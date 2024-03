Trapelate le dimensioni dello schermo di Google Pixel Fold 2

Google Pixel Fold 2 sembra un dispositivo notevolmente migliorato rispetto all'originale e ora nuove indiscrezioni ci danno un quadro migliore delle dimensioni dello schermo.

Pixel Fold 2 è trapelato in diverse occasioni ormai ed è abbastanza chiaro che il fattore di forma ultracompatto dell'originale non è più valido. È un peccato, perché era una delle caratteristiche distintive del primo dispositivo, ma lo è probabilmente Per il meglio.

Un precedente lotto di rendering trapelati stimava che il display esterno sarebbe stato di circa 6,4 pollici, rispetto ai 5,8 pollici dell'originale. DSCC Tuttavia, afferma Ross Young Lo schermo esterno di Pixel Fold 2 sarà in realtà leggermente più piccolo, misurando 6,29 pollici.

Il display interno, nel frattempo, lo sarà Appena Oltre 8 pollici a 8,02 pollici.

Per fare un confronto, il telefono OnePlus Open è il più vicino rispetto al Pixel Fold 2, poiché presenta uno schermo esterno da 6,31 pollici e uno schermo interno da 7,82 pollici.

Il Pixel Fold 2 dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno con un processore Tensor G4. Young afferma che la produzione del pannello inizierà ad aprile, il che è interessante date le aspettative che non verrà lanciato prima dell'autunno.

