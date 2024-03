Android 14 QPR2 rimuove intenzionalmente le “informazioni sulla batteria” del Pixel

Con Android 14 QPR1 a dicembre, Google ha introdotto ufficialmente le informazioni sulla batteria sui dispositivi Pixel. Quando l'aggiornamento Android 14 QPR2 Pixel si è stabilizzato all'inizio di questa settimana, la pagina della batteria è scomparsa e da allora Google ha confermato che si trattava di una rimozione intenzionale piuttosto che di un bug.

Andando su Impostazioni > Informazioni sul telefono > Informazioni sulla batteria su Android 14 QPR1 verranno elencati la “Data di produzione” e il “Conteggio cicli”, con Google che noterà come: “A causa dei controlli di qualità prima della spedizione, il conteggio dei cicli potrebbe non essere zero al primo momento utilizzo.”

Corretto 14 QPR1 febbraio

Le persone hanno apprezzato questo modo ufficiale di monitorare lo stato della batteria. Ciò avviene perché Google, a partire dalla beta di Android 13 QPR1, ha preparato una pagina Impostazioni > “Stato batteria” per i dispositivi Pixel. Siamo riusciti ad attivarlo nell'ottobre 2022.

Vale la pena notare che indicherà la percentuale di “capacità massima”: “Questa è una misura stimata della capacità della batteria rispetto a quando era nuova. Una capacità inferiore può comportare meno ore di utilizzo tra una ricarica e l'altra”.

Ti avvisa anche quando la batteria “ha bisogno di attenzione” e offre consigli, come abilitare la ricarica adattiva. Il lavoro su questo continua, ma non è ancora iniziato. Google ha introdotto l'esperienza di risoluzione dei problemi Pixel a partire dalla serie 8 e poi dai dispositivi precedenti, per offrire uno strumento di diagnostica della batteria.

Poiché Android 14 QPR2 si stabilizza con la funzione March Drop stabilizzata all'inizio di questa settimana, Google ha rimosso la pagina di informazioni sulla batteria Pixel. Quando ciò accadeva durante il periodo beta, le persone lo segnalavano all'Android Issue Tracker, supponendo che si trattasse di un bug.

Google lunedì 4 marzo La questione è stata aggiornata Per dire “Non risolverà il problema (comportamento previsto)” e: “Abilitiamo questa pagina solo su Pixel 8a e versioni successive, quindi questo è WAI (Working as Intended)”. Non è disponibile nemmeno su Android 14 QPR3 Beta 2 o Android 15 Developer Preview 1.

Come molti hanno sottolineato, è strano che Google rimuova una funzionalità funzionante rimasta stabile per tre mesi (e altri tre in beta). A meno che non sorgano problemi di precisione del conteggio dei cicli, dovrebbe rimanere disponibile. (Eventuali problemi avrebbero dovuto essere scoperti durante il periodo di ispezione e non spediti alla stalla.)

