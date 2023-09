Home » Recensione del prodotto 30 migliori Stampante 3D Delta da acquistare secondo gli esperti Recensione del prodotto 30 migliori Stampante 3D Delta da acquistare secondo gli esperti 0 Views Save Saved Removed 0

Quando esciamo per acquistare il nostro Stampante 3D Delta preferito,ci confondiamo perché il mercato è inondato da opzioni enormi.

In quel momento, cerchiamo una consulenza esperta che possa aiutarci a ottenere l’ Stampante 3D Delta perfetto. Se hai anche gli stessi problemi e non hai idea di come puoi ottenere quello perfetto facilmente, non preoccuparti affatto. Qui ti aiuteremo a ottenere la migliore opzione disponibile senza problemi.

Ma prima di andare avanti e discutere il prodotto in dettaglio, vorrei conoscere i tuoi prerequisiti. Secondo me, i prerequisiti principali per te includono l’accessibilità della qualità e tutte le funzionalità caricate. Ma in realtà, questi fattori non sono essenziali per ottenere quello perfetto. Pertanto, ogni volta che vai avanti per mettere i tuoi soldi, rischia di passare attraverso questa lettura fino all’ultimo in modo da poter avere un’assistenza perfetta e non ci sarà alcun fattore che possa essere perso dai tuoi occhi.

Il processo di acquisto può sembrare facile, ma non lo è, fidati di me! Al momento dell’acquisto, avrai molte domande relative a diversi prodotti che hai visto sul mercato o recensioni che hai letto da qualche parte sul portale. Quindi, è fondamentale per te essere sicuro di ogni aspetto per avere la migliore opzione disponibile.



FLSUN SR - Stampante 3D Super Racer 200 mm/s ad alta velocità con driver TMC2209, scheda madre a 32 bit in argento e letto a griglia, stampante delta fai da te con PLA, volume 10,2 x 10,2x 13 Inch € 429.00 in stock 2 new from €429.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Pressione ad alta velocità di 200 mm/s e accelerazione 2800 + mm/s²; dotato di motore passo-passo ad alte prestazioni da 3 x 48 W supporta una normale velocità di stampa della stampante 3D Flsun Super Racer (SR) fino a 200 mm/s e 2800 + mm/s², godetevi una stampa istantanea ad alta velocità sotto Stessa forma mantiene la stessa forma Qualità di precisione, 200% più veloce dello standard di industria, consente di risparmiare più della metà del tempo di stampa.

Φ260 x 330 mm Grande formato di stampa: 10,2 pollici (L) x 10,2 pollici (L) x 13 pollici (H) / 260 x 260 x 330 mm.

Guida lineare; guida lineare ad alta precisione, che offre una maggiore precisione e stabilità di pressione e minore rumore.

Sistema di livellamento automatico & funzione di proseguimento della pressione & griglia rimovibile; Sistema di livellamento automatico, pressione facile da avviare, la stampante 3D Flsun Super Racer ha la capacità di continuare la stampa anche dopo un'interruzione di corrente o un'interruzione di corrente, piattaforma in vetro rivestita, buona viscosità del filamento, design sostituibile.

Servizio post-vendita responsabile e assistenza tecnica a vita; se avete problemi con la penna 3D FLSUN non esitate a contattarci. Risponderemo rapidamente entro 24 ore.

FLSUN Stampante 3D V400 Veloce 400mm/s FDM Delta 3D con cuscinetto firmware Klipper preinstallato, ugello da 300 °C, estrusore a trazione diretta, letto PEI, dimensioni di stampa Φ 300 x 410 mm € 849.00

€ 799.00 in stock 1 new from €799.00

1 used from €723.86

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Stampa ad alta velocità da 400 mm/s e accelerazione da 8000 mm/s² e pad firmware clipper preinstallato; dotato di 3 motori passo-passo ad alte prestazioni da 48 W e pad firmware clipper preinstallato supportano una normale velocità di stampa della stampante 3D Flsun V400 fino a 400 mm/s e 8000 mm/s². Accelerazione. Goditi la stampa ad alta velocità istantanea con una qualità di stampaggio costante, il 400% più veloce rispetto allo standard del settore, risparmiando oltre il 70% del tempo di stampa.

Diametro di 300 mm x 410 mm. Grande volume di stampa Φ11,8" (diametro) x 16" (H) / Φ300 mm (diametro) x 410 mm.

Guida lineare a due assi integrata ad alta velocità: guida lineare a due assi ad alta precisione che offre una maggiore precisione di stampa e stabilità e un minore rumore.

Estrusore interamente in metallo con azionamento diretto e supporto ugello ad alta temperatura da 300 ℃ per la stampa di diversi filamenti; estrusore interamente in metallo con azionamento diretto ha una forza di pressione fino a 70 N, peso ultraleggero di soli 135 g, per soddisfare i requisiti di pressione ad alta velocità di 400 mm/s 8000 mm/s². Accelerazione, particolarmente adatto Per la stampa con materiali di consumo flessibili e materiali di consumo duri come PLA. Bimetallico da 300 ℃ ad alta temperatura, consente di scegliere più tipi di filamenti come PLA + WOOD TPU ABS PETG PC NYLON (deve essere asciugato).

Sistema di livellamento automatico e letto in lamiera PEI a molla in acciaio: FLSUN V400 aggiornamento del sistema di livellamento automatico con una calibrazione intelligente e precisa a 25 punti, facile avvio della pressione. Piattaforma PEI a molla in acciaio, la rilegatura è più solida e il modello è facile da prendere.

MALYAN M300 Mini Delta stampante 3D – stampante 3D FDM pronta per bambini e principianti, scheda MicroSD preinstallata con modelli 3D stampabili, dimensioni di stampa 110 x 120 mm € 252.30 in stock 1 new from €252.30

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Interfaccia utente intelligente e semplice: interfaccia utente moderna semplice e chiara, in combinazione con il controllo della manopola per la regolazione numerica e il movimento dell'asse, funzionamento fluido e semplice, anche i principianti possono iniziare rapidamente. Simboli più grandi, istruzioni chiare e concise e miglioramenti generali della qualità della vita rendono questa stampante 3D ideale per principianti e professionisti.

Completamente montata: a differenza della maggior parte delle altre stampanti 3D economiche, questa stampante viene fornita completamente assemblata ed è già stata calibrata in fabbrica. Abbiamo anche incluso una scheda MicroSD con modelli preinstallati, in modo da poter iniziare a stampare immediatamente!

Design compatto da scrivania: questa stampante 3D è abbastanza compatta per qualsiasi scrivania e ha un ingombro ridotto e un design semplice con cornice aperta. È possibile stampare da un PC Windows o Mac tramite una connessione USB o stampare da file di modello 3D memorizzati su una scheda MicroSD, compatibile con Cura, Repetier e altri software.

【Hotend interamente in metallo per la stabilità】 L'hotend interamente in metallo è in grado di fornire prestazioni superiori e prevenire l'usura, mentre il design del freno termico consente una dissipazione del calore efficiente. La robusta base in metallo e il supporto laterale del filamento facilitano l'uso e il cambio del filamento.

Servizio clienti: tutti i clienti delle stampanti 3D Malyan ricevono supporto tecnico a vita e servizio clienti professionale 24 ore. Non esitate a contattarci se avete domande prima o dopo l'ordine. Risponderemo sempre entro 24 ore.

TKSE SR 3D Drucker, 3D Drucker con touchscreen, stampante 3D SR Delta Spegnimento Riprendi stampa con sistema di livellamento automatico 260X330mm € 499.00 in stock 1 new from €499.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Stampante 3D】 Dimensioni di stampa: 260 mm X 330 mm. Questa dimensione rientra nell'area delle dimensioni entusiasmanti di un vasto pubblico di stampanti 3D e può soddisfare le esigenze di un vasto pubblico.

【Comodo e pratico】 Touch screen capacitivo a colori, dotato di cavi retrattili e staffa mobile per touch screen, l'esperienza è più user-friendly, l'uso è più comodo e più confortevole.

【Collegamento a tre assi】 La velocità di stampa è 2-3 volte il risultato del mercato I3, lo stesso modello, con la stessa precisione e qualità della superficie, può ridurre il tempo della metà. Con rilevamento dell'interruzione del materiale, funzione di ripristino dello spegnimento.

