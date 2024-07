Analisi di fase delle tracce di assorbimento di acqua e monossido di carbonio nell’atmosfera del caldissimo Giove WASP-121b utilizzando GEMINI-S/IGRINS

K S -Quinto il sistema Mappe per CO e H 2 O e OH quando 5 componenti SVD vengono rimossi dai dati. Le prime tre colonne sono ottenute da singoli incroci, mentre la colonna di destra mostra le mappe quando le tre osservazioni vengono combinate. Le linee bianche tratteggiate indicano il valore noto (K). S ∼ 218 km/s, V il sistema I valori di WASP-121b (ad esempio Borsa et al. 2021) sono circa 38 km/s, con segni neri che indicano la posizione associata al valore SNR massimo nel campo mostrato. I valori SNR sono stati calcolati utilizzando il metodo σ crop (vedere testo e Figura 4), che produce rilevamenti leggermente più conservativi per CO e H 2 O. I valori SNR per OH non sono abbastanza grandi da richiedere il rilevamento, ma le mappe sono incluse qui come riferimento. — astro-ph.EP