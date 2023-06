Home » Recensione del prodotto 30 migliori Stoffa A Metro da acquistare secondo gli esperti Recensione del prodotto 30 migliori Stoffa A Metro da acquistare secondo gli esperti 0 Views Save Saved Removed 0

Quando esciamo per acquistare il nostro Stoffa A Metro preferito,ci confondiamo perché il mercato è inondato da opzioni enormi.

In quel momento, cerchiamo una consulenza esperta che possa aiutarci a ottenere l’ Stoffa A Metro perfetto. Se hai anche gli stessi problemi e non hai idea di come puoi ottenere quello perfetto facilmente, non preoccuparti affatto. Qui ti aiuteremo a ottenere la migliore opzione disponibile senza problemi.

Ma prima di andare avanti e discutere il prodotto in dettaglio, vorrei conoscere i tuoi prerequisiti. Secondo me, i prerequisiti principali per te includono l’accessibilità della qualità e tutte le funzionalità caricate. Ma in realtà, questi fattori non sono essenziali per ottenere quello perfetto. Pertanto, ogni volta che vai avanti per mettere i tuoi soldi, rischia di passare attraverso questa lettura fino all’ultimo in modo da poter avere un’assistenza perfetta e non ci sarà alcun fattore che possa essere perso dai tuoi occhi.

Il processo di acquisto può sembrare facile, ma non lo è, fidati di me! Al momento dell’acquisto, avrai molte domande relative a diversi prodotti che hai visto sul mercato o recensioni che hai letto da qualche parte sul portale. Quindi, è fondamentale per te essere sicuro di ogni aspetto per avere la migliore opzione disponibile.



MLYY Tessuto Stoffa a Metro Tessuto in Pizzo per Abito, al Metro, Panno Lavabile Resistente e Non Elasticizzato, Abito Personalizzato/Intimo/Sottoveste, Stile Rustico, Larghezza 135 cm € 3,186.50 in stock 1 new from €3,186.50 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Tessuto di pizzo】: tessuto di pizzo vintage rettangolare con elegante motivo floreale. Filo non facilmente allentato con bordo squisito. Tessuto in pizzo morbido al tatto sia comodo che raffinato.

【Larghezza】: 135 cm (53 pollici). L'ordine di più quantità verrà spedito in lunghezza continua.

【Decorazioni per la casa】: adatto per cucire abiti moda abiti da sposa camicie gonne scialli sciarpe, federe, tovaglie, tende, scarpe da borsetta africane, decorazioni per la casa, feste, ecc.

【Multiuso】: il tessuto in pizzo ricamato conferisce un aspetto da fattoria a qualsiasi piano del tavolo. La scelta migliore per matrimoni eleganti, cene romantiche a lume di candela, addio al nubilato, baby shower, decorazioni per interni, feste di compleanno o per l'uso quotidiano!

【Facile da pulire】: questo tessuto può anche essere lavato e asciugato in lavatrice, ma consigliamo vivamente di lavarlo a basse impostazioni o lavare a mano e asciugare i tessuti all'aria per mantenerne al meglio la qualità.

Soimoi Viola Chiffon di Viscosa Tessuto Foglie e Orchidee Fiore Tessuto Artigianale Stampato dal Metro 42 Pollici Larghi € 14.99 in stock 1 new from €14.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ soimoi fiore tessuto chiffon viscosa stampa

✅ Materiale: fibra di viscosa chiffon (filato tpm alto) | titolo del filato: 30s * 30s | gsm: 55

✅ 42 il tessuto largo di pollici è venduto al metro e tagliato per ordine

✅ la sua morbidezza e delicatezza extra a causa della viscosa, gli conferisce un comfort extra per tutti i tipi di abiti di moda. perfetto per realizzare sciarpe, scialli o parei, camicette, abiti, sari, abiti, sciarpe, ecc.

✅ lavaggio: lavaggio: lavaggio a mano o centrifuga con detergente delicato

MLYY Tessuto Stoffa a MetroTessuto africano bianco con perline in pizzo con paillettes-Abiti per tavolini da cucito per matrimoni per feste nigeriane per ragazze,rete Tule durevole 3D,facile da pulire € 1,053.36 in stock 1 new from €1,053.36 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features 【Tessuto di pizzo】: tessuto di pizzo vintage rettangolare con elegante motivo floreale. Filo non facilmente allentato con bordo squisito. Tessuto in pizzo morbido al tatto sia comodo che raffinato.

【Larghezza】: 130 cm (51 pollici). L'ordine di più quantità verrà spedito in lunghezza continua.

【Decorazioni per la casa】: adatto per cucire abiti moda abiti da sposa camicie gonne scialli sciarpe, federe, tovaglie, tende, scarpe da borsetta africane, decorazioni per la casa, feste, ecc.

【Multiuso】: il tessuto in pizzo ricamato conferisce un aspetto da fattoria a qualsiasi piano del tavolo. La scelta migliore per matrimoni eleganti, cene romantiche a lume di candela, addio al nubilato, baby shower, decorazioni per interni, feste di compleanno o per l'uso quotidiano!

【Facile da pulire】: questo tessuto può anche essere lavato e asciugato in lavatrice, ma consigliamo vivamente di lavarlo a basse impostazioni o lavare a mano e asciugare i tessuti all'aria per mantenerne al meglio la qualità.

