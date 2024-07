Come sapere se il tuo account Gmail è stato violato

Tutti usano la posta per affari personali o ufficiali. Molti considerano la posta più sicura dei social media o di altre piattaforme di messaggistica. Tuttavia, come altri account di social media, anche Gmail può essere violato. Puoi facilmente scoprire se il tuo account Gmail è stato violato o meno.

Per fare ciò, vai all’opzione Impostazioni sul tuo telefono Android. Da lì, vai su Opzioni Google. Ora fai clic su Gestisci il tuo account Google. Successivamente, troverai la sezione Sicurezza sullo schermo.

Facendo clic lì otterrai un’opzione sotto il tuo dispositivo, fai clic su di esso. Quindi fare clic sull’opzione Gestisci tutti i dispositivi. Qui puoi vedere da quale dispositivo hai effettuato l’accesso al tuo account Google.

Puoi archiviare la posta urgente in Gmail: se in questo elenco vedi un telefono, un desktop o un laptop a cui non hai effettuato l’accesso, fai clic su quel nome e fai clic sul pulsante Esci.

Cosa fare se l’account viene violato: cambia rapidamente la password dell’account. Cambia le password degli account per tutti i servizi i cui account sono stati violati, non solo per Gmail. Utilizza password complesse in Gmail. Non utilizzare la stessa password altrove. Attiva l’autenticazione a due fattori.

