La NASA ha risolto con successo i problemi con la navicella spaziale Voyager 1 e l’ha riportata alla piena operatività.

La Voyager 1 torna all’esplorazione scientifica dai confini del sistema solare per la prima volta dopo difficoltà tecniche nel novembre 2023.

La navicella spaziale, di 46 anni, aveva già avuto problemi con uno dei suoi tre computer di bordo, il Flight Data System, che impediva che i dati inviati dalla Voyager 1 dalla Terra venissero tradotti in dati utilizzabili. La squadra della missione sul campo ha trovato la soluzione. Fino a quando il veicolo non è tornato a trasmettere nuovamente i dati tecnici il 20 aprile.

Tuttavia, fu solo il 17 maggio che la squadra della missione inviò un altro comando alla Voyager 1 per iniziare la risoluzione dei problemi della sonda e riportare la sonda scientifica online. Ci sono volute più di 45 ore perché il segnale raggiungesse la navicella spaziale dalla Terra. Attendere che il veicolo risponda nuovamente alla parabola ricevente sulla Terra

Grazie a questa soluzione, la sonda spaziale si trova a 24 miliardi di chilometri dalla Terra e si allontana ad una velocità di 16,99 chilometri al secondo. In grado di misurare campi magnetici, onde di plasma e particelle nello spazio interstellare o interstellare nuovamente al di fuori dell’influenza del vento solare.

Dal 19 maggio possono riprendere a funzionare le apparecchiature per la misurazione delle onde del plasma e dei campi magnetici. Questa è stata seguita da apparecchiature per misurare i raggi cosmici e le particelle cariche a bassa energia, che secondo la NASA erano tornate in funzione il 13 giugno. È il quarto dei dieci strumenti scientifici della navicella ancora in funzione. Il resto viene spento per risparmiare energia. Prolungare la durata dell’attività per lavorare il più a lungo possibile

Voyager 1 e la sua navicella spaziale gemella, Voyager 2, sono i programmi di esplorazione spaziale più longevi della NASA e le prime sonde nella storia ad esplorare l’universo nello spazio interstellare. Continua a inviare informazioni alla Terra dai confini del sistema solare fino ad oggi.

