Ricordi ancora Ambra, l’idolo delle donne italiane negli anni ’90? Ecco come appare adesso!

A metà degli anni ’90 anche l’Italia e la Romania hanno sperimentato questo fenomeno Ambra. La 17enne ha poi presentato su Italia 1 uno spettacolo di intrattenimento pomeridiano, seguito da milioni di adolescenti.



Musica, balli, quiz divertenti e gare, tutto ha fatto sì che i giovani provenienti dall’Italia, ma anche dalla Romania, seguissero lo spettacolo giorno dopo giorno, e Ambra diventasse improvvisamente l’idolo della nuova generazione. In tutto il suo splendore, la giovane pubblicò un album musicale intitolato “T’appartengo”, dopo di che chiuse lo spettacolo e vi si dedicò, con grande disappunto di tutti.



Passarono gli anni e la giovane, originaria di Roma, pubblicò diversi album, anche in Spagna e America Latina, debuttando come attrice cinematografica.

Ha recitato in produzioni come “Saturno Contro” (2007), per il quale ha vinto premi come il Nastrp d’Argento o il David di Donatello, “Insula” o “Tutti al mare”, e ha preso parte anche a produzioni televisive come “Maria Maddalena” o “All Stars” o “Eroi per caso”.

Nel 2002 stringe amicizia con il compositore Francesco Regna. Solo dopo otto anni di relazione, durante i quali hanno avuto due figli, Jolanda (10 anni) e Leonardo (8 anni), hanno deciso di sposarsi.