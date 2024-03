Questo studio su cervelli umani di 12.000 anni è rivoluzionario

Un recente studio condotto dai ricercatori su almeno 4.400 cervelli, alcuni dei quali hanno più di 12.000 anni, consente notevoli progressi nella comprensione di questo organo estremamente complesso. Ci permette di esplorare l’evoluzione umana e comprendere malattie molto antiche.

4.400 cervelli studiati per la scienza

Il cervello è un organo molto complesso Tra quelli che si decompongono più rapidamente alla morte di un individuo, In assenza di condizioni ambientali adeguate. Questo è in parte il motivo per cui è difficile da analizzare, se non attraverso tecniche come il congelamento o la mummificazione, che aiutano a rallentarne la decomposizione.

Recentemente, non c'è niente di meno che 4400 cervelli Che è stato studiato e analizzato ai fini dello studio condotto da Alexandra Morton Hayward dell'Università di Oxford. L'obiettivo: dimostrare che questo straordinario organo è più resistente ai danni nel tempo di quanto stimato.

Argomenti risalenti a 12.000 anni fa dai quattro angoli del globo

Per condurre questo studio, i ricercatori hanno avuto accesso a un enorme database che supera… “Venti volte” Quei tentativi precedenti. Le menti provenivano da ambienti diversi, come tombe sommerse, antichi relitti di navi, pozze calde, le rive di un lago dell'età della pietra in Svezia, una fossa comune della guerra civile spagnola e il vulcano dormiente Llullaillaco (andino), dove avvennero sacrifici Inca intorno al 1450 a.C. d.C., o le profondità di una miniera di sale iraniana intorno al 500 a.C.

I membri più recenti risalgono al XX secolo e il più antico ha circa 12.000 anni. Il corpo si estende in sei continenti “Questa registrazione di cervelli antichi evidenzia la gamma di ambienti in cui possono essere preservati, dall’alto Artico agli aridi deserti”. Lo riferisce la professoressa Erin Sope, dell'Università di Oxford, coautrice dello studio.

Il cervello umano è stato conservato in ambienti diversi per almeno 12.000 anni

Come accennato Scienza e vitaQuesta scoperta non solo apre nuovi orizzonti sui meccanismi di conservazione della natura, ma fornisce anche… Un'occasione unica per esplorare l'evoluzione umana, le malattie antiche e i processi cognitivi dei nostri antenati.