini, 200 ml € 11.29 in stock 10 new from €5.50 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Progettato con un design raffinato, arreda con eleganza qualsiasi ambiente della casa

Durata della profumazione: più di 8 settimane

Bastoncini in rattan naturale, poroso e leggero, per migliori performance in termini di assorbenza e volatilità

Fragranza dalle delicate note agrumate e legnose

Dona una piacevole atmosfera di relax e benessere in tutti gli spazi della casa

Glade Liquido Elettrico, Profumatore per Ambienti con Olii Essenziali, Fragranza Relaxing Zen, Confezione da 1 Diffusore e 3 Ricariche € 12.73 in stock 4 new from €12.73

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Glade Essential Oil Elettrico, profumatore per ambienti agli olii essenziali, fragranza Relaxing Zen, confezione da 1 Base + 3 Ricariche

Il profumo di mela verde, gelsomino, ananas, frutti di bosco e una fresca miscela di spezie incanta l'aria che ti circonda con una delicata fragranza

L'unico diffusore elettrico con tecnologia brevettata in ceramica per un'esperienza di fragranza a 360 gradi e spina adattabile ad ogni presa elettrica

Il controllo avanzato della fragranza ti permette di personalizzarne l’intensità, per profumare stanze di ogni dimensione

Crea l'atmosfera ottima nella tua casa scegliendo tra un'ampia varietà di fragranze

Ambi Pur Air Profumatore per Ambienti Spray, Fragranza Lavanda, 6 Confezioni Deodorante Spray da 300ml, Deodorante Ambiente con Tecnologia Elimina Odori, Contiene Gas 100% Natuale € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features AZIONE ANTI-ODORE: Il profumatore per ambienti Ambi Pur Spray impedisce agli odori di persistere prevenendone l'assorbimento

PROFUMATORE PER AMBIENTI: Il profumatore per ambienti Ambi Pur 3Volution, disponibile anche in diverse fragranze, lascia una fragranza fresca e leggera lasciando la stanza profumata e rinfrescata

PROFUMO E CONFEZIONE: la confezione di questo profumatore per ambiente Ambi Pur Air contiene 6 profumatori spray I deodoranti Spray hanno un fresco profumo di Lavanda

ABBONATI: Iscriviti e guadagna subito dal 10% fino al 15% sulle consegne automatiche dei tuoi profumatori Ambi Pur

Glade Diffusore di Oli Essenziali Elettrico, Profumatore per Ambienti, Fragranza Relaxing Zen, Confezione da 1 Diffusore e 1 Ricarica € 6.89 in stock 8 new from €6.89 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Glade Essential Oil Elettrico, profumatore per ambienti agli olii essenziali, fragranza Relaxing Zen. Confezione da 1 Base + 1 Ricarica.

Lasciati avvolgere da un profumo floreale e fruttato e rilassa i tuoi sensi in una tranquillità senza tempo.

L'unico diffusore elettrico con tecnologia brevettata in ceramica per un'esperienza di fragranza a 360 gradi e spina adattabile ad ogni presa elettrica.

Il controllo avanzato della fragranza ti permette di personalizzarne l’intensità, per profumare stanze di ogni dimensione.

Crea l'atmosfera perfetta nella tua casa scegliendo tra un'ampia varietà di fragranze.

Hypnocasa, Profumo per Lavatrice FIORITA WASH 400 ml € 23.90 in stock 10 new from €20.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Hypno Casa - Profumo Concentrato per Bucato "Fiorita" 400ml, Made in Italy, per Lavatrice e a Mano

Perfetto per profumare asciugamani, accappatoi, lenzuola e tutto il tuo bucato per diversi giorni, anche dopo essere passati nell’asciugatrice. In questo modo potrai avere un bucato sempre pulito, fresco e profumato, che ti avvolgerà con sensazioni piacevoli, morbide e profumate, per un relax davvero inebriante.

ISTRUZIONI D'USO: IN LAVATRICE VERSARE 1/2 TAPPINI DI PRODOTTO NELLA VASCHETTA DELL'AMMORBIDENTE A SECONDA DELL'INTENSITA' DEL PROFUMO CHE SI VUOLE OTTENERE. A MANO AGGIUNGERE 1/2 TAPPINI DI PRODOTTO IN 5 LITRI DI ACQUA E IMMERGERVI I CAPI BEN LAVATI E RISCIACQUATI.