【Processore driver muto】 Processore della scheda madre a 32 bit, più stabile e più efficiente, il modulo di azionamento per controllare il motore è il driver muto TMC2209, l'effetto muto appartiene al livello più alto delle stampanti desktop.

【Elevata praticità】 Installazione del modulo effettore: doppia ventola turbo + ventola ordinaria 4010, per un totale di 3 ventole, l'effetto della dissipazione del calore e del soffio è molto buono. Estrusore BMG a doppio ingranaggio, con maggiore coppia, estrusione più forte, più stabile e più durevole.

Stampante 3D FLSUN QQ-S-PRO Delta, Stampante 3D FLSUN QQ-S-PRO Delta 255X360mm Piattaforma in vetro reticolare con livellamento automatico Touch Screen(European regulations) € 706.59 in stock 1 new from €706.59 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Touch screen a colori, reattivo, facile da raggiungere, comodo e veloce.

Possedere la funzione di riprendere la stampa dopo un'interruzione di corrente

Il motore di movimento XYZ è dotato di guarnizioni di smorzamento importate e l'intera macchina ha un buon effetto muto.

Collegamento a tre assi, la velocità di stampa è 1,3 volte il risultato di mercato I3.

Dimensioni di stampa: 255 mm X 360 mm. Questa dimensione rientra nell'area delle dimensioni entusiasmanti di un vasto pubblico di stampanti 3D e può soddisfare le esigenze di un vasto pubblico.

HE3D Stampante 3D Delta DIY K280, grande formato di stampa 280 x 600 mm, letto di riscaldamento veloce a 110 gradi € 1,097.35 in stock 1 new from €1,097.35 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number 004 Model K280001

VELLEMAN - K8800 Vertex Delta Stampante 3D 90 W, 240 V, Nero, Grigio 840674 € 534.75 in stock 1 new from €534.75 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Whadda Vertex Delta - Stampante 3D

Contenuto: 1 pezzo

JUNZAI Stampante 3D FLSUN SR Delta Assemblaggio rapido ad alta velocità 260 mm x 330 mm di stampa Livellamento automatico Riprendi funzione di stampa Doppio estrusore Processore a 32 bit Lattice € 437.76 in stock 2 new from €437.76 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Dimensioni di stampa: 260 mm X 330 mm, collegamento a tre assi, velocità di stampa 150-200 mm/s è 2-3 volte superiore ai risultati del mercato I3. Assemblaggio modulare, i clienti hanno bisogno solo di 10-15 minuti per completare l'assemblaggio.

Il binario di guida è di tipo industriale per garantire una stampa più accurata. I pannelli laterali in alluminio personalizzati ad alta resistenza assicurano che la macchina rimanga stabile durante la stampa ad alta velocità.

Estrusore BMG a doppio ingranaggio, più coppia. La cintura è una cintura ad alta resistenza all'usura da 10 mm, che garantisce l'uso a lungo termine del cliente nello stato di movimento ad alta velocità della stampante 3D.

Letto caldo in vetro reticolare, stampa su letto caldo, il modello può aderire meglio alla piattaforma, più facile da rimuovere il modello. E sistema di livellamento automatico, livellamento con una chiave, memoria permanente.

Il touch screen capacitivo a colori, dotato di cavo retrattile e staffa mobile per touch screen, rende l'esperienza più user-friendly. Nessuna paura di interruzioni di corrente impreviste. READ 30 migliori Gtx 1050 2Gb da acquistare secondo gli esperti

FL-SUN Stampante 3D V400 Veloce 400mm/s FDM Delta 3D con cuscinetto firmware Klipper preinstallato, ugello da 300 °C, estrusore a trazione diretta, letto PEI, dimensioni di stampa Φ 300 x 410 mm € 859.00 in stock 1 new from €859.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 400 mm/s Stampa ad alta velocità & 8000 mm/s² Accelerazione & pad firmware clipper preinstallato: dotato di 3 x 48 W motore passo-passo ad alte prestazioni e pad firmware clipper preinstallato supportano una normale velocità di stampa della stampante 3D Fl-sun V400 fino a 400 mm/s e 8000 mm/s² mm/s² Accelerazione, godetevi Stampa istantanea ad alta velocità con una qualità di stampaggio costante, 400% più veloce rispetto allo standard del settore, risparmiando oltre il 70% del tempo di stampa.

️Φ300 mm x 410 mm Grandi dimensioni di stampa: grande volume di stampa Φ11,8" (diametro) x 16" (H) / Φ300 mm (diametro) x 410 mm.

Guida lineare a due assi integrata ad alta velocità: guida lineare a due assi ad alta precisione, che offre una maggiore precisione di stampa e stabilità e un minore rumore.

Estrusore interamente in metallo con azionamento diretto e supporto ugello ad alta temperatura da 300 ℃ per la stampa di diversi filamenti: estrusore interamente in metallo con azionamento diretto hanno una forza di pressione fino a 70 N, peso ultraleggero di soli 135 g per soddisfare i requisiti di pressione ad alta velocità di 400 mm/s 8000 mm/s² accelerazione. Particolarmente adatto per Stampa con materiali di consumo flessibili e materiali di consumo duri come PLA. Bimetallico da 300 ℃ ad alta temperatura, consente di scegliere più tipi di filamenti come PLA + WOOD TPU ABS PETG PC NYLON (deve essere asciugato).

Sistema di livellamento automatico e letto in lamiera PEI a molla in acciaio: FL-SUN V400 aggiornamento del sistema di livellamento automatico con una calibrazione intelligente e precisa a 25 punti, facile avvio della pressione. Piattaforma PEI a molla in acciaio, la rilegatura è più solida e il modello è facile da prendere.

Creality Ender 3 Neo Stampanti 3D CR Touch livellamento automatico Scheda madre silenziosa Estrusore completamente in metallo Stampanti 3D fai da te per bambini principianti 8,66x8,66x9,84 pollici € 259.00 in stock 1 new from €259.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features : La stampante 3D Ender 3 Neo è dotata di un sensore CR Touch, in grado di identificare automaticamente l'altezza tra l'ugello e la piattaforma, la gamma di 16 punti e la compensazione intelligente rendono il letto di livellamento più facile e preciso.

: La 3D Printer è dotata di scheda madre silenziosa a 32 bit che ha una maggiore capacità anti-interferenza, prestazioni più veloci e più stabili. Assicura che il funzionamento della macchina sia inferiore a 50db senza influire sullo studio e sul lavoro.

: La stampante 3D utilizza un estrusore interamente in metallo per una maggiore forza di estrusione e una sinergia più fluida; è più resistente e garantisce un'alimentazione e un'uscita fluide, riducendo il rischio di blocco dell'ugello.

à : Il dissipatore di calore ondulato amplia l'area di irradiazione, risolvendo efficacemente il problema del blocco. Le molle dello stampo in acciaio legato sono robuste e resistenti alla fatica. Forniscono un maggiore supporto alla piattaforma per una stampa stabile.

: Creality Ender 3 Neo non deve preoccuparsi delle interruzioni di corrente, registra accuratamente i dati di stampa quando l'alimentazione è spenta, evitando guasti al modello e sprechi di materiali di consumo causati da interruzioni di corrente impreviste.

Ufficiale Creality Ender 3 V2 Stampante 3D Riprendere la Funzione di Stampa, con Scheda Madre Silenziosa Schermo LCD, FDM 3D Printer 95% Pre-installazione Dimensioni di Stampa 8.66x8.66x9.84po € 299.00

€ 284.05 in stock 1 new from €284.05

1 used from €275.53

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Livellamento Automatico CR Touch】: Con il nuovo CR Touch, l'altezza di stampa su 16 punti della superficie di costruzione può essere compensata automaticamente, garantendo la precisione di livellamento e migliorando la qualità di stampa. È più stabile rispetto alla tradizionale precisione di livellamento BL touch.

【Aggiornamento della Piattaforma PC in Acciaio Flessibile】: A differenza di Ender 3, Ender 3 pro ed Ender 3 V2, questa nuova 3D Printer è dotata di una piastra di costruzione magnetica in acciaio flessibile PC Spring rimovibile. L'innovativa piattaforma è una combinazione di un rivestimento in PC, un foglio di acciaio elastico e un adesivo magnetico, che aderisce immediatamente alla superficie quando viene rilasciato. I modelli possono essere facilmente rimossi piegando il foglio di stampa.

