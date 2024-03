Abbiamo condotto esperimenti scientifici in loco e programmato l'apprendimento per gli studenti delle scuole elementari nella città di Kitami Istituto di tecnologia Kitami

Istituto di tecnologia KitamiDipartimento di tecnologiaNell'ambito dei nostri sforzi di contributo sociale, implementiamo una serie di progetti rivolti agli studenti delle scuole primarie locali.

Il 6 febbraio (martedì), abbiamo tenuto un corso in loco per gli studenti della sesta elementare presso la scuola elementare Kamitokoro nella città di Kitami dal titolo “Rotazione con elettromagneti – Produzione di un motore a disco temporizzato”.

La quantità di moto di un'auto lineare è generata dalla forza dei magneti (forza di attrazione e forza repulsiva) e i bambini hanno potuto sperimentare questo principio creando un motore a disco temporizzato che utilizza elettromagneti per ruotare il disco.

I bambini partecipanti hanno potuto sperimentare il meccanismo degli elettromagneti imparato in classe e sembravano lavorare alle loro creazioni con grande interesse.

Alla Kitami City Higashi Elementary School, le lezioni di programmazione Scratch si sono svolte per gli studenti di terza elementare venerdì 16 febbraio e per gli studenti di quarta elementare mercoledì 21 febbraio.

Gli alunni di terza elementare che usano Scratch per la prima volta possono provare un programma simile a un gioco in cui possono “manipolare il mouse e mirare senza essere catturati dal gatto”. Gli alunni di quarta elementare che hanno già imparato Scratch possono utilizzare la programmazione per calcolare l'area di un diagramma. Hai imparato come visualizzare

Dopo una breve spiegazione, abbiamo chiesto agli studenti di scrivere su un foglio delle idee come vorrebbero migliorare il software che hanno creato, apportare miglioramenti e indicare se sarebbero in grado di farlo in base alle loro idee. Sono emerse idee uniche per gli studenti delle scuole elementari che si sono rivelate molto significative.

Inoltre, all'evento “Kitami Science Park – Giochiamo e impariamo le ultime tecnologie” tenutosi presso il Kitami Institute of Technology sabato 24 febbraio e ospitato dalla Kitami Junior Chamber of Commerce, molti studenti della nostra università hanno partecipato come partecipanti e tra i programmi di esperienza offerti, il Dipartimento di Tecnologia ha tenuto “L Chika programming experience using Scratch”.

Il contenuto dell'esperimento era quello di realizzare un LED luminoso combinando il software Scratch e un circuito elettronico, e gli studenti delle scuole elementari partecipanti sembravano molto felici di vedere il loro programma creare un vero LED.

Vorremmo continuare a realizzare progetti che soddisfino le esigenze di tutti in modo da poter continuare a contribuire all'istruzione primaria locale.