Yankee Candle Sfere Profumate per Ambiente, fino a 30 Giorni di Fragranza, Morbido Cotone € 7.99 in stock 9 new from €5.66

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Asciugato al sole si combinano con note verdi, fiori bianchi e un tocco di limone

La forma studiata a nido d'ape consente alla fragranza di diffondersi nell'aria

Fino a 30 giorni di fragranza; la recente formula aggiunge il 20% in più di fragranza, regalando una profumazione intensa

Da sostituire dopo che tutte le perle si saranno ridotte

Ottime per piccoli spazi come lavanderie, armadi, bagni e armadietti; Misure (hxl): 8,1 cm x 7,1 cm; Peso: 170 g

AB Alessio Boltri - Ricarica per diffusori Luxury 500 ml, profumazione Agrumi di Sicilia € 14.90 in stock 1 new from €14.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Fragranza fresca, agrumata; note di testa: canfora, limone, arancia; note di cuore: geranio, gelsomino, pino; note di fondo: legno di cedro, muschio bianco

Capacità 500 ml, pari ad una durata indicativa di almeno 120 giorni

Utilizzate le ricariche AB per i diffusori a bastoncini della Collezione Bianca di AlessioBoltri

Le profumazioni AB doneranno una piacevole sensazione di relax e benessere al vostro ambiente

La Collezione Bianca di Alessio Boltri è disponibile in 7 profumazioni diverse; orgogliosamente Made in Italy

luxurya parfum Diffusore d'ambiente 500ml - Profumo Ambiente Rouge Viné (Vigna Rossa) | Profumatore per la casa € 24.00 in stock READ 30 migliori Lampadine Smart E14 da acquistare secondo gli esperti 6 new from €22.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features È consigliato utilizzare tutti i midollini (5) compresi nel prodotto, aventi lo scopo di sfruttare a pieno la forza di diffusione della fragranza.

Al primo utilizzo è necessario lasciar impregnare i midollini per almeno un’ora e poi rigirarli.

Per aumentare l’intensità della fragranza è consigliato girare tutti o una parte dei midollini forniti almeno una volta al giorno.

I midollini in fibra di cotone forniti non alterano il colore originale della fragranza.

Il flacone è da 500ml.

Diffusore di oli essenziali professionale. Deodorante per ambienti professionale per aromaterapia, casa, negozi. Superficie di diffusione da 50 a 300 mq € 69.98 in stock 1 new from €69.98

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features CONTENUTO: Diffusore di Oli Essenziali in plastica con una capacità di copertura di max 300 m² - Supporto in plastica con viti e viti di fissaggio per parete - Flacone ricaricabile con capacità 160 ml - Cavo di ricarica con presa europea

DEFRANGENTE AMBIENTE PROFESSIONALE O DOMESTICO: Questo diffusore di essenze è perfetto per sia a casa che per affari o negozi. Funziona con oli essenziali concentrati e la durata di una carica completa (flacone da 160 ml) può durare a lungo. L'olio essenziale NON E' COMPRESO ma potete utilizzare qualsiasi olio essenziale concentrato in commercio, è importante NON MESCOLARLO MAI CON ACQUA.

MARKETING OLFATTIVO: Se stai cercando di migliorare la tua attività dandogli un tocco speciale, questo diffusore ti permetterà di mantenere l'intera superficie del tuo negozio o ufficio ricoperta da una buona fragranza. Il diffusore ha una copertura massima di 300mq, se la tua attività ha un'area più ampia, ti consigliamo di posizionare più di un deodorante per ambienti. Puoi programmarli per non preoccuparti di loro e attirare i tuoi clienti con il marketing olfattivo.

POTENTE E SILENZIOSO: Il deodorante per ambienti diffonde l'essenza con tocchi di nebbia profumata agli intervalli da te programmati, per mantenere sempre un buon odore senza che scompaia. Il suo funzionamento di nebulizzazione è silenzioso senza generare fastidiosi rumori.

MANUALE: Nella confezione è incluso un manuale in lingua inglese con le istruzioni per l'utilizzo del deodorante per ambienti per la sua corretta programmazione. Puoi anche controllare il video della Guida per l'utente.

AB Alessio Boltri - Ricarica per diffusori Luxury 500 ml, profumazione Arancio Cannella € 14.90 in stock 1 new from €14.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Fragranza speziata, agrumata; note di testa: arancia, citronella, pompelmo, carvi; note di cuore: chiodo di garofano, cannella, menta; note di fondo: mandorla, pino, rosa, lavanda

Capacità 500 ml, pari ad una durata indicativa di almeno 120 giorni. Ideale per ambienti max 25 mq.

Utilizzare le ricariche AB con almeno 10 bastoncini NUOVI in rattan o fibra, diametro minimo 3 mm.

