Abbiamo i migliori ristoranti italiani a Parigi

9. Sfacciata, il nuovo indirizzo che porta il sole fin dal primo giorno

posto tra Tuileries E il Place Vendôme, questo ristorante italiano a Parigi che aprirà nel 2022, si distingue nel panorama culinario della capitale ricco di nuove pizzerie e ristoranti trendy. Nome simbolico: sfacciata (sfacciato Nella lingua di Dante). Disposto su due piani, questo strano oggetto rivela un arredamento retrò chic caratterizzato dall’Italia degli anni ’70, con numerosi pavimenti in terrazzo, tende di velluto e poltrone di tulle. Menzione speciale alla colonna sonora 100% italiana che culla Raffaella Cara. Al pianoforte, la giovane chef pugliese Federica Cecchetti esalta i prodotti del territorio: calamari, ostriche, cime di rapa, nero di seppia… in una cucina che non si vergogna. Illustralo con un piatto forte di vitello alla (filetto di vitello alla griglia), liquirizia, carciofi e patatine dolci, o anche tartare di manzo, bronté al pistacchio, zapayone o cracker di sedano. Ingannare.

Piatto assolutamente da provare: In aggiunta a quanto sopra, consigliamo vivamente… l’intero menu. Anche Dulcie adora le brioche fatte in casa, il gelato al fior di latte e il cioccolato fondente piccante. Uno impeccabile.

sfacciato

7 Rue du 29 luglio, 75001 Parigi

+33 1 40 26 11 87

sfacciata.com

10. Norma, il quartier generale degli amanti della pasta in Sicilia

Dopo la pizzeria La Massara e il negozio di alimentari Russida, c’è il Pastificio. Nell’Alto Marais, l’ultimo figlio dei coniugi Amelie Michele de Chabannes e Francesco Lombardo, restituisce la nobiltà della pasta siciliana. Albero di limoni, giardino pensile, terrazzo… sembra il Sud! nel mezzo : Fabbrica di pasta, Nel laboratorio viene prodotta la pasta a base di Grani Anticchi, una miscela di semola di grano duro siciliano. la carta ? Esilarante! Tra spaghetti olio, aglio, peperoncino e pomodorini, trianoli ripieni di patate e tartufo, crema di carciofi e carciofi fritti o bucatini alla matriciana, pancetta e crema di pecorino romano, la scelta è una tortura.

©Norma Parigi

Piatto cult: Pasta alla Norma, specialità catanese. Con una deliziosa salsa di pomodoro e aglio, melanzane saltate, ricotta salata e basilico, questo piatto semplice è una vera sinfonia per le papille gustative.

Norma

75 rue Tourbijoux 75003 Parigi

+33 1 77 32 67 82

Pastificionorma.fr