IPEA Tessuto Fodera Blu Royale - 200 cm x 150 cm - Made in Italy - Tessuto al Metro per Cucito, Abbigliamento, Fodere, Giacche, Pantaloni, Gonne, Arredamento, Cuscini - Stoffa per Cucire e Foderare € 7.99 in stock 1 new from €7.99

1 used from €7.75

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features CONTENUTO: Ritaglio da 200 cm x 150 cm di Tessuto Fodera leggero colore Blu Royale. Prodotto 100% Made in Italy.

DETTAGLI: Tessuto fodera realizzato in in 100% Poliestere, resistente ai ripetuti lavaggi per realizzare lavori da cucito, abbigliamento, giacche, giacconi, panataloni, gonne, federe e dare spazio alla tua creatività o alle tue doti sartoriali.

DIMENSIONI: 200 cm x 150 cm. Peso: 150 grammi.

COLORE: Blu Royale.

UTILIZZO MULTIPLI: Tessuto ideale per progetti di cucito e artigianato e per foderare abiti, giacche, giacconi, panataloni, gonne, cuscini, zaini, borse, complementi di arredo, elementi decorativi e molto altro ancora.

DESHOME Desir H 280 cm x 5 metri - Tessuto al metro floreale Jacquard Italiano Stoffa per tappezzeria divani, poltrone, cuscini, sedie, tende, copriletto (Panna) € 229.00 in stock 1 new from €229.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ Pregiato tessuto Jacquard Italiano H 280 cm dal classico motivo floreale e dal design elegante, bello da vedere, piacevole da toccare, facile da tagliare e da cucire

✅ Può essere lavato a 30° e stirato a bassa temperatura, la tessitura Jacquard garantisce un'ottima resistenza alle sollecitazioni e all'usura e quindi una lunga durata nel tempo

✅ Desir è disponibile in 10 varianti di colore che si adattano ad ogni tipo di ambiente: può essere impiegato per rivestire mobili imbottiti come divani, testate dei letti, poltrone, sedie, cuscini, complementi d'arredo in genere oppure tende e mantovane

✅ Composizione della stoffa: Misto Cotone (57%)- Poliestere (43%), Peso: 280 gr/mq, Altezza: 280 cm

✅ MODALITÀ DI ACQUISTO: Ordinando più quantità dello stesso colore, riceverai un UNICO PEZZO di stoffa della metratura richiesta. Esempio: 1 quantità = 1 m x 2,80 m ; 2 quantità = 2 m x 2,80 m ; 3 quantità = 3 m x 2,80 m ; etc - Inserendo le quantità da 5 metri e 10 metri potrai risparmiare sui tagli più grandi! READ 30 migliori Ventilatori Da Soffitto Con Luce da acquistare secondo gli esperti

DESHOME Perla 10 metri - Tessuto al Metro in Microfibra Idrorepellente stoffa per divani poltrone sedie cuscini tappezzeria (Beige) € 134.00 in stock 1 new from €134.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ Perla è un tessuto in morbida Microfibra, 100% Poliestere, facile da tagliare e cucire, idrorepellente e quindi resistente a macchie ed umidità

✅ Perla è bello da vedere e da accarezzare, grazie alla sua superficie dal tipico effetto vellutato, mantiene la piega e tende a riacquisirla anche dopo i lavaggi (permettendo di evitare la stiratura) inattaccabile da muffe e batteri

✅ Molto versatile, si abbina con facilità a diversi stili e può essere utilizzato in molti modi, semplice nella manutenzione: le macchie provocate da liquidi (vino, bibite zuccherate, alcolici, liquori, birra, caffè, tè, latte) possono essere eliminate semplicemente con un panno umido

✅ Può essere impiegato per rivestire mobili imbottiti come divani, testate dei letti, poltrone, sedie, cuscini, complementi d'arredo e tappezzeria in genere

✅ MODALITÀ DI ACQUISTO: Ordinando più quantità dello stesso colore, riceverai un UNICO PEZZO di stoffa della metratura richiesta. Esempio: 1 quantità = 1 m x 1,40 m ; 2 quantità = 2 m x 1,40 m ; 3 quantità = 3 m x 1,40 m ; etc - Inserendo le quantità da 5 metri e 10 metri potrai risparmiare sui tagli più grandi!

DESHOME Gaia 10 metri - Tessuto al metro per tappezzeria Antimacchia Idrorepellente Resistente Stoffa al metro per divano sedie cuscini arredo (Verde ottanio) € 186.00 in stock 1 new from €186.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ DESIGN: Gaia è l'innovativo tessuto al metro Jacquard, con applicato l'innovativo trattamento Antimacchia idrorepellente, resistente, perfetto per aggiungere un tocco unico ed elegante alle tue creazioni; Gaia è la stoffa al metro ideale in tappezzeria per rivestire mobili imbottiti come divani, testate dei letti, poltrone, sedie, cuscini e complementi d'arredo in genere, si adatterà perfettamente a qualunque ambiente soggiorno, studio, camera da letto, cameretta dei bambini

✅ TRATTAMENTO ANTIMACCHIA: Grazie all'innovativo trattamento "Teknowaterclean", le fibre che compongono il tessuto ricevono un trattamento protettivo molecolare che non permette alle macchie di infiltrarsi in profondità. La macchia, depositandosi in superficie, potrai rimuoverla semplicemente con l'acqua!