【Ideale per i Principianti】: ①Facile installazione in 3 passaggi: La stampante 3D Ender è una versione aggiornata della Ender 3 V2, il 95% preinstallata in fabbrica, ci vogliono solo 3 passaggi per completare l'installazione fuori dalla scatola. Il funzionamento semplice evita vari problemi causati da errori di installazione. ②L'interfaccia utente aggiornata aggiunge una funzione di anteprima del modello, semplificando l'osservazione della forma e dell'avanzamento della stampa per i clienti.

【Estrusore Bowden in Metallo】: Questi stampanti 3d in metallo viene fornita con un estrusore bowden in metallo, più resistente e una forza di estrusione maggiore rispetto agli estrusori in plastica. È stata aggiunta una manopola rotante per alimentare agevolmente i filamenti in avanti e indietro, riducendo il rischio di blocco degli ugelli. L'interfaccia utente aggiornata presenta una funzione di anteprima del modello, rendendo più facile osservare la forma esatta della stampa e il progresso.

【Scheda Madre Silenziosa】: La stampante 3D Ender 3 v2 Neo è dotata di scheda madre silenziosa auto-sviluppata alla versione 4.2.2, che presenta maggiore resistenza alle interferenze e prestazioni di movimento più veloci e più stabili. E ha la capacità di riprendere la stampa anche dopo un'interruzione o un periodo di interruzione dell'alimentazione.

ELEGOO Stampante 3D Neptune 3 Pro FDM con Livellamento Automatico del Letto, Estrusore Diretto a Doppio Ingranaggio, Azionamento a Doppia Vite, Schermo Capacitivo Rimovibile, 225x225x280mm € 299.99

€ 218.50 in stock 2 new from €218.50

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Panoramica di Neptune 3 Pro】Dimensioni di stampa mainstream, in grado di soddisfare le esigenze della maggior parte degli utenti. Con una scheda madre STM32, tutti gli assi di ELEGOO Neptune 3 Pro sono azionati da motori passo-passo silenziosi per un movimento più silenzioso e preciso durante la stampa, che riduce il rumore a 47-48 dB. La stampante, facile da configurare, viene fornita con i componenti principali preassemblati e con un kit di strumenti completo per una rapida installazione.

【Estrusore diretto a doppia marcia】 Il nuovo estrusore a trasmissione diretta a doppia marcia è realizzato in acciaio inossidabile SUS303 di alta qualità con un rapporto di riduzione 3:1 e una forza di estrusione maggiore per un'alimentazione del filamento più uniforme e una stampa più stabile e accurata, che riduce notevolmente l'ugello problemi di intasamento e sottoestrusione, l'effetto di stampa è migliore dell'estrusore Bowden. Compatibile con più filamenti come PLA, TPU, PETG e ABS.

【Kit di ugelli per un migliore effetto di stampa】Il kit di ugelli contiene un tubo della gola in lega di titanio TC4, una struttura del dissipatore di calore piatto in lega di alluminio e un ugello in ottone. Le ventole su entrambi i lati della testina di stampa assicurano un raffreddamento omnidirezionale e rapido degli strati stampati per migliorare i dettagli del modello e l'effetto di stampa sporgente.

【Esperienza di stampa più intelligente】Controllo intelligente della ventola: dopo la stampa, tutte le ventole smetteranno automaticamente di funzionare al di sotto dei 50 ℃ per prolungare la durata della ventola, ridurre il rumore e risparmiare energia. Riprendi stampa intelligente: la stampante si interrompe automaticamente quando il filamento si esaurisce o si rompe e puoi riprendere la stampa dopo un'interruzione di corrente.

【Stampa più stabile】 L'asse Z con doppia vite di comando sincronizzata e azionamento a doppio motore per un movimento più stabile della testina di stampa e una maggiore precisione di stampa, evitando la deviazione di stampa guidata da un singolo motore a vite di comando dell'asse Z. La puleggia del binario di guida a V a 4 ruote è realizzata in POM con movimento più stabile, bassa rumorosità, resistenza all'usura e maggiore durata.

Ufficiale Creality K1 Stampante 3D 600 mm/s ad alta velocità, Livellamento Automatico, Dettaglio Liscio di 0,1 mm Aggiornato, Raffreddatore a Doppia Ventola, Dimensioni di Stampa 8,66x8,66x9,84 po € 679.00 in stock 1 new from €679.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 600 mm/s Velocità di Stampa: La stampante 3D Creality K1 è 12 volte più veloce di una normale stampante 3D. Si muove in soli 0,03 secondi fino a 600 mm/s e accelera a 20000 mm/s2. La velocità è supportata dalla potente CPU dual-core e dalla combinazione di un'agile Core XY e una testina di stampa leggera da 190g. Lasciati stupire dalla velocità mozzafiato!

Flusso di 32 mm³/s e Doppio Raffreddamento: Un nuovo riscaldatore in ceramica che circonda l'elemento riscaldante può sciogliere diversi filamenti in un batter d'occhio. Si riscalda in 40 secondi fino a 200 °C, fino a 300 ℃. L'estrusore a trasmissione diretta a doppia trasmissione, forza di estrusione fino a 50 N. Le doppie ventole aumentano l'effetto di raffreddamento del modello e regolano rapidamente lo stampo.

Qualità di Stampa Affidabile: Un sensore G nella testina di stampa misura e attenua le frequenze di risonanza della stampa ad alta velocità. Niente più fantasmi o squilli sulla stampa. Posizionamento preciso dell'asse Z, dettaglio liscio da 0,1 mm. Il telaio in lega di alluminio con parti pressofuse Unibody garantisce una stampa stabile ad alta velocità e la qualità di stampa è eccellente tutto il tempo.

Facile da usare: la stampante K1 FDM dispone di funzioni di stampa e monitoraggio a distanza. Quando la stampa è completata o si verifica un'anomalia, i promemoria vengono automaticamente inviati a telefoni cellulari e computer.

Sistema Operativo Intelligente: La stampante 3D Creality K1 esegue un sistema operativo intelligente con un'interazione semplice e fluida e supporta la comunicazione di istruzioni dati su più terminali; La CPU Dual Core da 1,2 GHz offre una potenza di calcolo sufficiente per la stampa ad alta velocità; La memoria 8G offre spazio per 400 Modelli file, conveniente e Salvataggio, esportazione e stampa veloci.

Ufficiale Creality Ender-5S1 Stampante 3D 250mm/s ad Alta Velocità 3D Printer con Estrusore Diretto Ugello ad Alta Temp 300℃, CR Touch Livellamento Automatico, Telaio Cubico Stabile 220X220X280mm € 679.00

€ 621.00 in stock 1 new from €621.00

1 used from €645.32

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【La Stampa ad Alta Velocità da 250 mm/s 】:Le stampanti 3D ufficiali Creality Ender 5 S1 perfezionano il sistema di movimento con un motore autonomo su ciascun asse X/Y/Z per un'accelerazione fino a 2000 mm/s² e un albero di trasmissione in acciaio che collega e sincronizza le cinghie dell'asse Y. La stampante 3D dimezza il tempo di stampa e aumenta l'efficienza.

【Estrusione Diretta Senza Ostruzioni a 300 °C】: L'estrusore diretto a doppio ingranaggio "Sprite" della 3D printer offre una forte forza di estrusione di 80N. L'estremità calda è dotata di un dissipatore di calore in titanio che blocca la dispersione del calore, un dissipatore corrugato per un raffreddamento rapido e un'ampia camera di fusione da 50mm³ per fondere completamente il filamento. Può stampare PLA, TPU, PETG, ABS e altro ancora, senza ostruirsi per 1.000 ore.

【La Struttura Stabile】: Un telaio a cubo interamente in metallo si abbina alla classica struttura cartesiana. La stabilità è migliorata da alberi lineari spessi, soffietti extra, due travi a sbalzo e supporti per letto in silicone. Garantisce un tasso di successo del 100% per 1.000 ore di stampa a 250 mm/s.

