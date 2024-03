Aaron Rodgers e Jesse Ventura nella rosa dei candidati per la posizione di vicepresidente di RFK Jr.

7 ore fa

Il candidato presidenziale indipendente Robert F. Kennedy Jr. sta prendendo in considerazione il quarterback della NFL Aaron Rodgers o l'ex governatore del Minnesota Jesse Ventura come suo compagno di corsa.

Sono tra gli altri nella breve lista dei potenziali candidati, ha detto martedì la campagna di Kennedy.

I funzionari della campagna non hanno confermato chi altro sia sulla lista.

Kennedy (70 anni) ha lanciato la sua campagna di candidatura presidenziale l'anno scorso.

In precedenza aveva preso in considerazione l’idea di sfidare Joe Biden per la nomination democratica, e ora come indipendente affronta una battaglia per mettere il suo nome nel ballottaggio nella maggior parte o in tutti i 50 stati degli Stati Uniti.

Kennedy, membro della famiglia politica più famosa d'America, ha lavorato come avvocato ambientale prima di fondare un gruppo di lobby anti-vaccini.

Il signor Rodgers, il quarterback di punta che attualmente gioca per i New York Jets, si è infortunato all'inizio della sua prima partita la scorsa stagione, ma ha promesso di tornare in gioco nel 2024.

Fuori dal campo, è stato criticato per essersi espresso contro i vaccini e per aver rilasciato una serie di dichiarazioni controverse.

Il signor Kennedy ha recentemente pubblicato una foto di loro che camminano insieme.

Non è chiaro come il quarterback possa destreggiarsi tra una campagna per la vicepresidenza e una dura stagione della NFL che potrebbe entrare in conflitto con le elezioni di novembre.

Ventura, ex wrestler e attore professionista, fu eletto governatore del Minnesota come membro del Reform Party, sconfiggendo a sorpresa i candidati democratici e repubblicani nel 1998.

Ha servito un mandato di quattro anni e da quando ha lasciato l'incarico ha regolarmente accennato a un ritorno nella mischia politica.

A partire dal 2017, ha ospitato uno spettacolo sul canale RT America di proprietà del Cremlino fino a quando la stazione ha cessato l'attività dopo l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina.

Il mese scorso è apparso a un evento elettorale con Kennedy in Arizona.

La BBC ha contattato potenziali candidati per un commento.

Le regole di accesso al voto per i candidati presidenziali indipendenti variano ampiamente da stato a stato, e la maggior parte richiede ai candidati di raccogliere le firme prima della scadenza estiva.

Un certo numero di stati richiedono agli indipendenti di scegliere un vicepresidente prima di candidarsi per la posizione.

La campagna Kennedy afferma di essersi qualificata finora in quattro stati: Utah, Nevada, New Hampshire e Hawaii.