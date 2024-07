Spalletti resterà allenatore dell’Italia nonostante la sconfitta a Euro 2024

Luciano Spalletti resterà allenatore dell’Italia nonostante la terribile stagione agli Europei 2024 (Alberto Pizzoli)

Il presidente della Federcalcio italiana ha dichiarato domenica che Luciano Spalletti resterà al suo posto come allenatore della Nazionale nonostante l’uscita degli Azzurri dalla fase finale di Euro 2024.

L’Italia è stata eliminata dagli Europei agli ottavi dopo la pesante sconfitta per 2-0 contro la Svizzera sabato sera a Berlino, ma la disastrosa difesa del titolo non è costata l’incarico a Spalletti.

Il presidente della Federcalcio italiana Gabriele Gravina ha detto ai giornalisti: “Sono una persona pratica ed è impossibile risolvere i problemi abbandonando un progetto a lungo termine o abbandonando l’allenatore e i giocatori che ci hanno accompagnato in questo progetto”.

L’Italia è entrata nell’Europeo come campione in carica, ma non è stata all’altezza in Germania sotto Spalletti, che ha sostituito il vincitore dell’Europeo 2020 Roberto Mancini la scorsa estate.

“Spalletti ha la nostra fiducia – ha aggiunto Gravina – deve averla. Deve iniziare a lavorare, tra 60 giorni inizierà il torneo della European Nations League”.

“Non possiamo immaginare Kylian Mbappe o Cristiano Ronaldo apparire all’improvviso sulla scena, quindi dobbiamo essere pazienti”.

Spalletti ha assunto la guida dell’Italia con grande merito dopo aver portato il Napoli a uno storico titolo di Serie A, ma ha disputato un torneo orribile, cambiando formazioni e stili e attaccando i giornalisti.

Il 65enne ha detto prima del torneo che avrebbe presentato la migliore versione di se stesso nel lavoro più importante della sua lunga e movimentata carriera da allenatore.

Alla domanda se ci fosse riuscito, Spalletti ha risposto: “Ovviamente no, perché altrimenti sarei qui a parlare di qualcosa di diverso”.

“La partita di ieri sera ci ha riportato al punto di partenza e da lì dobbiamo ripartire”, ha detto Spalletti.

L’Italia inizia la sua campagna nella European Nations League affrontando la Francia a Parigi il 6 settembre, e affronterà anche Belgio e Israele nel Gruppo A.

