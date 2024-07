L’italiano campione del mondo prende posizione condannando il CT Spalletti

Il vincitore della Coppa del Mondo del 1982 Franco Cusio ritiene che l’allenatore dell’Italia Luciano Spalletti avrebbe dovuto dimettersi dopo la delusione a Euro 2024 quest’estate.

Cosio invita Spalletti a dimettersi

“Se devo essere sincero, se fossi Spalletti, andrei prima da Gravina e poi dalla stampa a rassegnare le dimissioni”, ha detto l’ex allenatore. Juve Lo ha detto l’esterno in un’intervista a La Gazzetta dello Sport Pubblicato sabato.

il precedente Napoli L’allenatore è in carica ormai da quasi un anno, ma non è riuscito a guidare la squadra in tempo per gli Europei di quest’estate.

Anche se la Nazionale italiana è riuscita a malapena a qualificarsi nei gironi, grazie soprattutto a… Minuto 98: Intervento di Mattia Zaccagni contro Croaziaerano alla fine È uscito dopo la sconfitta per 2-0 contro la Svizzera Agli ottavi di finale a Berlino.

Presidente della Federcalcio Italiana, Gravina Spalletti ha dato il suo sostegno pubblico In conferenza stampa subito dopo l’uscita dell’Italia dagli Europei, ma in patria molti ritengono che dovrebbe esserci un altro cambio al vertice.

Cusio sa esattamente chi vorrebbe prendere il posto di Spalletti sulla panchina dell’Italia.

“La persona che ho menzionato prima, Max Allegri”, ha detto quando gli è stato chiesto chi secondo lui dovrebbe assumere l’incarico di allenare la Nazionale.