✅ MANUTENZIONE: Consigliamo lavare il tessuto a 30 gradi o a secco, stirare a bassa temperatura e di non candeggiare. Per eliminare macchie comuni di liquidi come bibite zuccherate, tè, caffè, etc è sufficiente utilizzare un panno umido. Per penna a sfera, resina, cioccolata, caramella: frizionare la macchia con un panno imbevuto di alcool etilico al 90% non colorato. Per grasso, olio, cosmetici: utilizzare la schiuma di un sapone neutro, successivamente rimuovere il sapone con un panno umido

✅ CARATTERISTICHE TECNICHE: Gaia è un tessuto estremamente resistente (Martindale 90.000 giri) grazie alla composizione della stoffa in fibre di Poliestere (100%) e al peso di 380 gr/mq che assicurano una lunga durabilità e un'elevata resistenza alle sollecitazioni; è inattaccabile da muffe e batteri, è una stoffa facile da lavorare, non si stropiccia, mantiene la piega e tende a riacquisirla anche dopo i lavaggi (permettendo di evitare la stiratura)

✅ MODALITÀ DI ACQUISTO: Ordinando più quantità dello stesso colore, riceverai un UNICO PEZZO di stoffa della metratura richiesta. Esempio: 1 quantità = 1 m x 1,40 m ; 2 quantità = 2 m x 1,40 m ; 3 quantità = 3 m x 1,40 m ; etc - Aggiungendo le quantità da 5 metri e 10 metri potrai risparmiare sui tagli più grandi!

Panini Tessuti, Tessuto Raso Satin tinta unita in 40 colori - venduto al pezzo – lavori di cucito creazioni sartoriali e abbigliamento € 8.90 in stock 1 new from €8.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ☝ Tessuto Raso in 100% poliestere.

✂ Venduto a ritaglio 100 x 145 cm.

⚖️ Peso: 130 gr/mtl (89 gr/m²).

Il nostro raso è un tessuto fermo; è lucido e dalla mano uniforme e morbida.

ideale per confezionare abiti da spettacolo, foderare giacche e cappotti o nell'arredamento per la realizzazione di complementi d’arredo.

DESHOME Zenit 10 metri - Tessuto al metro impermeabile per esterno spalmato PVC stoffa rigida per tappezzeria esterni, borse, zaini, valigie - Grigio € 84.90 in stock 1 new from €84.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ DESIGN: Zenit è un tessuto al metro impermeabile, estremamente resistente e progettato per durare a lungo nel tempo. Zenit donerà un tocco raffinato ai tuoi esterni esaltando con semplicità tutta la bellezza delle tue creazioni.

✅ APPLICAZIONI: Zenit è la stoffa a metraggio ideale per il rivestimento di mobili da da esterno e il fai-da-te: può essere impiegata per rivestire mobili imbottiti come cucini, pouf, divani, sedie, o per realizzare progetti artigianali come borse sportive, sacche, valigie, zaini, borse promozionali.

✅ PROPRIETÀ: Grazie al finissaggio spalmato PVC, Zenit è impermeabile e quindi resistente agli attacchi di muffe e batteri. Composizione: Poliestere (100%) altezza fissa 150 cm - Peso: 380 gr/mq. Consigliamo l'impiego di una macchina da cucire professionale

✅ VARIANTI: Zenit è disponibile nelle colorazioni più brillanti come il Giallo e il Blu e più moderne e minimali come il Grigio e il Bianco per abbinarsi con semplicità a diversi stili.

✅ MODALITÀ DI ACQUISTO: Ordinando più quantità dello stesso colore, riceverai un UNICO PEZZO di stoffa della metratura richiesta. Esempio: 1 quantità = 1 m x 1,50 m ; 2 quantità = 2 m x 1,50 m ; 3 quantità = 3 m x 1,50 m ; etc - Inserendo le quantità da 5 metri e 10 metri potrai risparmiare sui tagli più grandi!

Tessuto 100% cotone popeline - Disponibile in più di 20 colori - Venduto al pezzo - Stoffe di cotone tinta unita – stoffa al metro 100% cotone (1m x 1m46, Rosso) € 11.90 in stock 1 new from €11.90

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Tessuto 100% cotone popeline - Disponibile in più di 20 colori

Venduto per pezzo di [1mx1m46] o [3m x 1m46]. Si prega di notare che se si ordinano 2 pezzi, si riceveranno 2 coupon separati e non in un unico pezzo.

Peso della camicia (120 gr/m²). Ideale per i vostri lavori di cucito, abbigliamento o accessori. La larghezza del tessuto è di 1m46.

Una domanda, una preoccupazione, un consiglio di cucito o semplicemente un'opinione, sono una stilista di moda da più di 15 anni e sono disponibile ad aiutarvi in qualsiasi momento!

Azienda francese con sede nella regione di Parigi, potete contattarmi tramite messaggio in francese, inglese, tedesco... Sono qui per risponderti!

Kt KILOtela - Tessuto Canvas Stampato, Rivestire, Foderare, Divani, Tavolo, Sedia, Letto, Tende, Cuscini, Borse, 100 cm Lunghezza x 280 cm Altezza, Botanico, Foglie, Verde - 1 Metro € 15.95

€ 13.51 in stock 2 new from €13.51

1 used from €13.50

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Utilizzi: È ideale in cucina per copri tavoli, tovaglie e tovaglioli come anche in salone o in altri ambienti per realizzare tendaggi, rivestimenti per divani, sedie, poltrone e cuscini. Ancora viene usata in camera da letto per copriletti e copridivani. La versatilità della loneta canvas è talmente incredibile che viene impiegata anche per costruire particolari costumi di scena e per feste a tema

Composizione: 50% cotone, 50% poliestere. Prodotto in Spagna e certificato Standard 100 by OEKO-TEX, marchio ecologico più utilizzato al mondo per garantire che i prodotti tessili etichettati siano stati analizzati con oltre 300 sostanze nocive

