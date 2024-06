Ad una ragazza cinese in lacrime è stato impedito di entrare nell’aula d’esame a causa della sua “biancheria intima”. Alla fine, la polizia aiuta a risolvere questo problema!

Gli studenti cinesi piangono Ha quasi fallito l’esame di ammissione all’università perché la sua “biancheria intima” aveva fermagli di metallo e alla fine ha aiutato la polizia a risolvere questo problema!

Durante la stagione degli esami di ammissione all’università, i bambini di ogni paese sperimentano lo stesso stress. Ci sono molti casi in cui i richiedenti, anche se si sono preparati in anticipo, dimenticano di portare una carta o un documento importante. Oppure infrangono accidentalmente alcune semplici regole che non li rendono autorizzati ad entrare nell’aula d’esame. Come nel caso del sito web di Soha, che condivide come lezione. Quando c’era una studentessa che piangeva davanti all’aula degli esami. Dopo averlo trovato “biancheria intima” Indossarlo è considerato una violazione delle regole.

Secondo il rapporto, si è constatato che l’incidente di cui sopra è avvenuto nella città di Kaifeng, nella provincia di Henan, in Cina, l’ultimo giorno dell’esame. Mentre i genitori erano fuori dalla sede dell’esame in attesa dei loro figli, una studentessa è uscita all’improvviso dalla porta. Il suo viso era pieno di panico. Pochi secondi dopo, le lacrime versarono e lei disse: “In questo momento non ho soldi per comprare una nuova maglietta. Non ci sono negozi nelle vicinanze che la vendono?”.

Più tardi tutti seppero perché la giovane donna era arrabbiata. Perché era un po’ nervosa la mattina. Quindi indossa biancheria intima che contenga… “gancio di ferro” Per errore, quando si deve passare attraverso lo scanner per metalli prima di entrare nella sala d’esame, le parti metalliche su questo gancio in acciaio. Ciò le impedì di entrare come desiderava nell’importante sala degli esami e, poiché l’ora era così vicina, non riuscì a calmarsi.

Fortunatamente, fuori dai cancelli della scuola era di stanza una forza di polizia. Gli fu riferito l’accaduto e qualcuno fu incaricato di comprare la biancheria intima per la nuova ragazza. Ci sono voluti meno di 10 minuti per risolvere finalmente questo problema. La giovane è stata tempestivamente inviata in sala d’esame.