AnTuTu ha pubblicato l’elenco dei 10 smartphone più potenti a giugno 2024: Gadget.ro – Hi-Tech Lifestyle

telefono intelligente



Come siamo abituati, all’inizio di ogni mese arrivano i 10 smartphone più potenti presentati da AnTuTu.

Per eseguire queste statistiche, AnTuTu utilizza un calcolo basato sul punteggio medio ottenuto da ciascun dispositivo dopo aver analizzato più di 1.000 unità/modelli.

Di seguito l’elenco per giugno 2024:

🥇ASUS ROG Phone 8 Pro – 2.135.740 punti;

🥈Oppo Find X7 – 2.103.557 punti;

🥉 Vivo IQ Neo 9s Pro – 2.097.626 punti;

🏅ZTE Nubia RedMagic 9 Pro+ – 2.080.236 punti;

🏅Vivo X100 Ultra – 2.074.822 punti;

🏅Vivo X100 Pro – 2.051.190 punti;

🏅Vivo iQOO 12 – 2.048.722 punti;

🏅Vivo X100 – 2.022.789 punti;

🏅OnePlus 12 – 2.019.809 punti;

🏅Oppo Find X7 Ultra – 2.016.405 punti.

Anche se si vedono molti telefoni Vivo in questo segmento superiore, le differenze sono generalmente piccole tra i produttori e sono generalmente determinate dal modo in cui l’hardware è stato ottimizzato. Un semplice aggiornamento software può cambiare molto la situazione e per capire cosa intendo ho fatto il seguente esempio: nella classifica di maggio ASUS ROG Phone 8 Pro non era tra i primi dieci, ma ecco che il telefono ha ricevuto un importante aggiornamento ed è arrivato direttamente al primo posto nella classifica di giugno.

La stessa situazione vale per OnePlus 12, il modello scomparso dall’alto, ma che ora ritorna dopo l’aggiornamento.

Non so esattamente in base a quali criteri AnTuTu calcola questo punteggio, sicuramente alcuni produttori prestano maggiore attenzione ai dettagli coinvolti. L’esempio più significativo è Vivo.