Peso: 180 gr/m². La grammatura misura lo spessore del tessuto, cioè lo spessore o peso in grammi del tessuto che dipende dal numero di fili (trama e ordito del tessuto) per metro quadrato. Questa tela può essere utilizzata per tappezzeria di mobili di uso moderato

Altezza: 280 cm. Tessuto molto ampio perfetto per realizzare progetti in grande formato. Puoi realizzare tende per grandi vetrate, teli copridivano, copriletto e anche tovaglie per tavoli, senza cuciture intermedie. I tessuti in doppia altezza sono generalmente utilizzati per l'altezza delle tende, la lunghezza dei copriletti e delle tovaglie. Seconda del tuo progetto di cucito, prendi in considerazione la direzione del motivo in relazione alla larghezza del tessuto (da cimosa a cimosa)

Taglia: 100 x 280 cm. Se acquisti 2 unità di questo tessuto, riceverai 2 pezzi di stoffa da 100 x 280 cm ciascuno. Se, ad esempio, vuoi 2 metri in un unico pezzo, seleziona "Lunghezza a scelta ogni 50 cm" dall'attributo "Taglia" e aggiungi 4 unità

IPEA Tessuto in Cotone Bianco Leggero - 200 cm x 150 cm - Made in Italy - Tessuto al Metro per Cucito, Abbigliamento, Fodere, Arredamento, Accessori, Patchwork, Stoffa Tinta Unita per Cucire € 11.99

€ 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features CONTENUTO: Ritaglio da 200 cm x 150 cm di tessuto in cotone leggero colore Bianco. Prodotto 100% Made in Italy.

DETTAGLI: Tessuto in puro cotone resistente ai ripetuti lavaggi per realizzare lavori da cucito, abbigliamento, lenzuola, federe e dare spazio alla tua creatività o alle tue doti sartoriali.

DIMENSIONI: 200 cm x 150 cm. Peso: 460 grammi.

COLORE: Bianco.

UTILIZZO MULTIPLI: Tessuto ideale per progetti di cucito e artigianato e per la creazione di coperte, federe, abbigliamento, tuniche, vestiti per bambole, rivestimenti, decorazioni, costumi, bomboniere. Questo cotone ha uno spessore leggero non adatto a creare una tovaglia da tavolo.

aufodara 5 Pezzi 40 x 80 cm Tessuti Tessuto Cotone Stoffa Stile Giapponese Tessuto Abbronzante Patchwork Cucito Creativo Stoffe a Metro Materiali per Hobby Creativi Quilting Tessuto (Blu) € 14.99 in stock 2 new from €14.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Stoffa stile Giapponese, Tessuto Stampato effetto dorato, 5 Pezzi grande tessuto in cotone quadrati, Linee del modello dorato che dona lucentezza al tessuto, Ideale per Patchwork, cucito a mano ed a macchina. E per altri hobby creativi, Quilting Decorazioni artigianali

Tessuti Dimensioni: 15,7 "x31,4" (40 cm x 80 cm)

Materiale: cotone, tessuto morbido e traspirante

UTILIZZO: ottimo per ricamo, patchwork, giocattoli, decorazioni, artigianato, scrapbooking. Per applicazioni e piccoli progetti, ideale per progetti di hobby o idee artigianali fai-da-te in casa, a scuola, all'asilo, ad es. Coperte, federe, borse, portamonete, fodere protettive, catene per gagliardetti, vestiti per bambole, biancheria da letto per bambole, ecc.

Puoi trovare più colori e design tra cui scegliere nel nostro negozio.

Grande 3 metri di tessuto di qualità panno di cotone 100% - 300 cm x 160 cm - panno al metro, tessuto al metro - bianco con strisce grigie € 21.45 in stock 1 new from €21.45

1 used from €20.81

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Tessuto pesante 100% cotone con moderna stampa a righe bianche e grigie: realizza i tuoi progetti e rendili belli

XXL - sale of 3 meters per piece - the measure of this fabric is 3m x 1.6m - very good value. Il cucito è divertente anche per i bambini - cucire insieme al bambino e creare qualcosa di bello. Si tratta di una grande attività creativa. Il fai da te favorisce inoltre le abilità motorie.

Bel tono di grigio perfetto per ogni tipo di creazione, lavoretto, decorazione e altri lavori di cucito per camerette o decorazioni per la casa

Adatto sia a cucitura a macchina che a mano. Cotone facile da pulire lavabile fino a 60 gradi, igienico e riutilizzabile. Basso rischio di allergie.

Acquista con sicurezza - il tessuto ha un certificato di Sicurezza tessile. Fatto in Europa seguendo gli standard europei

DESHOME Creta - Stoffa per tende a metro per interni, Tessuto a metraggio per tende righe orizzontali altezza 3 metri per soggiorno camera da letto cucina (Tortora - 1 metro) € 34.90 in stock 1 new from €34.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ DESIGN: Creta è il nuovo tessuto a metraggio per tende dal design moderno e raffinato, semitrasparente, bello da vedere, piacevole da toccare, facile da tagliare e da cucire. Può essere impiegato per la realizzazione di tende da interno su misura per il soggiorno, la cucina, la camera da letto e la cameretta dei bambini

✅ VARIANTI: Creta è disponibile in 3 varianti di colore che si adattano ad ogni tipo di ambiente. La base bianca è arricchita da righe orizzontali disponibili nei colori Crema, Bianco (tono su tono) o Tortora: è la stoffa al metro ideale per creare dei giochi di luci e trasparenze che doneranno ai tuoi ambienti un carattere moderno e un design unico e raffinato

