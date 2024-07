Anteprima UEFA Euro 2024 | Italia-Albania

L’Italia inizierà stasera la difesa del titolo contro l’Albania al Signal Iduna Park nel primo turno di Euro 2024.

Dopo aver alzato il trofeo allo stadio di Wembley tre anni fa, l’Italia ha l’opportunità di vincere il Campionato Europeo due volte di seguito, e potrebbe diventare la seconda squadra in assoluto a raggiungere questo obiettivo dopo la Spagna, che ci è riuscita nel 2008 e nel 2012.

La Nazionale italiana arriva in Germania dopo una serie di sei partite senza sconfitte. I tifosi però sono di umore contrastante perché il loro paese non è riuscito a qualificarsi per la Coppa del Mondo ed è riuscito a qualificarsi per l’Europeo solo con grandi difficoltà nel turno di qualificazione. La perdita dell’allenatore Roberto Mancini è stata un duro colpo per la nazionale italiana, ma il tecnico Luciano Spalletti, vincitore del titolo di Serie A, ha il potenziale per condurre questa squadra verso un altro successo europeo.

L’Italia non ha subito gol nelle due amichevoli disputate in preparazione a questo torneo, e la linea di difesa appare forte con in porta giocatori come Federico Di Marco, Alessandro Bastoni e Riccardo Calafiore. Il gol della vittoria di David Fratesi contro la Bosnia-Erzegovina è stato l’unico gol segnato dall’Italia nelle due amichevoli, e Spalletti spera che stasera la sua linea offensiva non abbia una brutta giornata.

La Nazionale italiana deve vincere questa partita stasera per dare slancio alla propria stagione, poiché nella prossima partita affronterà avversari più forti come Spagna e Croazia.

Nel frattempo, quest’anno l’Albania è riuscita a qualificarsi per un potenziale gruppo di morti. Tuttavia, hanno superato il girone di qualificazione dopo aver perso la prima partita contro la Polonia.

Nove giocatori della squadra albanese giocano nella Premier League italiana e l’allenatore Silvinho spera di sfruttare le debolezze dell’Italia. Gli Eagles sembrano essere la squadra più debole in questa partita e nelle prossime partite perché sperano di evitare un’uscita anticipata dalla Germania.

Magari stasera assisteremo ad una sorpresa, e chissà, magari l’Albania diventerà il cavallo oscuro di questo torneo.

Risultati delle ultime cinque partite in tutte le competizioni

Italia:

W.W.W

Albania:

Ed è nato

Novità sulla squadra

Luciano Spalletti dovrebbe fare coppia con Gianluigi Donnarumma in porta. Sono attesi Davide Fratesi, Nicolo Fagioli e Nicolo Barella che supereranno i problemi muscolari.

La convocazione di Matteo Retegui da parte di Roberto Mancini lo scorso marzo ha causato qualche polemica nella squadra italiana, ma ora è diventato un concorrente diretto per la posizione di Gianluca Scamaca nella linea offensiva.

Per quanto riguarda l’Albania, il difensore dell’Atalanta Berat Demseti guiderà la squadra, mentre Christian Aslani, Nedim Bajrami e Marash Kumbula dovrebbero iniziare la partita.

Armando Broga dovrebbe iniziare l’attacco.

Formazione prevista

Italia (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiore, Bastoni, Demarco; Jorginho, Barilla; Fratesi, Pellegrini, Chiesa; Scamaka.

Albania (4-2-3-1): E Berisha; HISAG, ISMAGLE, DGEMSITY, METAG; Aslani, Ramadan; Asani, Bayram, Svere; numero.

Trambak Bhattacherjee | Dato