Pronostici sulle amichevoli internazionali di domenica, tra cui Italia-Ecuador

Dopo il pareggio di mercoledì. San Marino E Saint Kitts e Nevis Domenica sarà in campo nella seconda delle due amichevoli giocate a Serravalle.

Gli ospiti sono riusciti a vincere la prima partita disputata allo Stadio San Marino, continuando l'attesa ventennale dei padroni di casa per la seconda vittoria nella loro storia.

Diciamo: San Marino-Saint Kitts e Nevis 1-3

Mercoledì San Marino ha mostrato segnali di incoraggiamento e spera di trasformare gli aspetti positivi in ​​una sfuggente vittoria, ma gli ospiti hanno sicuramente più qualità e dovrebbero ottenere la seconda vittoria di fila a Serravalle.

Entrambi vincitori dell'amichevole di apertura con gli Stati Uniti, Ecuador E Italia Domenica si incontreranno alla Red Bull Arena nel New Jersey.

Mentre gli Azzurri salutavano Venezuela A Miami, le controparti sudamericane hanno continuato la preparazione della Copa America con una vittoria Guatemala.

Diciamo: Ecuador-Italia 1-1

Anche se l'Italia è ancora in crescita, dovrebbe avere abbastanza astuzia per aprire la strada alla difesa sempre più debole dell'Ecuador, ma ci si aspetta che anche la squadra di La Tre segnerà. Con un occhio all'estate, entrambi gli allenatori potrebbero sperimentare nel secondo tempo, quindi un pareggio rappresenta un buon risultato per entrambe le parti.

Le due squadre, che proseguono il viaggio verso gli Stati Uniti, si incontreranno domenica sera in Texas per un'amichevole internazionale.

La Bicolor è stata sconfitta dall'Ecuador all'inizio di questa settimana, mentre la controparte sudamericana è stata battuta dall'Italia, campione d'Europa.

Diciamo: Guatemala-Venezuela 0-2

Il Venezuela è sempre più difficile da battere e ha causato qualche problema all'Italia a Miami, dove ha sfiorato il pareggio. Dato che il pericolo di gol del Guatemala è minimo, La Vinotinto dovrebbe vincere domenica sera.