✅ MANUTENZIONE: La stoffa può essere lavata in lavatrice a 30° e si può stirare a bassa temperatura. Per l'asciugatura stendere la tenda senza strizzare - Non asciugare in asciugatrice, non candeggiare

✅ SPECIFICHE TECNICHE: Trattandosi di un tessuto al metro è necessario rifinire la tenda. Il tessuto è composto al 100% da fibre di Poliestere (PL) che aiuta a prevenire il formarsi di muffe e batteri - Peso della stoffa: 120 gr/mq - Altezza fissa 3,05 mt

✅ MODALITÀ DI ACQUISTO: Ordinando più quantità dello stesso colore, riceverai un UNICO PEZZO di stoffa della metratura richiesta. Esempio: 1 quantità = 1 m x 3,05 m ; 2 quantità = 2 m x 3,05 m ; 3 quantità = 3 m x 3,05 m ; etc - Aggiungendo le quantità da 5 metri e 10 metri potrai risparmiare sui tagli più grandi! READ 30 migliori Taglia Verdure Elettrico da acquistare secondo gli esperti

DESHOME Roma - Tessuto al Metro Idrorepellente Stoffa per divani, cuscini, tappezzeria, arredo (Verde turchese, 1 metro) € 16.00 in stock 1 new from €16.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ DESIGN: Roma è un un tessuto di grande impatto, morbido e vellutato al tatto, idrorepellente e quindi resistente a macchie ed umidità. E' la stoffa al metro ideale per l'arredamento e il fai-da-te: può essere impiegata per rivestire mobili imbottiti come divani moderni o classici, testate dei letti, poltrone, sedie, pouf, cuscini e complementi d'arredo in genere.

✅ VANTAGGI: Non si stropiccia, mantiene la piega e tende a riacquisirla anche dopo i lavaggi (permettendo di evitare la stiratura); facile da tagliare e da cucire; l'ottimo rapporto qualità prezzo, l'elevata durabilità, la resistenza all'usura e la semplicità nella pulizia fanno di Alessia un tessuto estremamente versatile e apprezzato da chi ha bambini in famiglia. La certificazione Oeko Tex garantisce il controllo del tessuto e l'assenza di sostanze chimiche e coloranti nocive per la salute

✅ MANUTENZIONE: Per la pulizia giornaliera utilizzare un panno morbido inumidito e pulire delicatamente la macchia fino a completa rimozione, risciacquare con acqua pura e asciugare con un panno pulito. Per una pulizia più profonda lavare il tessuto in lavatrice a 30 gradi - Stirare a bassa temperatura - Non asciugare in asciugatrice - Non candeggiare.

✅ VARIANTI: Roma è disponibile in un'ampia palette di colori per abbinarsi con facilità a diversi stili dalle tonalità più scure come il nero, grigio, il blu capri, il verde turchese a quelle più luminose come il bianco perla, l'avorio e il giallo per uno stile più moderno e minimale. Roma si adatterà perfettamente a qualsiasi ambiente della tua casa: soggiorno, camera da letto, cucina, etc.

✅ MODALITÀ DI ACQUISTO: Ordinando più quantità dello stesso colore, riceverai un UNICO PEZZO di stoffa della metratura richiesta. Esempio: 1 quantità = 1 m x 1,40 m ; 2 quantità = 2 m x 1,40 m ; 3 quantità = 3 m x 1,40 m ; etc - Inserendo le quantità da 5 - 10 - 15 e 30 metri potrai risparmiare sui tagli più grandi!

Tessuto stoffa in vendita al metro tovaglie cuscini runner tende altezza tessuto cm 140 Maiolica Sicily Amalfi (Sicily) € 5.90 in stock 1 new from €5.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Part Number 1 Color Sicily

Kt KILOtela Tessuto Arredo Canvas, Decorazione, Rivestire, Foderare, Divani, Tavolo, Sedia, Letto, Tende, Cuscini, Tovaglie, Borse, Portafogli, 100 cm Lunghezza x 280 cm Altezza, Lino Beige ─ 1 Metro € 15.95

€ 12.99 in stock 2 new from €12.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Utilizzi: È ideale in cucina per copri tavoli, tovaglie e tovaglioli come anche in salone o in altri ambienti per realizzare tendaggi, rivestimenti per divani, sedie, poltrone e cuscini. Ancora viene usata in camera da letto per copriletti e copridivani. La versatilità della Loneta è talmente incredibile che viene impiegata anche per costruire particolari costumi di scena e per feste a tema

Composizione: 70% cotone, 30% poliestere. Prodotto in Spagna e certificato Standard 100 by OEKO-TEX, marchio ecologico più utilizzato al mondo per garantire che i prodotti tessili etichettati siano stati analizzati con oltre 300 sostanze nocive

Peso: 190 gr/m². La grammatura misura lo spessore del tessuto, cioè lo spessore o peso in grammi del tessuto che dipende dal numero di fili (trama e ordito del tessuto) per metro quadrato. Questa tela può essere utilizzata per tappezzeria di mobili di uso moderato

Altezza: 280 cm. Tessuto molto ampio perfetto per realizzare progetti in grande formato. Puoi realizzare tende per grandi vetrate, teli copridivano, copriletto e anche tovaglie per tavoli, senza cuciture intermedie. I tessuti in doppia altezza sono generalmente utilizzati per l'altezza delle tende, la lunghezza dei copriletti e delle tovaglie

