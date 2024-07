Indice – Scienza Tecnologia – I cani muoiono senza sensi a causa del caldo

I cani muoiono per surriscaldamento in un “modo del tutto insensato”. “I sintomi tipici del colpo di calore sono mancanza di respiro, sbavatura e stupore. In questi casi è necessario agire immediatamente. È importante iniziare a raffreddare il cane a casa prima di andare dal veterinario. Molti proprietari vanno immediatamente dal veterinario, che spreca tempo Spesso costa la vita al cane: “I veterinari possono salvare circa la metà, forse il sessanta per cento, dei cani colpiti da colpi di calore, quindi l’attenzione è rivolta alla prevenzione”, ha scritto in un comunicato la Scuola per cani guida di Baráthegy.

La Fondazione ha parlato con il veterinario Andrea Palos dello sviluppo del colpo di calore e del suo trattamento domiciliare, e un comunicato stampa al riguardo è stato inviato alla nostra redazione. Come si legge nell’annuncio, da due settimane la temperatura diurna è costantemente al di sopra dei 35°C e l’ondata di caldo quasi insopportabile colpisce anche le persone, oltre ai cani.

Negli ultimi giorni era normale che i cani che si presentavano per le vaccinazioni avessero una temperatura di 39-40 gradi semplicemente camminando per strada ed entrando in clinica. In questo caso non hanno ancora avuto un colpo di calore, ma stanno per farlo, quindi dobbiamo calmarli. Sfortunatamente, possiamo salvare solo circa la metà, forse il sessanta%, dei cani che soffrono di colpo di calore, quindi l’accento è posto sulla prevenzione.

– ha detto il veterinario Andrea Palos di Suscot, che ha citato due esempi inquietanti dei giorni scorsi.

Un contadino portò il suo bastone nel campo alle sei del mattino. Il cane è crollato dopo 15-20 minuti di corsa veloce e non sono stati in grado di aiutarlo.

L’altro incidente è avvenuto di notte. Un segugio della Transilvania fu preso a guardia del grano. La temperatura esterna dovrebbe essere di 28-29 gradi durante la notte. Non c’è da stupirsi che la sua temperatura corporea sia aumentata mentre guidava i cinghiali e non sono riusciti a raffreddarlo immediatamente. Non è stato in grado di rilasciare calore e sfortunatamente è morto a causa di ciò.

Ecco come fornire il primo soccorso ai cani colpiti da colpo di calore

Questa nuova situazione, e prima o poi il caldo senza precedenti, non può più essere una scusa, come abbiamo già sperimentato negli ultimi anni. Andrea Palos ritiene che la responsabilità degli agricoltori sia che, a causa della mancanza di preparazione, non riescono a pensare correttamente alla situazione. “I sintomi tipici del colpo di calore sono ansimare, sbavare e barcollare, ovvero il cane non riesce a camminare dritto. In questi casi è necessario agire immediatamente! Per molti proprietari è importante iniziare a rinfrescare il cane andare subito dal veterinario, cosa che fa perdere tempo e spesso costa la vita al cane perché quando il proprietario trova il veterinario aperto, e poi mentre arriva lì, aspetta, ecc., l’animale deve essersi raffreddato in casa “Con il caldo, gli organi iniziano a danneggiarsi e la circolazione sanguigna potrebbe bloccarsi.”

La cosa più importante è fornire il primo soccorso immediatamente dopo aver scoperto i sintomi del colpo di calore

Ha concluso il dottor Palos. Iniziamo raffreddando l’animale con acqua fredda, ma non ghiacciata! Questo problema può essere risolto anche con un panno umido. Se c’è acqua nelle vicinanze, il cane vi giacerà da solo, cosa che dovrà essere lasciata. Tuttavia, anche se mettiamo un panno umido sui cani a pelo lungo, non si raffredderanno. Devono essere ben scuoiati in modo che la loro pelliccia sia bagnata e l’acqua fredda tocchi i loro corpi. Nei cani a pelo grosso, i cuscinetti dei piedi e delle orecchie vanno raffreddati con un panno umido, poiché possono rilasciare maggiormente calore.

Anche gli stessi veterinari hanno iniziato a raffreddare i cani che arrivano con un colpo di calore, ha detto Andrea Palos. Possono anche somministrare iniezioni fredde e farmaci speciali per abbassare la temperatura interna. “Ho fatto una telefonata oggi. Fortunatamente, il proprietario non se n’è andato, ma ha piuttosto prestato il primo soccorso al cane come da istruzioni, e poi lo ha portato in clinica. Il cane è sopravvissuto”, ha detto il veterinario.

Finora non si è verificato alcun caso di colpo di calore nell’istituto, ha affermato Piroska Comundi, direttrice professionale della Baráthegy Guide Dog School.

Usiamo i condizionatori per rinfrescare stanze e automobili molto calde, e ovviamente non è una buona idea metterli a una temperatura molto fredda e soffiare sui cani, perché possono prendere freddo proprio come gli esseri umani, anche se la pelliccia li protegge una certa misura.

– Raccontare. Andrea Palos ha aggiunto che i cani possono prendere il raffreddore a causa del clima, ma non hanno mai riscontrato nulla di simile prima, e un po’ di tosse non è un problema del genere. “È meglio che un cane su mille prenda il raffreddore a causa del clima piuttosto che perderne centinaia a causa di un colpo di calore”, ha detto.

Colpo di calore, insolazione, shock termico: queste sono le cose da sapere

Sulla differenza tra i tre casi citati azenkutiam.hu ha redatto un articolo significativo. Dopotutto, usiamo spesso i tre termini come sinonimi, anche se il loro significato non è affatto lo stesso, così come si può attribuire la colpa del loro sviluppo a cose diverse.

I sintomi del colpo di calore sopra menzionati includono vomito e diarrea, ma anche le pupille dilatate, il battito cardiaco accelerato e la saliva densa possono essere rivelatori. D’altra parte, lo shock da calore può essere causato da uno sforzo fisico intenso e da un inadeguato ricambio di liquidi, mentre il colpo di calore negli esseri umani è causato in modo simile da un’esposizione prolungata alla luce solare.

Maggiori informazioni su questo argomento azenkutyam.hu Puoi leggere nel suo articolo.