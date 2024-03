4 ristoranti italiani da scoprire ad Atene

IL Cucina italiana È un'opzione semplice e deliziosa, e quasi tutti, anche i più “pignoli” del gruppo, saranno d'accordo nel dire che è la cucina più deliziosa, almeno in Europa. Pasta, pizza, risotti, tiramisù e altri piatti classici della cucina italiana, dal sapore deciso Aria mediterraneacosì vicino ai nostri gusti da essere la soluzione migliore per chi cerca un posto dove divertirsi sicuramente.

Pochi giorni fa lo era Giornata Internazionale della Cucina ItalianaQuesto ci ha portato a chiederci quali sono i nostri ristoranti italiani preferiti che consigliamo per una perfetta esperienza italiana ad Atene.

Se anche tu stai cercando il tuo posto dove mangiare del buon cibo italiano, continua a leggere – e come dicono i nostri amici italiani: buon appetito!

Aliyu

Un po' più lontano da piazza Chalandrio, lungo via Vassilios Constantinou, in un piccolo cortile all'aperto, troverete Aliyu, Di Yannis Lukakos. Ristoranti italiani decenti Sia per i mesi invernali che estiviHa un giardino sul retro. I colori caldi e il legno prevalenti nella maggior parte degli interni del negozio ne creano uno Atmosfera calda e accogliente. Dato il personale accogliente e l'abbondanza di opzioni di gusto, Alio dovrebbe sicuramente essere nella tua lista.

manichino

Se passi per Metropolis, sicuramente vedrai un ristorante lì Un bar estetico speciale e più privato. La ragione di ciò manichinoUno Spritzeria Con i sapori italiani che ci hanno rubato il cuore per 7 mesi, unendo cucina di quartiere e filosofia Brunch E il Aria ateniese Dal centro. Al mattino presto potrete gustare la colazione, il pranzo e ovviamente deliziosi aperitivi in ​​un ambiente semplice con tocchi accoglienti, nel quale vorrete sicuramente tornare.

Trattoria Cabana

In una piccola strada pedonale, sopra il Patriarca Gioacchino, ai piedi del Licabetto, c'è un ristorante italiano all'angolo che sicuramente serve Ci ricorda qualcosa di Roma. IL Trattoria Cabana E si riferisce, forse più di qualsiasi altro negozio che abbiamo nei nostri consigli, a ciò che è stato registrato nelle nostre menti Ristorante italiano tradizionale. Piccolo negozio, con tavoli in legno, Estetica confortevole e atmosfera familiareChe amerai sicuramente dalla tua prima visita. Lo stesso vale per i suoi piatti. Pizza, pasta e dolci tradizionali Aria d'Italiaaspettando che tu possa godertelo nel cuore di Atene.

Aperio

Se stai cercando un elegante ristorante italiano, allora… Aperio Gli Holargos soddisferanno sicuramente le tue esigenze. In una vasta area con Aura minimale, tocchi industriali e molte pianteAperio si avvicina alla filosofia della cucina italiana in modo speciale creando… Un connubio tra sapori tradizionali ed estetica moderna, che susciterà sicuramente il tuo interesse. Il nostro piatto preferito sono i ravioli pompadour. Se la strada ti porta a Holargos, lo consigliamo vivamente.