Taglia: 100 x 280 cm. Se acquisti 2 unità di questo tessuto, riceverai 2 pezzi di stoffa da 100 x 280 cm ciascuno. Se, ad esempio, vuoi 2 metri in un unico pezzo, seleziona "Lunghezza a scelta ogni 50 cm" dall'attributo "Taglia" e aggiungi 4 unità

Generico Stoffa e Tessuti in Cotone per Cucito Metro 280 cmx 280 cm più di 30 Disegni Divani Mantovane Cadute Laterali Tavola Cuscini Sedie Copritutto (73) € 29.99 in stock 2 new from €29.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features MATERIALE: 80 % Coton e 20% poliestere con stampa Digitale. Filato DA 175 GRAMMI di Nuova Generazione. Lavabile a max 30° . realizzate con tessuti scadenti.

CARATTERISTICHE: di grande qualitá, resistente a graffi e unghie di Gatti e Cani, é Pratico e Traspirante. La trama Stretta del tessuto è MORBIDA e i peli del tua amico a 4 zampe vengono rimossi velocemente. La manutenzione é semplice e garantisce una lunga durata al tessuto.

PER IL DIVANO: per foderare un divano a 3 posti bisogna acquistare 2 quantità di (280x280). Se si desidera solo coprirlo, come gran foulard copridivano, basta 1 quantità. Con 1 quantità è possibile inoltre rivestire fino a 6 CUSCINI. La stoffa è utile anche per creare originali copritavola e bellissimi runner. Essendo resistente si può usare anche per realizzare delle tende coprenti che lasciano filtrare poca luce e donano nuovo stile al tuo ambiente.

MANUTENZIONE: Il Telo è 100% lavabile a MANO e in LAVATRICE, con Programmi lavaggio delicati ,senza superare i 400 giri di centrifuga. Puo' essere passato in ASCIUGATRICE anche per ravvivare la fibra. La stiratura e' consigliabile anche con vapore e Tovagliolo in cotone sovrapposto. Rispettando Correttamente queste semplici indicazioni il Tessuto manterrà le sue caratteristiche per moltissimo tempo.

UTILIZZI: ideale per foderare divani e poltrone dalla forma inusuale, Cambia look al Salotto datato o usurato. Molti clienti lo Usano anche come Copritavola per coprire Grandi Tavolate o Tovaglia, o Addirittura per tendaggi o calate decorative. E' la Perfetta Copertura per molteplici utilizzi. CERCHI TENDE A METRAGGIO D'ARREDO ? CERCA QUESTO CODICE SU AMAZON "B08WLFXGHV" TROVERETE TENDAGGI PER TUTTI I GUSTI !

DESHOME Sirma - Tessuto al Metro Idrorepellente per divani cuscini sedie letti copriletto stoffa h 140 resistente (Rosso ossido, 1 metro) € 16.00 in stock 1 new from €16.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ DESIGN: Sirma è un tessuto estremamente piacevole al tatto, facile da tagliare e cucire, idrorepellente e quindi resistente a macchie e umidità. E' la stoffa ideale per l'arredamento e il fai-da-te: può essere impiegata per rivestire mobili imbottiti come divani moderni o classici, testate dei letti, poltrone, sedie, pouf, cuscini e complementi d'arredo in genere.

✅ VANTAGGI: Non si stropiccia, mantiene la piega e tende a riacquisirla anche dopo i lavaggi (permettendo di evitare la stiratura) inattaccabile da muffe e batteri. L'ottimo rapporto qualità prezzo, l'elevata durabilità, la resistenza all'usura e la semplicità nella pulizia fanno di Sirma un tessuto estremamente apprezzato da chi ha bambini in famiglia. La certificazione Oeko Tex garantisce il controllo del tessuto e l'assenza di sostanze chimiche e coloranti nocive per la salute

✅ MANUTENZIONE: Per la pulizia giornaliera utilizzare un panno morbido inumidito e pulire delicatamente la macchia fino a completa rimozione, risciacquare con acqua pura e asciugare con un panno pulito. Per una pulizia più profonda lavare il tessuto in lavatrice a 30 gradi - Stirare a bassa temperatura - Non asciugare in asciugatrice - Non candeggiare.

✅ VARIANTI: Sirma è disponibile in un'ampia palette di colori per abbinarsi con facilità a diversi stili dalle tonalità più scure come il grigio polvere, il blu, il rosso ossido a quelle più luminose come il bianco e l'avorio per uno stile più moderno e minimale. Sirma di adatterà perfettamente a qualsiasi ambiente della tua casa: soggiorno, camera da letto, cucina, etc.

✅ MODALITÀ DI ACQUISTO: Ordinando più quantità dello stesso colore, riceverai un UNICO PEZZO di stoffa della metratura richiesta. Esempio: 1 quantità = 1 m x 1,40 m ; 2 quantità = 2 m x 1,40 m ; 3 quantità = 3 m x 1,40 m ; etc - Inserendo le quantità da 5 metri e 10 metri potrai risparmiare sui tagli più grandi!

