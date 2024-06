Addison Rae indossava un costume da bagno nero. La star è in vacanza in Italia con Omar Fedi

Addison e Omar hanno trascorso una vacanza da sogno. I due alloggiavano in un resort di lusso vicino al Lago di Como, in Italia. La focosa mora è stata immortalata dai paparazzi mentre si divertiva con un gruppo di fan. È andata a fare immersioni con il gruppo di ragazze mentre il suo ragazzo preferiva ammirarla da bordo campo.

Addison sa come rilassarsi. Ha sfruttato appieno il tempo libero e le vacanze che aveva programmato. I fotografi non potevano perdere l’attimo e hanno fotografato la stella da tutte le angolazioni. Era molto contenta del luogo che aveva scelto come destinazione quest’estate.

Addison Ray in vacanza sul Lago di Como/Profimedia Images

Lo ha pubblicato sul suo account social Altre foto delle vacanze. La cantante si è lasciata andare con il suo ragazzo e gli amici che ha conosciuto nel resort in cui alloggiava. Un giorno, Addison è stata fotografata in costume da bagno nero.

Sebbene non abbia delle figure perfette, è orgogliosa della sua figura, per la quale lavora duro in palestra. Recentemente è stata avvistata mentre lasciava la palestra. Addison cerca di promuovere un’immagine corporea quanto più reale e naturale possibile.

La star di TikTok sa quanto sia importante amarsi e accettarsi per come si è. Anche se il suo ragazzo non si è unito a lei nel tuffo, Fendi l’ha incoraggiata da bordo campo e ha aspettato con un asciugamano per aiutarla ad asciugarsi.

Addison sta attraversando un periodo spiacevole a causa di alcuni problemi familiari, ma la star cerca di distrarla dalle preoccupazioni quotidiane.