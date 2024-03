75 raccolti in tre confezioni! Un’esperienza di successo per combattere il cambiamento climatico!

Madha, 23 marzo 2024: Il cambiamento climatico rende difficile l’agricoltura. Tuttavia, Guru Bhanj, un contadino di Khairwadi (Madha), ha provato con successo 75 raccolti in tre combinazioni. Ha dimostrato che è possibile produrre alimenti naturali con un reddito maggiore e con meno rischi grazie al sistema di coltivazione multipla.

Guru Bhange possiede solo tre acri della fattoria. Ma sono contenti dell’agricoltura biologica e delle colture multiple. Dal 2010 hanno smesso di usare fertilizzanti chimici e medicinali. Usano jivamrit, vermicompost e gokripa amrit ricavati dallo sterco di due mucche indigene.

Cosa c'è nei tre pacchetti?

Alberi da frutta: 17 tipi di alberi da frutto come mango, coriandolo, chico, guava, jambul, amla e banana.

verdure: Trenta tipi di verdure come spinaci, cavoli, melanzane autoctone, gouda, zucca da latte, gosafale, pomodoro e peperoncino.

Erbe aromatiche: Akalkara, quattro tipi di tulsi, 19 tipi di erbe come menta, aloe vera, gingebala.

Alberi forestali: Due isole di bambù e alberi ad alto fusto come Ashok, Lumpura, Devesawar, Hashi.

Fiori: 18 tipi di fiori come Tuljapuri, Calendula, Mudumalati, Mogra, Nishgandha, Jaswanand e Lily.

Adattarsi alla natura

Secondo Guru Bhanj, le piante crescono naturalmente in collaborazione tra loro. I nutrienti rilasciati da una coltura sono cibo per altre colture. Pertanto si possono ottenere maggiori entrate in modo naturale e nel minor spazio possibile.

È necessario seguire il modello di Guru Bhang per combattere il cambiamento climatico e l'agricoltura sostenibile.

Premi e riconoscimenti

Guru Bhange ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per il suo modello di agricoltura biologica su tre fronti. Il suo lavoro è rispettato e ispirato da molti agricoltori.