【Livellamento Automatico e Sensori Intelligenti】: La sonda CR Touch realizza un livellamento del letto preciso a 16 punti completamente automatico. L'offset Z può essere regolato con una precisione di 0,05 con il controllo touch. È inoltre dotata di un sensore di scentratura del filamento e di un recupero delle perdite di potenza per tenere conto dei momenti accidentali. È uno strumento su cui contare sempre.

【Superficie di Costruzione PC Adesiva e Pieghevole】: La lastra in acciaio elastico PC è dotata di due tacche e di una base magnetica per una rapida installazione. La superficie PC smerigliata aderisce ai modelli. Dopo la stampa, il modello può essere rimosso immediatamente con una leggera piegatura.

FLSUN - Stampante 3D V400 400 mm/s ad alta velocità con firmware Klipper, guida lineare e PEI Pringing. dimensioni: 300 x 300 x 410 mm € 849.00 in stock 1 new from €849.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Diametro 300 x 410 mm. Dimensioni di stampa: Grande volume di stampa diametro di 300 mm x 410 mm.

Risparmiate oltre il 70% del tempo di stampa: Dotata di un motore passo-passo potente da 3 x 48 W e un firmware pad preinstallato supporta una normale velocità di stampa della stampante 3D Flsun V400 fino a 400 mm/s e 8000 + mm/s². Godetevi una stampa istantanea ad alta velocità mantenendo la stessa precisione, 400% più veloce dello standard industriale, vi consente di risparmiare più del 70% sul tempo di stampa.

FLSUN Speeder Pad è una guida lineare a due assi integrata ad alta velocità: firmware Klipper preinstallato, pad da FLSUN Speeder da 7 pollici FLSUN, supporto WiFi, telecomando per grandangolo IPS. Guida lineare a due assi ad alta precisione per una maggiore precisione di stampa e stabilità e minore rumore.

Sistema di livellamento automatico e molla in acciaio PEI con base a lama: FLSUN V400 aggiorna il sistema di livellamento automatico con una calibrazione intelligente e precisa a 25 punti, rende facile la stampa. Molla in acciaio PEI, l'incollaggio è più solido e il modello è facile da accettare.

Più funzionalità: Sensore di rilevamento del filamento, si ferma automaticamente dopo che i materiali di consumo vengono utilizzati normalmente e continuare a stampare dopo averli sostituiti. Tecnologia di collegamento a tre assi; struttura in metallo per garantire il corpo stabile della macchina durante la pressione ad alta velocità.

Stampante 3D FLSUN V400, 400 mm/s ad alta velocità, formato di stampa 300*400 mm, piattaforma PEI magnetica, schermo da 7 pollici, braccio meccanico, livellamento auto-sviluppato e rilevamento rotture € 807.99 in stock 1 new from €807.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Calibro del filo a doppio asse, maggiore precisione durante la stampa ad alta velocità: la struttura del telaio interamente in metallo progettata e sviluppata in modo indipendente, combinata con la struttura delta è adatta per la stampa ad alta velocità, con la stessa qualità di stampa, il tempo di stampa è superiore a 70% in meno rispetto alla struttura della stampante 3D tradizionale.

Design unico del braccio meccanico: utilizzando lo stesso processo dei droni di fascia alta, grado 3K e ispessito fino a un diametro di 10 mm di asta in fibra di carbonio ad alta resistenza + guscio in alluminio aeronautico + materiale resistente all'usura con cuscinetto POM, design leggero ad alta resistenza zero-gap , Integra rigidità strutturale e posizionamento in uno.

Cura5.0 con parametri ottimizzati: il software di slicing include due modalità: modalità base e modalità esperto, per soddisfare le esigenze di impostazione di stampa di utenti inesperti e utenti professionali con precisione e difficoltà diverse; la configurazione di stampa veloce, stampa fine, ecc. può essere richiamata in qualsiasi momento.

Schermo interattivo ad altissima risoluzione IPS grandangolare da 7 pollici: abbandona l'operazione point-and-click del tradizionale touch screen, utilizza la stessa soluzione interattiva multi-touch dei telefoni cellulari Apple e utilizza la nuova interfaccia KlipperScreen ottimizzata, che è semplice e conveniente e offre una nuovissima esperienza interattiva di intelligenza.

Design dell'estrusore a breve distanza ultraleggero: la gola adotta una struttura bimetallica, che può soddisfare la stampa ad alta temperatura di 300 gradi, due sistemi di raffreddamento a ventola a doppia sfera assicurano l'effetto di raffreddamento del modello e la durata della ventola, design a strisce luminose triangolari , illuminazione effettore omnidirezionale. READ 30 migliori Portachiavi Casa Coppia da acquistare secondo gli esperti

ANYCUBIC KOBRA NEO Stampante 3D Professionale, Livellamento Automatico a 25 Punti di Precisione, Volume di Stampa 220x220x250 mm, Estrusore Integrato, Design Dodulare, Montaggio Rapido, Stampa Rapida € 219.99 in stock 2 new from €219.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Stampa accurata del Modelli】: 3D Stampante è dotata di un estrusore a trasmissione diretta integrato nell'estremità calda, che semplifica la sostituzione dei materiali di consumo e riduce i tassi di guasto. Questo tipo di estrusore è migliore nel trasportare i materiali di consumo in modo efficiente e preciso.Con il processo di stampa stabile e veloce, puoi ottenere modelli di alta precisione, in modo da poter realizzare più idee creative

【Ampia area di stampa e facile rimozione del modello】: Anycubic Stampante 3D Professionale ha un'area di stampa di 250x220x220 mm. La piattaforma di stampa è realizzata in acciaio per molle rivestito in PEI, che può essere utilizzato su entrambi i lati e ha una buona resistenza all'usura, alla caduta e alla flessione. Durevole e conveniente per gli utenti. La cassaforma si rimuove facilmente dall'acciaio per molle e il design magnetico consente un'installazione rapida e semplice.

【Design del modulo& stampa veloce】: Poiché Anycubic Kobra Neo stampanti 3d è preinstallato, il processo di assemblaggio di diverse parti è molto più facile e veloce e può essere completato entro 10minuti,consentendo di entrare nel mondo della stampa 3D in modo rapido.Anycubic Kobra Neo fornisce un'alta velocità di stampa, velocità normale 6cm/s e velocità massima 10cm/s, che consente di risparmiare molto tempo per completare il modello,gli utenti possono godere di più divertimento di creazione

【Livellamento automatico aggiornato a 25 punti】: Il sistema di livellamento automatico kobra stampanti 3d LeviQ, sviluppato internamente, è stato aggiornato da 16 punti a 25 punti di calibrazione e algoritmi hardware per renderlo più intelligente e preciso, compensando automaticamente e accuratamente le irregolarità del letto caldo. Particolarmente adatto ai principianti, l'intero processo, dall'avvio al livellamento finale, può essere completato in pochi minuti.

【Rilevamento intelligente】: La funzione di ripresa dello spegnimento è in grado di mettere in pausa automaticamente la stampa dopo uno spegnimento accidentale e di riprenderla alla riaccensione. Rilevamento dell'esaurimento del filamento (da acquistare separatamente): una volta esaurito il filamento, la stampa viene automaticamente messa in pausa e, dopo aver alimentato il filamento, continua a stampare. Queste funzioni possono ridurre efficacemente lo spreco di risorse e di tempo

FLSUN-Q5 Stampante 3D Kit Fai da Te Livellamento Automatico Stampante Desktop Set Stampa 3D Desktop Kit Fai da Te 110W(#3) € 374.45 in stock 1 new from €374.45 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ALTA EFFICIENZA: tecnologia di collegamento a 3 assi, la velocità di stampa è del 130% più veloce rispetto alla stampante 3D più popolare sul mercato.

TOUCH SCREEN: con touch screen a colori da 2,4 pollici, con elevata precisione e risposta rapida, facile da controllare e regolare.

RECUPERO PER GUASTO DI ALIMENTAZIONE: la stampante 3D ha una funzione di stampa di ripristino dello spegnimento, che può facilmente far fronte ai problemi causati dallo spegnimento improvviso.

ALTE PRESTAZIONI: con il processore della scheda madre a 32 bit e l'utilizzo del driver del motore passo-passo TMC2208, l'operazione è più stabile ed efficiente.

LIVELLAMENTO AUTOMATICO: sistema di livellamento automatico del letto, schermo di livellamento automatico ad alta velocità interamente in metallo, piattaforma a 32 bit della scheda madre di tipo touch.

