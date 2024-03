Trasmissione in diretta: Italia – Grecia | Pallanuoto – Campionato mondiale di polo – Doha (ERT Sports2)

Guarda oggi la trasmissione in diretta della partita tra Grecia e Italia per i Campionati mondiali di nuoto 2024. La terza fase a gironi della competizione

Alexia Camino ha parlato sul sito KOE.“Stiamo bene, siamo preparate mentalmente, abbiamo superato qualche problema di salute, mentre Maria Patra ha fatto il primo allenamento per vedere come si sente. Sono tornate anche le altre ragazze. Stiamo lavorando su alcune cose finali e penso che saremo pronti domani, in una partita decisiva che ci darà la qualificazione”. Ai primi quattro posti.

L'Italia non è ancora qualificata alle Olimpiadi e per loro è una partita difficile psicologicamente. Saranno molto competitivi, daranno il massimo, ma è quello che faremo anche noi. Non siamo preoccupati per la qualificazione a Parigi, ma vogliamo fare bene e arrivare tra le prime quattro. Sarà una partita aperta e non ci sono aspettative. Vincerà chi gestirà meglio la partita e non commetterà molti errori. Lo vogliamo così tanto. È importante come iniziamo e come manteniamo il nostro ritmo. Per quanto riguarda le partite della fase a gironi, sono soddisfatto perché la nostra reazione è stata molto buona, dopo la prestazione deludente contro la Spagna. Con la Cina abbiamo fatto sembrare le cose facili, non è una squadra così diversa. Quando “cancelli” rapidamente questi giochi, è un elemento incoraggiante. “Le ragazze sono molto concentrate e noi siamo qui per lottare per entrare nelle prime quattro”.