Tessuto Stoffa Cotone Fantasia Fiori Rosa al Metro Cuscini Tende Multiuso € 6.90 in stock 1 new from €6.90 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Larghezza: 280 cm

Colore: Rosa

Adatto per: Abbigliamento, Fodere, rivestimenti, Generico, Hobby creativi, Interni, Tapezzeria, Tendaggi, Vintage/Antico

Modello: Floreale

Materiale: Misto cotone

DESHOME Alessia - Tessuto al metro scamosciato in Microfibra Idrorepellente Stoffa per tappezzeria divani, cuscini, complementi d'arredo (Nero, 1 metro) € 17.00 in stock 1 new from €17.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ DESIGN: Alessia è un tessuto elegante in morbida microfibra idrorepellente dal tipico effetto scamosciato manopesca che lo rende vellutato ed estremamente soffice al tatto. E' la stoffa ideale per l'arredamento e il fai-da-te: può essere impiegata per rivestire mobili imbottiti come divani moderni o classici, testate dei letti, poltrone, sedie, pouf, cuscini e complementi d'arredo in genere.

✅ VANTAGGI: Facile da tagliare e da cucire; l'ottimo rapporto qualità prezzo, l'elevata durabilità, la resistenza all'usura e la semplicità nella pulizia fanno di Alessia un tessuto estremamente versatile e apprezzato da chi ha bambini in famiglia. La certificazione Oeko Tex - Confidence in Textile garantisce il controllo del tessuto e l'assenza di sostanze chimiche e coloranti nocive per la salute

✅ MANUTENZIONE: Per la pulizia giornaliera utilizzare un panno morbido inumidito e pulire delicatamente la macchia fino a completa rimozione, risciacquare con acqua pura e asciugare con un panno pulito. Per una pulizia più profonda lavare il tessuto in lavatrice a 30 gradi - Stirare a bassa temperatura - Non asciugare in asciugatrice - Non candeggiare.

✅ VARIANTI: Alessia è disponibile in un'ampia palette di colori per abbinarsi con facilità a diversi stili dalle tonalità più scure come il nero, grigio, il blu cielo, il bordeaux a quelle più luminose come il bianco, l'avorio e il giallo per uno stile più moderno e minimale. Alessia di adatterà perfettamente a qualsiasi ambiente della tua casa: soggiorno, camera da letto, cucina, etc.

✅ MODALITÀ DI ACQUISTO: Ordinando più quantità dello stesso colore, riceverai un UNICO PEZZO di stoffa della metratura richiesta. Esempio: 1 quantità = 1 m x 1,40 m ; 2 quantità = 2 m x 1,40 m ; 3 quantità = 3 m x 1,40 m ; etc - Inserendo le quantità da 5 metri e 10 metri potrai risparmiare sui tagli più grandi!

DESHOME Elite H 280 cm x 5 metri - Tessuto al metro floreale Jacquard Made in Italy Stoffa per tappezzeria divani, poltrone, cuscini, sedie, tende, copriletto (Avorio) € 229.00 in stock 1 new from €229.00 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ Pregiato tessuto Jacquard Italiano H 280 cm dal design raffinato, bello da vedere, piacevole da toccare, facile da tagliare e da cucire

✅ Può essere lavato a 30° e stirato a bassa temperatura, la tessitura Jacquard garantisce un'ottima resistenza alle sollecitazioni e all'usura e quindi una lunga durata nel tempo

✅ Elite è disponibile in 10 varianti di colore che si adattano ad ogni tipo di ambiente: può essere impiegato per rivestire mobili imbottiti come divani, testate dei letti, poltrone, sedie, cuscini, complementi d'arredo in genere oppure tende e mantovane

✅ Composizione della stoffa: Misto Cotone (57%)- Poliestere (43%), Peso: 280 gr/mq, Altezza: 280 cm

✅ MODALITÀ DI ACQUISTO: Ordinando più quantità dello stesso colore, riceverai un UNICO PEZZO di stoffa della metratura richiesta. Esempio: 1 quantità = 1 m x 2,80 m ; 2 quantità = 2 m x 2,80 m ; 3 quantità = 3 m x 2,80 m ; etc - Inserendo le quantità da 5 metri e 10 metri potrai risparmiare sui tagli più grandi!

Breaker Teflon - tessuto in poliestere con un rivestimento acrilico - stoffa al metro (antracite) € 9.99 in stock 1 new from €9.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Tessuto di alta qualità 100% poliestere con rivestimento acrilico! - trama semplice

Ottima finitura in Teflon idrorepellente / idrorepellente - antisporco - antivento, parzialmente traspirante, robusto | Teflon è un prodotto di marca della società statunitense DuPont.

Larghezza ca. 149 cm, peso = 200 gr/m² (330 gr/lfm)

Lavabile a 40° C ciclo di lavaggio delicato, non candeggiare, asciugatura a tamburo e lavaggio a secco non possibile, stirare 1 punto sul lato tessile

L'importo richiesto viene tagliato direttamente da grandi balle per voi. Spedizione gratuita di campioni su richiesta. Coolmax è un marchio registrato della società svizzera Invista, una filiale di Koch Industries, Inc.