Anycubic Kobra 2 Stampante 3D, Velocità di Stampa 6 Volte Più Rapida(300mm/s), 2023 Stampante 3D Autolivellante con il Sistema LeviQ 2.0, Sistema di Estrusione a Doppio Ingranaggio, 220x220x250mm € 319.99 in stock 1 new from €319.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【2023 - Velocità di stampa 6 volte superiore】Stampante 3D Anycubic Kobra 2 aggiornata stampa il modello della stessa dimensione a una velocità consigliata, permettendoti di risparmiare fino al 75% del tempo di stampa.

【Livellamento rapido e preciso】il nuovissimo sistema di livellamento automatico LeviQ 2.0 di Anycubic Kobra 2, insieme a un design modulare su misura, permette di ottenere uno smart offset dell'asse Z senza il bisogno di regolazioni manuali. L'offset dell'asse Z può essere personalizzato per soddisfare le diverse esigenze di stamp

【Efficiente e Precisa Consegna Filamento e Ventola di Raffreddamento】La struttura di estrusione a doppia ingranaggi dell' stampante 3D Anycubic Kobra 2 controlla con precisione la consegna del materiale. La potenza dell'estrusore aggiornato raggiunge fino a 60 watt, facendo rapidamente sciogliere il filamento grazie a una migliore fluidità. Un ventilatore di raffreddamento di Anycubic Kobra 2 può raggiungere 7000 giri/min. Ciò garantisce un rapido raffreddamento e una rapida stampa dei modelli.

【Stampa stabile con doppio asse Z a vite filettata】 L'asse Z adotta una struttura a doppia vite filettata, riducendo la resistenza al sollevamento durante la stampante 3D Anycubic Kobra 2. Appiattisce la piattaforma di costruzione e riduce lo spessore delle stampe, offrendo eccellenti risultati di stampa anche a velocità più elevate.

【Montaggio modulare facile】La stampante 3D Anycubic kobra 2 richiede solo dieci minuti per l'installazione delle cinque componenti. La piastra magnetica a molla di aspirazione facile per rimuovere il modello. Schermo touchscreen a colori da 4,3 pollici, facile da usare.

ANYCUBIC Photon Mono X2 Stampante 3D in Resina, Schermo LCD Monocromatico 4K+ HD da 9,1'', Aggiornato Matrix Fonte di Luce, Alta Precisione e Velocità, Grande Formato di Stampa 200 * 196 * 122mm € 369.99

€ 319.99 in stock 2 new from €319.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Risoluzione 4K+ HD】: La stampante 3D Anycubic Photon Mono X2 è dotata di uno schermo 4K Plus ad alta risoluzione con una risoluzione di 4096*2560 e un contrasto di 350:1. La risoluzione è stata aumentata del 4% rispetto alla precedente generazione di Photon Mono X. La precisione dei singoli pixel è di soli 48 micrometri, in modo da riprodurre fedelmente anche i dettagli più piccoli.

【Dimensioni di Stampa Più Grandi】: la stampante 3D Anycubic Photon Mono X2 utilizza uno schermo da 9,1 pollici e ha una dimensione di stampa di 196*122* 200mm, ovvero un'area di stampa più grande del 3,8% rispetto alla Photon Mono X. In questo modo è possibile stampare modelli più grandi in una sola volta, risparmiando il fastidio di stampe multiple. Velocità di stampa massima fino a 60mm all'ora.

【Stampa Stabile, Alta Percentuale di Successo】: Utilizza un doppio binario di linea e un dado di eliminazione del gap in POM in combinazione con una struttura di smorzamento delle vibrazioni per garantire la precisione del funzionamento dell'asse Z ed eliminare efficacemente i modelli di strato, migliorando la precisione di stampa. La piastra di costruzione stampa incisa al laser aumenta l'adesione del lato inferiore del modello, migliorando notevolmente il tasso di successo della stampa.

【Fonte di Luce Anycubic LightTurbo】: La Stampa in resina 3D Anycubic Photon Mono X2 è dotata di una sorgente luminosa a matrice LighTurbo che fornisce luce UV parallela e verticale allo schermo di esposizione, in modo da distribuire in modo più uniforme la sorgente luminosa dello schermo di esposizione e migliorare la qualità dei modelli stampati. Sono inclusi una pellicola antigraffio e uno strumento per l'applicazione della pellicola.

【Grande Compatibilità Con le Affettatrici】: La stampante 3D Anycubic Photon Mono X2 è compatibile con molti software di slicing, come Photon Workshop, Chitubox, LycheeSlicer. Offriamo una garanzia di 1 anno sull'intera stampante (ad eccezione della pellicola FEP e del kit) e una garanzia di 3 mesi sullo schermo LCD. Se avete domande, non esitate a contattarci (Anycubic Cloud Service non è supportato per questa stampante).

Snapmaker Stampante 3D J1s, stampante 3D IDEX 5X velocità veloce, stampante 3D FDM con trazione diretta a doppio estrusore, stampa a doppio materiale, 4 modalità di stampa, tutte le strutture € 1,599.00 in stock 1 new from €1,599.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Stampa veloce e precisa】: la stampante 3D a doppio estrusore Snapmaker adotta una tecnologia di compensazione delle vibrazioni per garantire una pressione stabile in caso di vibrazioni ad alta frequenza. Consente un cambio continuo dell'estrusore e l'ottimizzazione degli angoli per stampe uniformi e precise con angoli nitidi e precisi, riducendo al minimo gli errori.

【Alloggiamento monopezzo in lega di alluminio】: Snapmaker J1s è una macchina stabile e precisa con un telaio in pressofusione monopezzo che garantisce stabilità e precisione ottimali. Produce risultati di alta qualità senza oscillazioni o deformazioni, rendendolo perfetto per qualsiasi progetto di stampa.

【IDEX con doppio estrusore indipendente】: l'esclusivo sistema di estrusione della stampante 3D Snapmaker IDEX consente di stampare con due materiali senza sprechi o contaminazioni. IDEX è l'unico sistema di estrusione con due estrusori separati che si muovono in modo indipendente sull'asse X, quindi è possibile eseguire due stampe contemporaneamente. La modalità Copia e la modalità specchio semplificano la stampa in batch e riducono i tempi di attesa per i modelli simmetrici.

Avanzato per gli avanzati: con una temperatura dell'ugello di 300 °C, calzini hot end in silicone, misure anti-intasamento, due azionamenti diretti e un sensore a filamento, Snapmaker J1s offre alta precisione e può lavorare diversi materiali.

【Calibrazione intelligente in meno di 10 minuti】: grazie alla calibrazione Z-offset, la stampante 3D Snapmaker FDM richiede solo 10 minuti con una conduttività elettrica semplificata, migliora la precisione ed evita lo spostamento dei livelli durante la stampa. Il sistema di livellamento a 3 punti e la lastra in vetro PEI a doppia faccia garantiscono un'eccellente aderenza del primo strato, riducendo i tempi di fermo del 70-80%. Snapmaker J1s è una versione avanzata di J1 – con sistema di raffreddamento.

Grande formato He3D estrusore interamente in metallo pieno Kossel delta K280 kit stampante 3D-Supporto materiale multiplo con piano riscaldato e livello automatico € 329.00 in stock 2 new from €329.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number K280 Color Nero

Stampante 3D Kywoo Tycoon Max, Printer 3D FDM Super Silenziosa, 3D stampante da te con Livellamento Automatico e Funzione di Trasmissione WiFi,Scheda Madre 32 bits e HD Touchscreen,300x300x240mm € 629.99 in stock 1 new from €629.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Design industriale eccezionale】 Le stampanti 3D Kywoo Tycoon hanno un doppio gantry, doppio asse z, doppio asse y che formano questa solida struttura cubica. Rendi la struttura del prodotto più stabile e stampa lavori fai-da-te più perfetti. Binario di guida lineare solido, effetto ultra silenzioso, nel processo di stampa a lungo termine, il movimento è più preciso e la resistenza all'usura è migliore.

【Stampa 3D più intelligente】 Con l'ultima scheda madre TIM2208 a 32 bit, velocità di esecuzione ultraveloce e supporta anche l'ultimo aggiornamento del firmware. Stampante 3D con funzione WiFi puoi controllare la macchina da remoto con il software affettatrice. Ha anche l'ultima funzione di livellamento automatico, funzione di ripresa della stampa, funzione di rilevamento del filamento.

