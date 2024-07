Alcuni odorano di polvere da sparo e altri odorano di uova marce. Sai che odore hanno i pianeti del nostro sistema solare?

Ufficio delle notizie scientifiche – L’odore di Giove dipenderà da dove ti trovi nell’atmosfera. In alcune aree è presente un livello elevato di ammoniaca, che odora di liquido detergente. Gli astronomi hanno recentemente scoperto che l’atmosfera di Urano è ricca di idrogeno solforato. È un composto che odora di uova marce. Per inciso, l’unica volta in cui abbiamo sentito parlare di qualsiasi altro oggetto che emana un odore nello spazio è stato quando gli astronauti dell’Apollo dissero che la polvere lunare puzzava di polvere da sparo bruciata. Il rapporto afferma che l’atmosfera di Mercurio è molto sottile, quindi non ci sarà alcun odore speciale lì. Come Urano, anche Venere e Marte contengono grandi quantità di idrogeno solforato.

L’odore di Giove dipenderà da dove ti trovi nell’atmosfera. Alcune aree sono ricche di ammoniaca, che odora di liquido detergente, alcune sono ricche di idrogeno solforato (uova) e alcune sono ricche di acido cianidrico (mandorle amare). Saturno e Nettuno non hanno quasi alcun odore, perché sono composti principalmente da gas inodori di idrogeno ed elio.

Terra: l’atmosfera terrestre è costituita principalmente da azoto e ossigeno, ma contiene anche piccole quantità di altri gas. Questa miscela non ha odore, ma i diversi aromi provenienti dalle piante, dai fiori e dagli oceani conferiscono alla terra un profumo fragrante unico.

Marte: L’atmosfera di Marte è molto più sottile di quella terrestre ed è costituita principalmente da anidride carbonica. Gli scienziati stimano che il suo odore possa essere simile all’odore del suolo desertico sulla Terra.

Venere: l’atmosfera di Venere è molto densa e consiste principalmente di anidride carbonica e acido solforico. Gli scienziati si aspettano che il suo odore sia molto pungente e sgradevole, simile all’odore dei capelli bruciati o delle uova marce.