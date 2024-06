Rihanna è stata fotografata al ristorante italiano di Giorgio Baldi a Los Angeles. Il cantante ha scelto uno splendido outfit casual

Due settimane fa, l’artista ha stupito i suoi fan apparendo con una nuova acconciatura. Ha optato per un caschetto corto con sfumature bionde.

Rihanna è stata fotografata al ristorante italiano di Giorgio Baldi a Los Angeles

Il cantante di “Love on the Brain” è uscito lunedì sera a cena nel famoso ristorante italiano Giorgio Baldi a Los Angeles. Il suo look, che inizialmente sembrava semplice, composto da jeans classici e una maglietta ampia, ha fatto sembrare la cantante fantastica.

Rihanna è riuscita a trasformare jeans larghi, a vita bassa, di colore chiaro e con strappi sulle ginocchia in un outfit elegante, che ha abbinato a una T-shirt bianca con stampa grafica. La cantante ha completato il suo look con una giacca di raso bianco con un ampio cappuccio e maniche lunghe con polsini larghi, insieme a un paio di scarpe col tacco di Gucci, oltre a una borsa Dior nera.

Per il tocco finale, il fondatore di Fenty ha scelto un filo di collane di perle di diverse lunghezze, dimensioni e colori. Ha accessoriato con un orologio argentato tempestato di diamanti, grandi anelli di diamanti e occhiali da sole neri.

Per quanto riguarda il trucco, Rihanna ha scelto il blush rosa. Ho usato un lucidalabbra marrone. La cantante ha sistemato i suoi riccioli biondi in un elegante chignon dietro la testa.

Il cantante trasforma le strade in passerelle. Il suo aspetto attira tutta l’attenzione

Questo mese, Rihanna ha sfoggiato molti abiti da celebrità che hanno attirato l’attenzione di tutti. La settimana scorsa ha sfoggiato il suo stile rock indossando un lungo cappotto leopardato di Bottega Veneta. Sotto, la star indossava una maglietta bianca, questa volta con una stampa dei Metallica dell’era “…And Justice for All”.