Le profumazioni AB doneranno una piacevole sensazione di relax e benessere al vostro ambiente

La Collezione Bianca di Alessio Boltri è disponibile in 7 profumazioni diverse; orgogliosamente Made in Italy

Glade Automatic Spray Ricarica, Profumatore per Ambienti, Fragranza Sensual Sandalwood & Jasmine, Formato Scorta da 4 Ricariche da 269 ml € 18.76

€ 11.99 in stock 2 new from €11.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Glade Automatic Spray Ricarica, fragranza Sensual Sandlawood e Jasmine, formato scorta, 1 confezione da 4 x 269 ml

Le note miste di agrumi e gelsomino si uniscono al profumo legnoso dell'ambra e dei baccelli di vaniglia per avvolgerti in una lussuosa atmosfera di benessere

Deodorante per ambienti automatico dal design decorativo, con un gradevole motivo a intaglio che si adatta perfettamente ad ogni stanza; diffusore portatile a batteria, per profumare qualsiasi ambiente

Puoi scegliere una delle tre frequenze di vaporizzazione (9,18 o 36 minuti) o per un'ulteriore esplosione di fragranza premere il pulsante ogni volta che si desidera

Scegli tra un'ampia varietà di fragranze per creare l'atmosfera perfetta nella tua casa

La Jolíe Muse Candela Profumata per La Casa, Candela Regalo Fragranza Vaniglia e Cocco, Candela in Cera di Soia con Stoppino in Legno, 19,4 oz 90 ore € 41.99 in stock 1 new from €41.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features CANDELA IN GIARA DECORATIVA - Gli eleganti motivi a margherita in rilievo conferiscono alla giara di vetro un aspetto resistente e lussuoso. La giara stessa è un elemento decorativo di grande stile. Un'idea regalo perfetta che distende l'atmosfera e impreziosisce qualsiasi spazio.

CANDELA GRANDE - 550 g. Realizzata in cera di soia, vegana, non testata su animali, priva di parabeni e biodegradabile, questa candela di grandi dimensioni offre un profondo relax di circa 90 ore.

CREMOSA FRAGRANZA GOURMAND - Lasciati coccolare dalle dolci note di vaniglia e fave di Tonka, con un morbido accenno di cocco. Ravviva l'atmosfera della tua casa e il tuo stato d’animo con questa dolce candela profumata vaniglia e cocco.

DESIGN CON STOPPINO IN LEGNO - Realizzata con uno stoppino in legno naturale e non tossico, questa candela produce un dolce crepitìo, nostalgico e scoppiettante, e poca fuliggine durante la combustione.

LUSSO PREZIOSO - Parte della nostra serie più apprezzata dai nostri clienti abituali, è composta da 10 colori e profumi unici. Scopri subito la tua fragranza preferita.

Esteban Paris - Bouquet Profumato Triptique NEROLI 250ml (Bastoncini e Ricarica) - NER-007 € 49.95 in stock 4 new from €39.60

1 used from €39.17

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Peso: 0,97 kg

Colore: trasparente

Candele Profumate Confezione, 6 Regalo Set Lavanda per Donne Candele di Soia per la Casa Profumata, 6 once Regalo per Lei Bagno Yoga Compleanno, Pan di Zenzero Torta Natale Regalo di Capodanno € 19.99

€ 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Sei bellissimi gusti: lavanda, zenzero, erba ferrica, agrumi, salvia, menta, legno di sandalo. Si abbina facilmente a diverse occasioni.

Sensazione molto piacevole: realizzato in cera di soia, stoppino in cotone resistente e fragranze di alta qualità. Le candele non possono essere utilizzate per pulire la casa, ma aiutano anche a ridurre le paure.

Candela durevole: candele migliorate per bicchieri più grandi. Una confezione netta è di 160 g, 30 ore. In questo modo potrete godervi il profumo tutto il giorno e dare a voi e alla vostra famiglia una piacevole sensazione aromatica.

Ispirazione del tarot Ogni bicchiere portatile e ogni squisita confezione regalo con misteriosi motivi tarot. Mostra amore, vittoria, amicizia, calma, futuro. Tanta fortuna che ne abbia.

Regali di candele per donna Il set di candele ideale per compleanno, San Valentino, festa della mamma, festa, meditazione, intrattenimento, decorazione della sala da pranzo, matrimonio, massaggio, spa. È anche un prodotto perfetto per la decorazione della casa.

Airwck Botanica Profumatore per Ambienti a Bastoncini, Profumatore per Ambienti alla Fragranza di Vaniglia e Magnolia dell'Hymalaia, Confezione da 80 ml di Profumo Ambiente Bastoncini € 9.99

€ 8.95 in stock 4 new from €8.30

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features LA CONFEZIONE: La confezione contiene 1 profumatore per ambienti a bastoncini Airwick Botanica, fragranza Vaniglia e Magnolia dell'Himalaya

LA FRAGRANZA: Riempi la tua casa con il profumo della Vaniglia addolcito dalla nota di Magnolia dell’Himalaya

I BASTONCINI: I Bastoncini di Rattan naturale diffondono la fragranza delicatamente non alterando l’autentico profumo degli ingredienti naturali

