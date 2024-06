5 luoghi che tra soli 50 anni saranno inabitabili

Un indice di bulbo umido che supera i 35°C per sei ore consecutive può essere fatale.

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) ha lanciato un allarme allarmante: “Entro il 2050, alcune parti del nostro pianeta potrebbero diventare inabitabili”. Prendi i dati raccolti dai satelliti come riferimento per l’agenzia spaziale Gli Stati Uniti si aspettavano questo scenario inquietante.

Ha detto che in un periodo che va da tre a cinque decenni, Alcune aree non avranno le condizioni giuste affinché la vita possa svilupparsi Umani. Ha spiegato che utilizzando uno specifico indicatore termico noto come bulbo umido, l’entità è stata in grado di identificare aree specifiche a rischio.

Ha sottolineato che gli effetti del cambiamento climatico hanno un impatto significativo sull’abitabilità del nostro ambiente globale. Secondo le conclusioni raggiunte dall’agenzia spazialeA causa del caldo, alcune zone del pianeta potrebbero diventare inabitabili, anche a rischio di rendere impossibile lo sviluppo della vita umana.

Questa condizione è spiegata Avrà una relazione diretta con il riscaldamento globale, che, provoca un aumento della frequenza e dell’intensità delle ondate di calore su scala globale. Questo caldo estremo sarà la ragione principale per cui alcune zone saranno inabitabili.

Si prevede che le regioni dell’Asia, del Brasile, della Cina e degli Stati Uniti saranno potenzialmente a rischio.

Fondamenti di misura dello stress termico

Per questo gli scienziati hanno spiegato perché il caldo rende alcune zone inabitabili per l’uomo. Hanno affermato che l’indice del bulbo umido è necessario per registrare lo stress termico che il corpo umano può sopportare. Questo fattore combina la temperatura e l’umidità dell’ariaCiò permette di valutare la capacità del corpo di dissipare il calore attraverso la sudorazione.

I ricercatori ritengono che l’indice del bulbo umido sia superiore a… 35°C Per sei ore di fila Può rappresentare un rischio mortale per la salute Nell’uomo, in queste circostanze, il corpo perde la capacità di regolare la propria temperatura interna.

Alcune aree hanno superato la soglia critica

La NASA ha inoltre spiegato che negli ultimi 15 anni alcune regioni subtropicali hanno già superato la soglia critica. Derivato da questo, Si prevede che questo fenomeno peggiori e si diffonda In altre aree, con l’avanzare del riscaldamento globale, che potrebbe trasformare quegli spazi in aree inabitabili.

Secondo lo studio, condotto sulla base di modelli climatici globali, oltre alle proiezioni del riscaldamento globale, La NASA ha indicato che ci sono diverse aree che potrebbero diventarlo Inabitabile per l’uomo, proprio perché supererebbe l’indice di bulbo umido 35°C.

Aree potenzialmente interessate

Tra le aree colpite, si prevede che gran parte riguarderà i paesi dell’Asia meridionale, come il Pakistan; Così come molti paesi situati nel Golfo PersicoCosì come verso la costa del Mar Rosso. In questo stesso senso ci sono altre aree a rischio per il 2070.

Un indice di bulbo umido superiore a 35°C per sei ore consecutive può rappresentare un rischio mortale per la salute umana.

In questo caso troviamo alcune regioni del Brasile e della Cina orientale. In relazione a quanto sopra, Anche alcune aree degli Stati Uniti potrebbero vedere un’esperienza significativa Cambiamenti nei decenni successivi.

Nella maggior parte delle zone, l’indice del bulbo umido non supera i 25-27 gradi Celsius

In generale, la maggior parte delle aree del pianeta con condizioni calde e umide hanno un indice di bulbo umido non superiore a… 25A 27°C. Questa condizione è alquanto scomoda per gli esseri umani.ma non è particolarmente pericoloso, tranne nei casi in cui si svolge un’attività fisica intensa.

Gli esperti affermano che l’indice di bulbo umido più alto che una persona può tollerare è di 35 gradi Celsius per sei ore. dopo di che, Il rischio di morte aumenta in modo significativoE anche gli assicurati in casi estremi.