DreamRoots Tessuto impermeabile al metro 160 cm Larghezza - Stoffa al metro impermeabile 220 g/m2 600D - Cuscino esterno impermeabile - Stoffe a metro per ricambio sdraio, tende da sole, tovaglie € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Tessuto da esterno venduta al metro: 1 pezzo = 1 metro lineare - selezionando 5 pezzi, riceverete 5 pezzi di tessuto in pezze da 1mx1,6m

Lavaggio: lavabile in lavatrice a 30°C con ciclo delicato. Centrifuga ridotta, non candeggiare, non asciugare in asciugatrice, modellare per asciugare ed appendere

Ottima qualità: il stoffa impermeabile per esterno al metro Oxford per sdraio è realizzato al 100% in poliestere 600D e presenta un rivestimento in poliuretano. Impermeabile, antivento e resistente ai raggi UV

Uso: rivestimento esterno per materassi resistente alle intemperie: per cucire coperture protettive, amache, cuscini da tappezzeria, ombrelloni, coperture per carrozzine, rivestimenti per mobili da giardino, borse per cosmetici, borse da palestra

Per i professionisti artigiani e gli hobbisti: tela cerata al metro, tessuti e stoffe a metro per divani, tessuto al metro per tende da sole, tela per sdraio al metro il materiale resistente agli strappi è adatto a borse, borse da spiaggia, zaini, lettini e stuoie per cani READ 30 migliori Carta Adesiva Colorata da acquistare secondo gli esperti

Jukway Tessuto di Cotone al Metro, 6 Pezzi 50 x 50 cm Stampati Tessuti e Stoffe a Metro 100% Cotone, per Cucito Creativo, Patchwork, Fai da Te, trapuntatura, Decorazione, Lavori manuali (Nero) € 11.93 in stock 2 new from €11.93

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Tessuto Twill: 6 pezzi di quadrati in tessuto di cotone di alta qualità - pacchetti di stoffa patchwork in tessuto di cotone spesso e fine in vari bellissimi disegni

Dimensioni: circa 50 cm x 50 cm (19,7 x 19,7 pollici)

Materiale: 100% cotone, morbido, confortevole e traspirante.

Ricco di motivi e colori, ad es. Fiori, motivi geometrici ecc. Che possono soddisfare le diverse esigenze di lavorazione

Adatto per decorazioni per la casa, vestiti per bambole, costumi, cuscini, portafogli, portafogli, quilting patchwork, cucito e molti altri oggetti di artigianato.

Soimoi Rosa popeline di cotone tessuto plumeria floreale tessuto stampato dal metro 42 pollici larghi € 16.99 in stock 1 new from €16.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features ✅ soimoi floreale tessuto in popeline di cotone stampato

✅ Materiale: popeline di cotone | titolo del filato - 40s * 40s, involucro: 40, trama - 40, densità: 92 * 88, peso: 120 gsm

✅ 42 il tessuto largo di pollici è venduto al metro e tagliato per ordine

✅ questo tessuto è ampiamente utilizzato nell'industria tessile e dell'abbigliamento per camiceria, fazzoletti, sciarpe e altri abiti. questa gamma di tessuti è progettata secondo l'ultima tendenza della moda in taglie, gsm, colori e forme distinti facendo uso di filati di cotone di qualità superiore

✅ lavare con cura: lavaggio medio in lavatrice,ferro caldo,ferro da stiro in umido

IPEA Tessuto in Ecopelle/Finta Pelle per Rivestimento e Arredamento - 140 x 50 cm - Pelle Sintetica Morbida per Arredo, Divani, Sedie, Casa, Accessori - Mezzo Metro - Colore Nero € 8.99 in stock 1 new from €8.99

2 used from €8.16

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features CONTENUTO: Un grande ritaglio da 140 x 50 cm di tessuto in ecopelle colore Nero. Prodotto 100% Made in Italy.

CARATTERISTICHE: Tessuto in finta pelle morbida adatta al rivestimento di sedie, imbottii, divani, letti e accessori. Grana della pelle martellata. Si adatta a tutte le tecniche di imbottitura e rivestimento essendo molto resistente.

DIMENSIONI: Ritaglio di tessuto preciso da 140 cm x 50 cm. Spessore della pelle: 1 millimetro. Peso: 450 gr/mq.

COLORE: Nero.

UTILIZZI MULTIPLI: Tessuto in finta pelle perfetto per rivestire sedie, divani moderni o classici, testate dei letti, poltrone, sedie, cuscini, complementi d'arredo e tappezzeria in genere. Ottimo anche per il rivestimento di elementi domestici e per la creazione di accessori diversi. Adatta ad uso interno ed esterno. Gli utilizzi di questo tessuto in finta pelle sono svariati e si adattano alle tue esigenze.

Tessuto Cotone Panama, Stoffe al Metro Decoro Floreale Altezza 280 Cm (Camelia Rosa) € 17.99 in stock 1 new from €17.99 Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Altezza : 280 Cm

Tessuto : Cotone Panama

Genere : Tessuto NON Rifinito

Composizione : 100% Cotone

La casella "Quantità" indica il metraggio

aufodara 8 Pezzi 50 x 50 cm Tessuti Tessuto Cotone Stoffa Patchwork Cucito Creativo Stoffe a Metro Materiali per Hobby Creativi DIY Fatto a Mano (Marrone) € 13.99 in stock 3 new from €13.99

1 used from €13.85

Free shipping Controlla il prezzo su Amazon

Amazon.it Features Confezione da 8 modelli quadrati di tessuto artigianale in cotone Tessile sottile per cucito Patchwork Quilting Decorazioni artigianali fai da te

Tessuto di cotone a quadretti, dimensioni: 19,7 "x19,7" (50 cm x 50 cm)

Materiale: 100% cotone, tessuto morbido e traspirante

UTILIZZO: ottimo per ricamo, patchwork, giocattoli, decorazioni, artigianato, scrapbooking. Per applicazioni e piccoli progetti, ideale per progetti di hobby o idee artigianali fai-da-te in casa, a scuola, all'asilo, ad es. Coperte, federe, borse, portamonete, fodere protettive, catene per gagliardetti, vestiti per bambole, biancheria da letto per bambole, ecc.

Puoi trovare più colori e design tra cui scegliere nel nostro negozio.

