Brian Cristante, giocatore dell’Italia: “Meritiamo di tornare a casa”

Il centrocampista della Nazionale italiana Brian Cristante ha confermato che la Nazionale italiana meritava la sconfitta contro la Svizzera e meritava di tornare nel suo Paese.

Gli Azzurri hanno perso 2-0 contro la Svizzera e hanno fatto una prestazione deludente quando ce n’era davvero bisogno da parte della squadra di Luciano Spalletti, che ha apportato diversi cambi nella gara ad eliminazione diretta e l’allenatore ha ricevuto molte critiche anche per le sue scelte e le sue sostituzioni. Ma sulla carta la performance è stata scarsa e l’Italia non è riuscita a creare molto.

Christanti ha parlato SkyItalia (attraverso TMW) sulla sconfitta e ha affermato che gli Azzurri meritavano la sconfitta e ha affermato che la Svizzera li ha sconfitti in ogni modo possibile.

“C’è poco da salvare, ci hanno superato fisicamente e a livello organizzativo. E’ presto per tirare le somme, meritavamo di tornare a casa. Adesso dobbiamo schiarirci le idee e ripartire l’anno prossimo con un atteggiamento e un’energia diversa”. .”

Rispondendo alla domanda se l’Italia non avesse avuto il coraggio di affrontare la situazione, ha detto: “Sì, quando vedi che c’è una grande differenza nell’organizzazione e nel gioco, spariscono anche le energie. Non c’è molto da risparmiare come hai detto tu, meritiamo di tornare a casa”.

Ha anche messo in dubbio il desiderio della squadra, che secondo lui era inferiore a quello offerto dagli svizzeri.

“La voglia era diversa. Quando non puoi fare niente contro una squadra molto più forte di te, ci provi ma non ci riesci, questa è la spiegazione. Dobbiamo riprenderci e ripartire”.