【Montaggio facile e grande compatibilità】 Hai solo bisogno di collegare quattro fili e quattro viti. La stampante 3D Kywoo tycoon non solo soddisfa le esigenze degli esperti per un montaggio rapido, ma è anche amichevole per i principianti. La stampante 3D supporta filamenti PLA/TPU/PETG/ABS/HIPS, compatibile con sistema Windows/Mac, scheda TF/scheda SD e connessione cavo USB ecc. Dimensioni della stampa: 300x300x 230mm.

【Alimentazione sicura e stabile】 L'alimentatore switching da 350 W può proteggere meglio la stampa da cortocircuiti, sovraccarichi o situazioni di bassa tensione. La stampa può essere ripresa anche dopo un'interruzione di corrente o un'operazione errata dall'interruzione. Ha anche una funzione di sensore di filamento, protezione termica ect.

【Garanzia e assistenza】 Offriamo una garanzia di 1 anno sulla stampante 3D (senza ugello e foglio di cartoncino) e supporto tecnico permanente con risposta rapida nel servizio clienti. Se hai bisogno di un pezzo di ricambio, te lo consegneremo dai magazzini locali per una migliore esperienza post-vendita.

Ufficiale Creality Ender-3 S1 Pro Stampante 3D CR Touch Livellamento Automatico 3D Printer Sprite Estrusore Bowden Metallo 300℃ Alta Temp Ugello Piattaforma PEI, Dimensioni di Stampa 10,6X8,6X8,6po € 559.00

€ 489.90 in stock 2 new from €489.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Passione ad 300℃temperatura, ottima con filamenti multipli】 : Tra le caratteristiche delle stampanti 3D Creality Ender 3 S1 Pro, l'aspetto più interessante è la buona performance in condizioni di temperatura elevata. L'ugello in ottone può sopportare fino a 300℃ di stampa. È compatibile con più filamenti, come PLA, ABS, PVA, legno, TPU, PETG e PA, offrendo numerose potenzialità all'immaginazione.

【"Sprite", piccolo ma potente】 : La stampante 3D economica utilizza l'estrusore diretto completamente in metallo "Sprite". Come il suo nome "Sprite", è piccolo ma potente - pesa solo 334g, ma la forza di estrusione può arrivare fino a 80N. Consente un'alimentazione uniforme durante la stampa con filamenti diversi, inclusi i materiali flessibili, offrendo agli utenti un processo di stampa stabile e affidabile.

【Livellamento senza problemi】 : La stampante 3D Creality dotata di CR Touch, con livellamento automatico garantisce un perfetto livellamento misurando la distanza tra l'ugello e il letto termico e completando con precisione la compensazione. Pertanto, Ender-3 S1 Pro è ideale specialmente per i principianti della stampa 3D.

【Interazione tramite touch screen a colori da 4,3 pollici】 : Per principianti viene fornita con il touch screen a colori da 4,3 pollici che consente il controllo con un semplice click. Supporta ben nove lingue, rendendola più gestibile per le persone provenienti da varie regioni del mondo. Inoltre, il touch screen si spegne automaticamente per risparmiare energia se non si compie alcuna azione per tre minuti, in linea con la politica di risparmio energetico.

【Assemblaggio in 6 passaggi, facile da maneggiare】: La Ender 3 S1 Pro possiede una struttura modulare in cui il 96% del corpo di stampa è preinstallato. Pertanto, l'assemblaggio può essere completato in sei passaggi, consentendo agli utenti di iniziare rapidamente la stampa senza complicate fasi di montaggio.

QIDI TECH i Fast FDM stampante 3D, struttura di livello industriale, con doppio estrusore per stampa veloce, dimensioni di stampa super grandi 330 × 250 × 320 mm € 2,299.00 in stock 1 new from €2,299.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Stampa più veloce.Struttura completamente di livello industriale, utilizzando la struttura Qidi a doppio asse Z di seconda generazione,tutta la struttura di movimento originale viene aggiornata a guide lineari, con l'estrusore ad alta temperatura, l'estrusione del filamento è più veloce e fluida, la precisione di stampa è maggiore.La velocità di stampa è aumentata del 20%, è impostata per stampare facilmente a 100 cc all'ora.

Libertà nella scelta del filamento:Qidi iFast può stampare quasi tutti i tipi di filamenti adatti alle stampanti 3D FDM sul mercato, come PLA, PLA+, ABS, PETG, NYLON, ecc.La stampante iFast 3D dotata di una camera riscaldata, che può essere riscaldata a 60°C.L'eccellente struttura meccanica può produrre parti di qualità manifatturiera più robuste.

Libertà nella produzione delle parti complesse.Qidi iFast è dotato di doppio estrusore automatico, che può regolare automaticamente l'estrusore sinistro e destro su e giù in base al software.Con il supporto PVA (solubile in acqua),it is very suitable for printing manufacturing-level parts with complex structures and realizing precision manufacturing.

Estrusore ad alta temperatura interamente in metallo.Rispetto ai normali ugelli in ottone che sul mercato, è più resistente e stampa più liscia.La stampante iFast 3D è preinstallata con doppio estrusore e la dimensione di stampa è 330×250×320 mm.

Ottima esperienza utente,interfaccia UI amichevole. È dotato di software di slicing QIDI auto-sviluppato,è possibile selezionare due modalità: modalità normale e modalità esperto.La modalità normale è adatta ai principianti, il sistema di parametri è stato impostato in modo intelligente, non sono necessarie altre operazioni, è molto semplice.La modalità esperto è adatta per utenti esperti

Photon M3 Max ANYCUBIC Stampante 3D con LCD 13.6"(7K) ed Alimentazione Automatica, Piattaforma per Incisione Laser, Anycubic LightTurbo, Dimensioni Massime di Stampa 298 * 164 * 300mm(14.6L) € 999.99 in stock 1 new from €999.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【 .", 】Photon M3 Max è dotato di un grande schermo 7K da 13,6 pollici, che può ottenere stampe di grandi dimensioni di 298 * 164 * 300 mm. Ha un rapporto di contrasto elevato di 450:1, che è del 125% superiore al rapporto di contrasto di 200:1.

【 】La pellicola resistente ai graffi portatile e sostituibile può proteggere efficacemente lo schermo 7K ad alte prestazioni.

【 】La nuova funzione di alimentazione automatica riempie automaticamente la resina quando la resina è insufficiente e si interrompe dopo aver aggiunto abbastanza materiale. Non devi preoccuparti di rimanere senza resina quando sei fuori o dormi.

【 】 Rispetto alla piattaforma di trafilatura, la piattaforma di incisione laser ha un tasso di successo di stampa più elevato. La nuova lastra di stampa ha un motivo a scacchiera testurizzato che migliora notevolmente l'adesione e il tasso di successo della stampa.

【 】 Il sistema di illuminazione Anycubic LightTurbo dispone le lampadine a LED in una matrice per accelerare il raffreddamento e la stampa del modello. La velocità di stampa massima è di 60 mm/h e sono necessarie solo 2 ore per stampare una figura con un'altezza di 12 cm. Altri prodotti comuni sul mercato richiedono 3 ore. READ 30 migliori Drenante Forte Dimagrante Da Bere da acquistare secondo gli esperti

Ender 3 S1 Stampante 3D, 220 * 220 * 270 mm Dimensioni di costruzione, con estrusore diretto, Piattaforma di stampa in acciaio per molle per PC, Riprendi funzione di stampa, Doppio asse Z € 418.00 in stock 1 new from €418.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Montaggio rapido e forte espandibilità: il 96% del corpo della stampante è preinstallato, solo 6 passaggi e la manutenzione della stampante semplice e facile. Ender-3 S1 con un'ampia varietà di interfacce preimpostate per incisione la-ser e lampade a LED, Ender-3 S1 offre più funzioni per te. Compatibile con più flaments, può stampare PLA, TPU, PETG, ABS, ecc., permettendoti di liberare la tua creatività. Come i modelli di telefoni cellulari in TPU, ecc.

