Da non perdere: Lo speciale fenomeno celeste di stasera | un lavoro

Secondo l’astrofisico dell’Università di Vilnius (VU), Dr. Secondo Vid Dobrovolescu, lo sciame meteorico delle Liridi si osserva ogni anno dal 16 al 26 aprile, e raggiunge il suo picco nella notte dal 22 al 23 e nella notte dal 23 al 24.

“Quindi ieri notte e stanotte sono le migliori possibilità di vedere meteore.” 15 minuti F ha detto: Dobrovolskas.

Come ha spiegato V. Dobrovolskas, le comete sono corpi celesti fatti di ghiaccio e rocce ghiacciate, che iniziano ad evaporare man mano che si avvicinano al Sole.

“Poi la polvere ghiacciata fuoriesce e una colonna di polvere e ghiaia si sparge sul percorso di ciascuna cometa. Quando la Terra, orbita attorno al Sole, attraversa l'orbita di una cometa e cade in quella nuvola di polvere, diciamo di vedere una meteora pioggia o meteore.”

L’astrofisico ha spiegato: “Ogni anno vediamo lo sciame meteorico delle Liridi in aprile, perché la Terra entra nel pennacchio della cometa Thatcher ogni anno nello stesso momento”.

Questa nube di polvere può estendersi per centinaia di migliaia o addirittura diversi milioni di chilometri, quindi la Terra impiega circa due settimane per attraversarla. Ecco perché possiamo vedere le meteore durante tutto quel periodo.

Dove stai guardando?

Questo sciame meteorico è chiamato Liride in onore di una costellazione chiamata Lira, perché visivamente sembra che da essa volino meteore.

Pertanto, la maggiore possibilità di vedere il meteorite è guardare esattamente nella direzione della costellazione della Lira.

“Dovresti guardare in direzione nord-est, non troppo in alto sopra l'orizzonte. Lì dovrebbe essere visibile la stella luminosa Vega, la stella principale e più luminosa della costellazione della Lira. È da questo lato che dovrebbero essere visibili le meteore che volano nel cielo visti, e c'è una maggiore possibilità di vederli.” “Ma puoi guardare ovunque, forse un meteorite volerà nel cielo”, disse Fee. Dobrovolskas.

Inoltre, secondo l'intervistatore, la stessa costellazione della Lira si vede meglio al mattino, circa due ore prima dell'alba. Recentemente, il sole stava sorgendo intorno alle 6 del mattino. a.m. ora lituana, quindi la pioggia di meteoriti potrà essere osservata stasera intorno alle 4 del mattino. Mattina

Tuttavia, il flusso non dovrebbe essere elevato, con una media di circa 10-20 meteore all'ora.

Sarà difficile da vedere

Coloro che vogliono osservare lo sciame meteorico dovrebbero ricordarsi di uscire un po' presto, poiché i loro occhi si abituano all'oscurità nel giro di 10-15 minuti.

Sfortunatamente, lo sciame meteorico di stasera sarà più difficile da vedere a causa della Luna Rosa, la luna piena di aprile.

Questo è solo il nome di questa luna piena. Come ci ha detto l'astrofisico, la tradizione di dare nomi alle fasi lunari ha origine negli Stati Uniti, quindi la luna piena di ogni mese ha un nome interessante che è stato inventato molto tempo fa.

AFP/ScanpixPhoto/Luna rosa

È la luna piena di aprile che si chiama rosa perché i fiori rosa – Phlox subulata (lat. Phlox subulata) – iniziano a fiorire in Nord America in questo periodo. In effetti, la luna stessa non sarà rosa.

Come può diventare rosa o arancione quando è vicino all'orizzonte, quando sorge o tramonta, perché in quel momento i raggi rossi penetrano più facilmente nell'atmosfera terrestre. Lo stesso vale per il sole: quando tramonta o sorge, e quando è vicino all'orizzonte, spesso lo vediamo rosso.

“Questa luna rosa, la luna piena, illuminerà il cielo. E per chi vive in città, le luci della città renderanno difficile l’osservazione. Se qualcuno vede una meteora mentre è in città, sarà una completa coincidenza , perché tali condizioni sono le più difficili. Sarà meglio andare in campagna, in una casa di campagna, da qualche parte lontano dalla città”, consiglia V. Dobrovolskas.

Tuttavia, anche il meteorologo Jitis Valaika non promette nulla di buono per quanto riguarda le nuvole. Dovrebbero esserci delle purghe durante la notte, ma solo piccole.

“Ma questo non sarà sufficiente se le persone vogliono scattare con la velocità dell'otturatore, perché le nuvole arriveranno e probabilmente non ci sarà un lungo intervallo di almeno 15 minuti.” “Un pareggio può essere una seccatura, quindi non dovresti illuderti.” 15 minuti disse J. Valica.

Lui ha dichiarato che nella Lituania settentrionale e centrale c'è una maggiore probabilità che le nubi si disperdano almeno per un po', e che ci possa essere un risveglio anche nell'ovest.

“Forse riusciranno a vedere un pezzo di cielo limpido se restano svegli tutta la notte.” Ma per coloro che vogliono vedere gli sciami meteorici, non posso davvero renderli felici. Il meteorologo ha detto che le nuvole avrebbero rovinato il filmato.