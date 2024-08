Vittoria Ceretti è in vacanza in Spagna su uno yacht senza il suo fidanzato, Leonardo DiCaprio. Modella italiana, modella di costumi da bagno

Articolo pubblicato 21 giugno 2024

Da quasi un anno, Leonardo DiCaprio ha una relazione con la modella italiana Vittoria Ceretti, che ha circa 24 anni meno di lui. Entrambi amano l’apprezzamento. Non sono apparsi ufficialmente ad alcun evento, ma le uniche foto di loro insieme sono state scattate dai paparazzi. Non si conoscono molti dettagli su come stanno andando le cose tra loro, ma è certo che si godono la vita insieme, ma anche le attività che svolgono separatamente.

Quel giorno Vittoria si rilassò con un folto gruppo di amici. Comunque no, ma noleggiarono uno yacht e andarono a Formentera, in Spagna. La 26enne si sta preparando ad adempiere a molti obblighi, dato che stanno per iniziare le settimane della moda nelle capitali mondiali della moda, quindi sfrutta al meglio il suo tempo libero.

Vittoria Ceretti, in vacanza in Spagna / Foto: Profimedia

Vittoria Ceretti ama il sole, le onde e il nuoto, quindi ha indossato un costume due pezzi bianco e ha nuotato tutto il giorno. Quando si sentì stanco, fece una doccia veloce sul ponte dello yacht e prese il sole. Sebbene Leo non fosse con lei, la bruna alta 1,76 metri era con lei in presenza di diversi amici giovani e in forma come lei. L’italiana ha mostrato il suo corpo snello e i suoi tatuaggi.

Chi è Vittoria Ceretti, la fidanzata di Leonardo DiCaprio?

Leo e Vittoria Ceretti si sono conosciuti in Francia nel 2023 durante il Festival di Cannes. Vittoria è italiana e lavora come modella per famosi designer. Era sposata con il DJ Matteo Milleri, che lei stessa descriveva come “l’amore della mia vita”. I due non si vedono insieme dal dicembre 2022.

Vittoria è la figlia della stilista Francesca Lazzaro. Fa la modella da quando aveva 14 anni, quando venne scoperta da un’importante agenzia del settore. Ha oltre 1,5 milioni di follower su Instagram, è all’apice della sua carriera ed è amica di altre modelle famose.