Estrusore diretto (Sprite): il nostro nuovissimo estrusore diretto a doppia marcia (Sprite) auto-sviluppato è dotato di due ingranaggi in acciaio cromato che sono innestati con un rapporto di trasmissione 1:3,5. Con una forza di spinta fino a 80 N, l'estrusore realizza un'alimentazione e uno scarico regolare dei filamenti senza scivolare. Rispetto ad altri estrusori diretti, lo (Sprite) è più leggero e presenta una minore inerzia e un posizionamento più preciso.

Dispositivo di livellamento automatico del letto CR Touch: la tecnologia di livellamento automatico del letto a 16 punti CR Touch auto-sviluppata ti risparmia la fatica del livellamento manuale. Il sistema di livellamento intelligente può compensare automaticamente l'altezza di stampa di diversi punti del focolaio. E l'innovativa piattaforma di stampa del rivestimento in PC offre una buona adesione e i modelli stampati possono essere facilmente rimossi piegando il foglio di stampa.

Doppio asse Z ad alta precisione e funzionamento silenzioso: con un design a doppio motore a doppia vite + asse Z sull'asse Z, Ender-3 S1 funziona in modo più fluido e sincrono per ridurre la possibilità di linee e creste sui lati della tua stampa, migliorando così la qualità di stampa. E la nuovissima scheda madre silenziosa a 32 bit funziona a bassi livelli di decibel, riducendo notevolmente il rumore per farti divertire a stampare.

Stampa continua affidabile e rilevatore di filamenti: Ender-3 S1 ha la funzione di rilevare l'esaurimento del flament in caso di rottura/perdita di potenza e riprendere la stampa dopo il ripristino. Registrando accuratamente i dati di stampa al momento dell'interruzione dell'alimentazione/l'esaurimento o la rottura del filamento, aiuta a evitare lo spreco di filamenti e il tempo causati da incidenti.

Ufficiale Creality K1 Max Stampante 3D, 600 mm/s Velocità di Stampa, Grandi Dimensioni 300x300x300 mm, Stampante 3D Cr-touch Livellamento Automatico, Doppio Raffreddamento, Funzione AI Intelligente € 999.00 in stock 1 new from €999.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features à / : La Creality K1 Max stampante 3d è 12 volte più veloce di una normale stampanti 3D. Raggiunge i 600 mm/s in soli 0,03 secondi con un'accelerazione di 20000 mm/s² . La velocità è sostenuta dalla potente CPU dual-core e dalla combinazione di un agile Core XY con una testina di stampa leggera da 190g.

, : Un nuovo riscaldatore in ceramica che circonda l'hotend può fondere vari filamenti all'istante. Riscalda a 200°C in 40 secondi, fino a 300℃. L'estrusore a trasmissione diretta a doppio ingranaggio e le doppie ventole raffreddate, il raffreddamento rapido e la modellazione, evitano efficacemente lo stiramento e la deformazione.

& : Un sensore G nella testina di stampa misura e attenua le frequenze di risonanza della stampa ad alta velocità. Niente più immagini fantasma o anelli sulla stampa. L'accurato posizionamento dell'asse Z, 0,1 mm di dettaglio liscio. Il telaio in lega di alluminio con parti unibody pressofuse garantisce una stampa stabile ad alta velocità e una qualità di stampa eccellente per tutto il tempo.

: La 3d printer viene assemblata e calibrata prima della spedizione e offre una guida rapida all'avvio per consentire agli utenti di stampare subito dopo l'acquisto. Con un solo tocco, K1 esegue l'autotest dell'estrusore, del piano di riscaldamento e della telecamera (opzionale).

: La stampante 3d economica può essere utilizzato tramite unità flash o WiFi. Dopo il collegamento in rete, è possibile utilizzare l'APP Creative Cloud/lato WEB o Creality Print per la stampa o il monitoraggio in remoto.

FLASHFORGE Adventurer 4 Stampante 3D Livellamento automatico, Monitoraggio remoto della fotocamera, Riprendi la stampa accurata, Ugello rimovibile e stampa silenziosa del cloud € 699.00 in stock 1 new from €699.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Piattaforma flessibile CNC a livellamento automatico: La piattaforma è composta da una base di installazione CNC livellante e da una piastra in lega composita ultrapiatta da 0,8 mm. Adventure 4 ha un'eccellente qualità di stampa e un alto tasso di successo. È sufficiente piegare la piattaforma per rimuovere la creatura in 5 secondi.

Ugello rimovibile: Fornito con estrusori standard da 0,4 240℃ e 0,6 265℃ ad alta temperatura, compatibile con estrusori da 0,3/0,4/0,6mm, 240/265℃. Adventurer 4 offre ottime prestazioni nella stampa 3d di ABS, PLA, PC, PETG, PLA-CF, PETG-CF e altri materiali.

Più facile da usare: Piattaforma a livello libero, unboxing per stampare, nessuna necessità di livellare o regolare la piattaforma. rileva automaticamente lo stato di utilizzo del filamento, evita lo spreco di filamento e garantisce l'efficienza di stampa. Il sistema a doppio asse Z garantisce un'elevata stabilità di stampa.

Sistema di filtraggio dell'aria aggiornato: Dotato di filtro HEPA 13, in grado di rimuovere efficacemente il 99% dell'odore di polvere TVOC e di filtro a carboni attivi. Mantiene inoltre una maggiore efficienza di emissione di calore rispetto alla Adventurer 3.

Webcam HD integrata: È possibile seguire l'avanzamento della stampa in tempo reale. La stampa di Adventure 4 può essere ripresa dopo un'interruzione di corrente o altri incidenti. Grazie alla tecnologia di stampa rapida, potrete vedere molto presto ciò che vi aspettate.

Creality Stampante 3D Ender 3 Max Neo Letto di Livellamento Automatico CR Touch Doppio Asse Z Estrusore Comple in Metallo Scheda Madre Silen Eens. Filamento FDM 3D 11,8x11,8x12,6po € 449.00

€ 311.00 in stock 1 new from €311.00

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Livellamento automatico CR Touch: la stampante 3D Ender 3 Max Neo è dotata di sensore CR Touch, che può migliorare l'efficienza misurando e regolando automaticamente l'altezza di stampa a 25 punti sul letto termico, rendendo il livellamento molto più semplice.

Volume di costruzione più grande: Ender 3 Max Neo volume di costruzione di 300* 300* 320mm consente la stampa di entrambi i modelli di grandi dimensioni e piccole parti, o più piccoli modelli su una grande superficie di costruzione allo stesso tempo, aumentando notevolmente l'efficienza e offrendo più possibilità creative.

Doppio asse Z ad alta precisione: il coordinamento perfetto tra doppi assi Z, cinghia dentata e doppi motori garantisce stabilità e maggiore precisione di stampa. Evita efficacemente la deviazione di stampa nella stampa ad asse singolo e riduce la possibilità di linee e rigonfiamenti sulla stampa laterale.

Estrusore interamente in metallo e sbarazzarsi di rumorosità: l'estrusore bowden interamente in metallo è più resistente e ha una maggiore forza di estrusione, è garantito un ingresso e un uscita fluidi garantiti, riducendo il rischio di blocco dell'ugello. Dotato di una scheda madre silenziosa a 32 bit, l'esposizione al rumore è inferiore a 50 dB, riducendo notevolmente il rumore per farti godere la stampa.

Sensore di recupero e filamento di perdita di potenza: l'alimentatore integrato di alta qualità da 350 W è più sicuro e affidabile, migliorando la stabilità e il senso di integrazione. La funzione di stampa del curriculum può registrare con precisione i dati e riavviare la stampa da dove è interrotta, non c'è bisogno di preoccuparsi di interruzioni improvvise di corrente. Un sensore a filamento è attrezzato per rilevare la sufficienza dei materiali di consumo, evitando sprechi e migliorando il tasso di successo.

disconoscimento:

Amazon è tra quei siti web di e-commerce affidabili e testati che esentrano nel miglior prodotto per tutti i consumatori sulle loro esigenze. Ma il problema principale sorge perché non vi è alcuna garanzia che tutti i prodotti del mercato siano ed elencati qui. Qui in questa settimana scoprirete alcuni altri link che non sono correlati ad Amazon. Il motivo principale per cui stiamo esplorando questi Stampante 3D Delta qui perché vogliamo che tu abbia un acquisto perfetto e puoi cercare facilmente il meglio. Inoltre, se stai acquistando qualsiasi prodotto dalla nostra parte, avremo una commissione molto piccola e andrà a beneficio di entrambi. Non preoccuparti, ti verrà addebitato solo il prodotto che stai acquistando, non per la commissione che riceviamo.

