Il drone solare pesa solo quattro grammi e vola per un’ora

Miniaturdrohnen verwenden häufig winzige elektromagnetische Motoren, deren Effizienz allerdings mit zunehmender Größe des Gefährts abnimmt. Ein Großteil der Energie geht dann als Wärme verloren. Auch hängen sie an einem Kabel, das sie mit einer Batterie verbindet. Sonnenlicht ist eine alternative Energiequelle, allerdings sind die derzeitigen solarbetriebenen Drohnen nicht in der Lage, mit Solarzellen, genug Strom zu erzeugen, um lange in der Luft zu bleiben. Insbesondere sinkt die Effizienz der Solarzellen, je kleiner sie sind.

Se testato in condizioni di luce solare naturale (guarda il video) Il CoulombFly si è sollevato da terra in un secondo e ha volato per un’ora senza alcuna perdita significativa di prestazioni. Poiché il piccolo drone non può manovrare da solo, sono necessarie delle guide verticali per impedirgli di spostarsi lateralmente fuori rotta. I ricercatori del Chi vogliono dotare CoulombFly di stabilizzatori o anche di diverse eliche che consentano il volo libero. Tuttavia, il carico aggiuntivo non deve superare 1,5 grammi. Altrimenti CoulombFly non potrà avviarsi.