LA DURATA DELLA FRAGRANZA: Il profumatore a bastoncini di Botanica può durare fino a 45 giorni

L'ATTENZIONE PER L'AMBIENTE: Le fragranze Botanica sono realizzate con ricercati ingredienti naturali, attentamente selezionati in modo da rispettare il nostro pianeta; non ci sono coloranti, no test sugli animali sul prodotto finito, no Ftalati, ingredienti naturali selezionati responsabilmente

Airwck Botanica Profumatore per Ambienti a Bastoncini, Profumatore per Ambienti alla Fragranza di Melograno e Bergamotto Italiano, Confezione da 80 ml di Profumo Ambiente Bastoncini € 9.99

€ 6.00 in stock 1 new from €6.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features LA CONFEZIONE: La confezione contiene 1 profumatore per ambienti a bastoncini Airwick Botanica, fragranza Melograno & Bergamotto Italiano

LA FRAGRANZA: Riempi la tua casa con il profumo naturale del Melograno & Bergamotto Italiano

I BASTONCINI: I Bastoncini di Rattan naturale diffondono la fragranza delicatamente non alterando l’autentico profumo degli ingredienti naturali

LA DURATA DELLA FRAGRANZA: Il profumatore a bastoncini di Botanica può durare fino a 45 giorni

L'ATTENZIONE PER L'AMBIENTE: Le fragranze Botanica sono realizzate con ricercati ingredienti naturali, attentamente selezionati in modo da rispettare il nostro pianeta; non ci sono coloranti, no test sugli animali sul prodotto finito, no Ftalati, ingredienti naturali selezionati responsabilmente

Mister Clean Casa Profumo Concentrato per Bucato Essenza Fiorita, 250ml € 14.98 in stock 3 new from €9.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Mister Clean Profumo Concentrato per il bucato è un prodotto specifico che dona ai capi un profumo unico e avvolgente.

COCCOLATEVI Profumatore Bucato Lavatrice, Profumatore Igienizzante Vaniglia 300 ml, Essenza Bucato Lavatrice e Asciugatrice, Profumatore Casa o Detergente Pavimento € 4.49 in stock 3 new from €4.48

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features DETERGENTE UNIVERSALE - L'essenza concentrata alla vaniglia è un eccezionale profumo per bucato, per la casa e per i pavimenti, arricchito con un attivo antibatterico, che igienizzerà i vostri capi e la vostra casa.

ESSENZA PER BUCATO - Da utilizzare in lavatrice o con lavaggio a mano, il profumatore bucato lavatrice sostituirà l'ammorbidente, donando ai capi un intenso profumo. Basterà aggiungere nell'apposita vaschetta 2 tappi di prodotto per una fragranza soft oppure 3 tappi per un profumo extra. Ideale anche come profumatore bucato per asciugatrice!

IGIENIZZANTE PAVIMENTI - Se utilizzato come detergente pavimenti, pulirà e profumerà a fondo tutta la casa. Il prodotto dovrà essere diluito in 5 lt d’acqua: si consiglia l'utilizzo di 2 tappi, per un profumo soft, oppure 3 tappi per un profumo extra.

PROFUMO PER CASA - Non solo un profumo bucato, ma anche un perfetto deodorante per ambiente, che donerà ai vostri ambienti una delicata fragranza. Basterà aggiungere 3 tappi del profumo ambiente a dell'acqua.

VERSATILE - La speciale formula consentirà di utilizzare il prodotto in diversi modi, profumando e igienizzando ambienti, capi d'abbigliamento e pavimenti. READ 30 migliori Tappeti Salotto Moderni da acquistare secondo gli esperti

Hypno Casa - Profumo Concentrato per Bucato "Cotone" 400ml, Made in Italy, per Lavatrice e a Mano € 23.90 in stock 13 new from €20.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Hypno Casa - Profumo Concentrato per Bucato "Cotone" 400ml, Made in Italy, per Lavatrice e a Mano

Perfetto per profumare asciugamani, accappatoi, lenzuola e tutto il tuo bucato per diversi giorni, anche dopo essere passati nell’asciugatrice. In questo modo potrai avere un bucato sempre pulito, fresco e profumato, che ti avvolgerà con sensazioni piacevoli, morbide e profumate, per un relax davvero inebriante.

Tesori d'Oriente Muschio Bianco Diffusore Aromatico con bastoncini, 200 ml € 9.90 in stock 11 new from €4.70 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Progettato con un design raffinato, arreda con eleganza qualsiasi ambiente della casa

Durata della profumazione: più di 8 settimane

Bastoncini in rattan naturale, poroso e leggero, per migliori performance in termini di assorbenza e volatilità

Fragranza ambrata e armoniosa dalle note intense e avvolgenti

Dona una piacevole atmosfera di relax e benessere in tutti gli spazi della casa