Il miglior Stampante 3D Delta da acquistare nel 2023

Ogni persona ha un gusto distinto, che si tratti di prodotto o di qualsiasi altro servizio che desidera che debba essere in base alle proprie scelte. In quel momento sorge la necessità di esplorare tutto l’ Stampante 3D Delta. Dipende anche dal bilancio se o meno o meno avranno tutte le specifiche nello stesso.

Non vi è alcuna garanzia che il prodotto che sembra essere utile per voi possa suonare lo stesso ad altri. In quel momento non c’è bisogno di affrontare alcuna delusione perché stai andando avanti con le tue preferenze e ti concentri sempre sulle tue esigenze.

Guida all’acquirente Stampante 3D Delta 2023

Se parliamo della guida all’acquirente Stampante 3D Delta, ci sarà molta confusione che dovrai affrontare, ed è essenziale per te essere paziente per un po ‘perché potrebbe lasciarti sentire anche irrequieto. Il motivo è che ci sono più opzioni che possono attivare lo stesso. Ma tu per la tua comodità, qui ne abbiamo pochi classificati in modo da poter ottenere un Stampante 3D Delta perfetto e migliore.

Se vi sentite come se fossi appena giunto alla conclusione in fretta, state solo prendendo. Ho recensito quasi 15 Stampante 3D Delta e poi ho esato tre diversi 2 I motivi principali perché ho sempre voluto presentare il migliore proprio di fronte.

Inoltre, ricorda che sto fornendo di seguito perché questo ti aiuterà a rendere l’acquisto finale una parola.

Sta arrivando a prezzi accessibili?

Insieme all’acquisto è anche essenziale conoscere il prezzo che pagherai. Sulla vendita finale, il prezzo ha un grande impatto e, se hai esplorato il mercato fino in fondo, hai scoperto che Stampante 3D Delta sta arrivando con una fascia di prezzo diversa.

Sai cosa causa questa differenza? Bene, non ti sentirai stupito perché tutte le funzionalità caricate e la qualità del prodotto finale lo stanno facendo.

La maggior parte di noi ha l’abitudine di impostare il budget, e vogliamo sempre l’acquisto all’interno dello stesso, e se lo stesso è successo, ci sentiamo più fortunati. Ma a volte ottenere lo stesso non è facile perché con l’aumento del prezzo le funzionalità divengono più avanzate e iniziamo a concentrarci sullo stesso.

Quali sono le caratteristiche coinvolte?

Ora sorge la domanda quali sono le migliori funzionalità che devi guardare quando cerchi il miglior Stampante 3D Delta. È un suggerimento, non andare per il prodotto che ha tutte le funzionalità incluse secondo le tue preferenze.

Quando navighi tra Stampante 3D Delta disponibile sul mercato, tutte hanno un set diverso di funzionalità, e secondo le tue preferenze alcune sono all’altezza e alcune mancano. In quel momento, sorge confusione su come puoi scegliere il migliore?

Se vuoi ottenere il migliore, è un suggerimento che ampi il tuo aspetto e guarda al futuro. Scegli sempre il prodotto che sarà a prova di futuro.

In caso di problemi, ti consigliamo di preparare un elenco di tutti gli articoli che desideri nell’ Stampante 3D Delta e confrontare tutti i modelli che stai acquistando. Non fare personalità e controlla ogni singola funzione integrata. Insieme alle funzionalità corrispondono allo stesso con il loro budget.

Non effettuare l’acquisto fino a quando e a meno che tu non abbia idea che presenta perfettamente pro e contro. Se fossi a casa tua, farò una ricerca perfetta e poi raggiungerò una conclusione.

Dai un’occhiata al marchio

Quando parliamo di Stampante 3D Delta perfetto,anche il marchio ha un grande impatto. Scegli sempre un marchio noto perché per quanto riguarda la mia esperienza, otterrai il miglior rapporto qualità-prezzo. Le due diverse ragioni che mi hanno permesso di crederci includono:

Se stai scegliendo un marchio rinomato, non ci sarà bisogno di pensare alla qualità due volte, e il secondo è che esortino un migliore supporto clienti. In caso di problemi, puoi semplicemente avvicinarti all’assistenza clienti e ottenere le risposte.

Non sto dicendo che tutti i marchi leader offrano i migliori prodotti di qualità o supportino con il miglior supporto clienti, ma la maggior parte ha il miglior Stampante 3D Delta disponibile. Devi solo contattare i nostri servizi post-vendita e ottenere le risposte. Ma sfortunatamente lo stesso non sta accadendo, quindi è probabile che dovrai affrontare un po ‘di delusione.

Guarda i Game Changer come coupon e offerte

Offerte di sconto e coupon sono il punto di svolta ogni volta. Ogni volta che stai andando avanti per ottenere l’offerta migliore, ti aiuta anche a risparmiare un po ‘di soldi. Invece di utilizzare qualsiasi prodotto in modo casuale, ti consigliamo di cercare su Marketplace e non vediamo l’ora di vedere se c’è l’offerta migliore disponibile o meno. Se sei appassionato di visitare il mercato locale, puoi visitare diversi negozi là fuori e avere un’idea del prezzo esatto. Ma se sei appassionato di acquisto online, guarda tutti gli sconti. A volte anche nelle festività natalizie, avrai qualche sconto sul perfetto Stampante 3D Delta,pianificalo di conseguenza e quindi fai l’acquisto giusto.

Dai un’occhiata alle opzioni di garanzia

Quando investi denaro in un prodotto di marca, puoi fare affidamento sullo stesso per la garanzia. Sappiamo tutti che i prodotti di un marchio rinomato non ottengono alcun danno così facilmente, ma se questi hanno causato un problema accidentalmente, le opzioni di garanzia sarebbero un Salvatore per te. Con Stampante 3D Delta, è disponibile una garanzia ed è possibile ottenere gratuitamente i servizi di riparazione. Tieni presente tutti i principali marchi ogni volta che vai avanti per effettuare l’acquisto e dai un’occhiata anche alla garanzia. Inoltre, tieni sotto controllo anche la garanzia laterale del produttore e il servizio di malfunzionamento in modo che non ci siano problemi in seguito.

Dai un’occhiata a tutte le recensioni

Dai un’occhiata alla recensione di altri consumatori. I consumatori costano sempre la loro recensione dopo aver utilizzato il prodotto fino in fondo. Prima di essere sicuro del prodotto finale, dai un’occhiata a tutte le recensioni disponibili su Amazon o su qualsiasi altro portale. Basta dare un’occhiata e quindi effettuare il tuo ordine.

E il fattore fiducia del venditore?

Se parliamo del fattore di fiducia del venditore, è essenziale per te essere sicuro dello stesso ogni volta che acquisti un Stampante 3D Delta online o offline. Quando stai effettuando l’acquisto offline, ti consigliamo di finalizzare l’accordo con coloro che conosci o qualcuno nel tuo contatto ha un’idea di loro. A parte questo, se stai acquistando un ordine online, assicurati di farlo da un portale rinomato come Amazon o qualsiasi altro di cui abbiamo discusso qui.

Il verdetto

Speriamo che in questo momento tu abbia una risposta per le domande che potrebbero sorgere quando non vedi l’ora di effettuare l’acquisto per Stampante 3D Delta. Se c’è qualche suggerimento, lascia cadere lo stesso nella sezione commenti e ti aiuteremo con lo stesso. Le recensioni contano molto, quindi non dimenticare di fare un commento perché ci motiva a far emergere qualcosa di più per te ogni volta. Inoltre, ci aiuta a far emergere alcuni dettagli in più per te.

Per concludere questa guida

Ogni prodotto in questo elenco è di qualità e ho adottato quello migliore con una fascia di prezzo accessibile. Passa attraverso diversi prodotti in dettaglio e prendere la tua decisione correttamente. Inoltre, se vuoi sapere qualcosa di specifico sul prodotto, puoi farci sapere e aggiungerò un riepilogo per lo stesso prodotto in modo da poter essere sicuro della tua decisione.