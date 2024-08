All’interno della casa di mattoni rossi di Kelly Harrington

KELLY Harrington sta raccogliendo i frutti di due anni di duro lavoro mentre rivela i risultati della ristrutturazione della sua casa.

La 34enne pugile olimpica ha acquistato la sua prima casa con la moglie Mandy Loughlin nel 2022, e hanno dedicato ore di duro lavoro per trasformare la proprietà e trasformare la loro “visione” in una “realtà”.

La loro casa si trova a Portland Row, nel centro nord di Dublino, a poche porte dalla casa della famiglia Kelly, e quando l’hanno acquistata aveva un aspetto molto diverso.

Foto: Kelly Harrington/Instagram

La facciata della proprietà era dipinta di cemento grigio opaco quando hanno preso le chiavi per la prima volta, ma dopo ore di scrupoloso lavoro, staccando il materiale, hanno rivelato degli splendidi mattoni rossi sotto.

Foto: Kelly Harrington/Instagram

Kelly ha chiaramente dedicato molti sforzi al progetto mentre ha condiviso un video di se stessa mentre lavora fuori casa.

Ha portato i suoi follower a fare un giro all’ingresso della proprietà, dove ha rivelato la finitura in mattoni rossi, un giardino anteriore in ghiaia, una porta viola e un tocco personale sulla cassetta della posta.

Foto: Kelly Harrington/Instagram

Nel caso in cui qualche visitatore non fosse sicuro, saprà di essere arrivato a casa di un olimpionico poiché i cinque anelli olimpici sono incisi sulla cassetta della posta!

Foto: Kelly Harrington/Instagram

Una volta dentro, Kelly ci ha dato uno sguardo al suo gusto nel design degli interni, con un pavimento in piastrelle a scacchi bianche e nere e una scala in legno con un arco color crema a spina di pesce.

Foto: Kelly Harrington/Instagram

Kelly ha condiviso le foto e ha scritto: “Una visione che ha richiesto tempo, una visione per la quale molti dicevano che fossi pazza, ma che sono felice che ci siamo impegnati a trasformare in realtà… Non vedo davvero l’ora di realizzarne tante fantastiche.” ricordi con Mandy dopo le Olimpiadi.”

“Casa è ovunque tu sia e ciò che fai.”

Kelly Harrington e Mandy Loughlin. Fotografia: Colin Keegan/Collins Dublino

Acquistare una proprietà vicino alla casa dei suoi genitori è stata una mossa intelligente da parte di Kelly e Mandy poiché il loro padre pugile ha contribuito a rinnovare la proprietà.

Ora che Kelly ha consolidato il suo nome nei libri di storia come l’unica due volte medaglia d’oro olimpica dell’Irlanda, ha annunciato il suo ritiro con l’obiettivo di godersi il “prossimo capitolo” della sua vita con Mandy nella loro “casa dei sogni” recentemente rinnovata.

La vincitrice della medaglia d’oro Kelly Harrington festeggia con la moglie Mandy. Foto: Sportsfile

parlare Intervista post partita“Il prossimo capitolo sarà il capitolo della mia vita. Ora io e Mandy dobbiamo fare quello che facciamo. Chissà cosa succederà? Ma non vedo l’ora di vivere la mia vita, non che non la sto vivendo.” la mia vita… è come, di cosa stai parlando”, ha detto Kelly.

Siamo così entusiasti di vedere cosa riserva il futuro a Kelly e Mandy!