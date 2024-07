Andre Georgi e Greg sono stati omaggiati con una pizza a Roma

Colazione a bordo, pranzo a Roma e cena a Bucarest! Tutto in un giorno. Questo è stato il trattamento VIP che 8 ascoltatori ProFM hanno ricevuto durante il fine settimana. Circa un anno dopo la colazione, Andre Georgi e Greg sono usciti a mangiare una pizza, da Moş Nicolae a Roma. A Roma, appunto. Non in rumeno, non in rumeno, ma a Roma, in Italia! Anca Dima, Bogdan Muhura, Juliana Anton, Lorena Cioruba, Ana Maria Metelet, Emilia Maria Arangel, Marian Kurinci e Mihai Frygia hanno vissuto l’avventura di una vita con Sabahi ProFM. La mini vacanza è iniziata alle 05:00, molto presto. Andre Georgi e Greg partono con i loro ospiti per Roma, una terra antica dove alcune persone mettono piede per la prima volta nella loro vita.

Nella capitale italiana, i programmi mattutini di ProFM hanno preso sul serio il loro ruolo di guide e hanno mostrato agli ascoltatori i luoghi più famosi e belli di Roma. Il Colosseo è al primo posto, seguito dalla Fontana di Trevi e dal Pantheon.

Dopo la passeggiata mattutina, i corsisti ProFM si sono concessi una pizza, e il tour è proseguito a Roma passando per Piazza España, Piazza Navona e Terrazza Cafarelli. La giornata si è conclusa con un vero gelato, che tutti hanno gustato con il sorriso sulle labbra. Gli otto ascoltatori ProFM si sono mostrati entusiasti e hanno augurato alla radio tanti anni e… qualcosa da adesso in poi!

È possibile accedere alle foto di avventure italiane su www.profm.ro